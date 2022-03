-‘Dejó las finanzas como las calles, hechas un desastre’

Directos y sin cortapisas fueron la gobernadora del estado, Maru Campos; y el alcalde de esta frontera, Cruz Pérez Cuéllar, hacia el antecesor en el Poder Ejecutivo, Javier Corral. Ella le repitió el ganado adjetivo de simulador, Cruz le dijo flojo y hasta malo para jugar golf.

Pérez Cuéllar fue invitado especial de la mandataria a la presentación de Plan Estatal de Desarrollo para la región de Juárez celebrado ayer aquí en el Bachilleres del Parque Central.

Ambos coinciden políticamente en muchos aspectos, uno de tantos la persecución de que fueron víctimas por parte de Corral Jurado. La relación entre los dos ahora como gobernantes es tan institucional como cordial.

Campos Galván aseguró ante cientos de invitados que su plan de desarrollo representa el final “contundente a la indolencia y al olvido”. Insistió en el adiós a la “simulación y a las malas decisiones”. Se han levado hasta ahora mejor que bien.

Desde su toma de protesta, la gobernadora se ha sumado a la crítica generalizada de los juarenses contra el tiradero de obras que dejó Corral Jurado; la principal de ellas, la Ruta Troncal 2, que fue dejada menos que a la mitad; en algunos tramos solo con zanjas abiertas.

El Presidente Municipal no soltó el pescuezo del exgobernador: “lamentablemente el exgobernador Corral padecía no solo de problemas graves de flojera, sino también un terrible problema de importapoquismo en los asuntos de Ciudad Juárez”.

Dijo que Corral recibió sueldo de los chihuahuenses durante cinco años para que aprendiera a jugar golf y “me dicen que no aprendió bien”. Risas generalizadas de los presentes.

Es posible que sean esas las últimas radiografías que presenten Maru y Pérez Cuéllar sobre el deprimente trabajo llevado a cabo por Corral en esta frontera, y en el estado, porque lo que sigue es fincar tanto a él como a sus colaboradores las responsabilidades administrativas y lo que le sigue precisamente por el desastre heredado en todos los órdenes. A las generalidades de los hechos señalados deberán agregarse ahora los datos duros, específicos, contenidos en expedientes y auditorías.

Ejecutivo, conciso, corto; sin más detalles ni adornos que números gruesos y compromisos generales fue el plan presentado por la gobernadora, Maru Campos, ayer en el gimnasio del Colegio de Bachilleres.

No fue más de una hora la utilizada por la mandataria ante un gimnasio que lució abarrotado en duela y graderío por obra del organizador del evento, el Secretario de Educación, Javier González Mocken.

Hubo bastante pueblo y gran cantidad de líderes políticos empresariales. En la duela, en primera fila, se lucieron los integrantes del gabinete de Maru pero también las presidentas del Congreso y del Tribunal de Justicia, Geo Bujanda y Miriam Hernández, respectivamente.

En esa misma hilera fueron colocados el político, notario, empresario e intelectual, Eduardo “Lalo” Romero; el exjefe de Desarrollo Económico e inminente presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Alvaro Bustillos, el empresario Luis Lara...También juntos los presidentes del PAN (estatal y municipal) y el municipal del PRI.

Una fila más atrás estuvo el diputado federal por Morena y ex-alcalde, Armando Cabada; también los regidores de los distintos partidos. Desairó el panista doctor Víctor Talamantes. La también blanquiazul, Amparo Beltrán no pudo entrar por más pelea que entabló con los agentes de Vialidad que dirigieron el tráfico en la zona.

Ahí mismo, entre segunda y tercera fila, fueron colocados todos los líderes de las cámaras empresariales locales. Hacia atrás y por todo el centro del gimnasio hubo cientos más de invitados.

Fue notoria la buena organización del evento y el impacto positivo de la gobernadora entre los asistentes.

A medio año de iniciar su administración ha ido familiarizándose con la ciudad y sus distintos liderazgos. Además, Maru es de las que no niegan entrevistas periodísticas al inicio o final de este tipo de eventos, lo cual redunda en buen ambiente con el gremio.

Los seis militares de la Guardia Nacional acusados del asesinato de la agricultora Jéssica Silva, han logrado detener el proceso en su contra mediante amparos. El alegato principal es su temor a ser juzgados en Chihuahua; no se vayan a poner de nuevo los productores en pie de guerra.

Seguro ese argumento no les pasó por la cabeza cuando se excedieron en el uso de la fuerza contra Silva y su marido Jaime Torres, lesionado de forma tan grave que hasta la fecha enfrenta consecuencias de ello, a 18 meses del ataque ocurrido en la región de Delicias

Tras la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de las víctimas y en contra de la corporación policiaca militarizada, los abogados que impulsan el juicio no han quitado el dedo del renglón en la petición de que el juicio sea aquí, donde ocurrió la tragedia.

Consideran indispensable que el proceso se realice donde ocurrió el delito y no en otra jurisdicción como se encuentra de facto ahora. Están en una prisión militar de Sinaloa aunque sometidos a un juez penal federal radicado en Chihuahua.

De los seis, cinco enfrentan cargos por delitos contra la administración de justicia (el teniente de infantería José Luis F. con sus subordinados Omar A., Rubén L., Nayeli S. y Jaqueline R.), pues han sido exonerados del delito más grave, el de homicidio.

Solo uno de los detenidos, el sargento segundo Bernabé L., es señalado directamente por el asesinato de la mujer campesina y las lesiones a su esposo.

Pero han logrado retrasar el proceso desde hace medio año mediante una estrategia de defensa que seguramente tiene el aval de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la que pertenecen los presuntos agresores, aunque su mando operativo es el Ejército.

Si no cuentan con patrocinio oficial, no se entiende por qué tienen el beneficio de la protección con la especie de proceso en el fuero militar, cuando lo lógico es que queden a disposición de los jueces federales en penales civiles, no castrenses.

Esa es la parte que falta para que llegue a considerarse que se hizo justicia en este penoso caso, el más grave que trajo como consecuencia la guerra por el agua.

Se presente o no la iniciativa sobre el aborto en Chihuahua, la bancada de Morena que encabeza Cuauhtémoc Estrada sabe que tiene el pleito ganado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras la sesión del Congreso del Estado el pasado jueves, que terminó por ser abortada, el coordinador morenista trató de poner en jaque al líder de los panistas, Mario Vázquez, con la idea de que los acuerdos para una reforma integral de la Constitución local podrían verse afectados.

Fue la forma que encontró Estrada de hacer valer la oposición morenista ante una mayoría del PAN que ha reforzado, desde luego avalada por Palacio de Gobierno, una postura en contra de la despenalización del aborto.

Sin embargo, si por ese tema queda en el aire el consenso para la reforma integral constitucional, que comienza este lunes su camino a través de foros de consulta abiertos, serán afectadas todas las bancadas y sectores que han impulsado la revisión total de la máxima norma estatal.

Por eso, tal vez la bancada de Morena opte por bajar la presión de su iniciativa y forzar la reforma proaborto desde el mayor tribunal del país, al fin que la nueva tendencia en materia de derechos humanos ha terminado por descriminalizar el polémico acto.

No es asunto de mayorías legislativas en realidad, sino de orden constitucional federal y nacional. De ahí que no se vea la necesidad de un desgaste excesivo por parte de los morenos menos radicales.

Estuvo muy movida la mañana del jueves en Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua. Mientras de la oficina de la gobernadora salía el exprocurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, tras un par de horas en la secretaría particular, en la Secretaría General de Gobierno, hacían antesala para entrar con César Jáuregui Moreno los integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, Abelardo “El Bayo” Valenzuela y Gabriel Ruiz Gámez.

Tanto Chávez Chávez como los consejeros debieron plantear asuntos pesadones, ambos relacionados de una u otra forma con el Poder Judicial del estado.