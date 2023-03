Definiendo el rumbo para Juárez

Si una persona no conoce el destino a donde desea llegar, es decir, el lugar hacia donde se dirige, tampoco puede definir el rumbo o la ruta a seguir. Y eso es algo que le ocurre a Ciudad Juárez de manera casi permanente. No se sabe hacia dónde se dirige en las próximas décadas y por consecuencia no se traza un rumbo a seguir. Pero eso parece que dejará de ocurrir. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar ha dado muestras de que la situación no puede continuar así, y esto se tiene que resolver.

Por eso llamó poderosamente la atención que recientemente el Gobierno municipal y la ONU-Hábitat presentaran el programa Visión Ciudad Juárez 2040 que la proyectará como una urbe segura, dinámica, inclusiva, resiliente y sostenible. Resulta esperanzador que la autoridad empiece a dar los primeros pasos para que finalmente se concrete en esta urbe una ruta a seguir. Porque esta frontera no puede seguir reinventándose cada tres años conforme el criterio y las intenciones de la autoridad municipal en turno. Es necesario trazar un plan a mediano y largo plazo y empezar a trabajar en su puesta en marcha. Un proyecto que independientemente el partido que gobierne, se le dé continuidad a un plan de desarrollo a largo plazo, con obras que trasciendan el periodo de un alcalde.

Eso es lo que recientemente llevó a cabo el alcalde juarense en la búsqueda de la transformación de Ciudad Juárez y acompañados de representantes de ONU-Hábitat, presentaron Visión Ciudad Juárez 2040, convirtiéndonos en la primera ciudad en la historia del estado de Chihuahua en elaborar un documento en conjunto con un organismo internacional de este nivel.

Este programa contempla el desarrollo de una estrategia de desarrollo social, urbano y económico alineada a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Se dio a conocer que con la participación social se definirá el camino que Juárez debe seguir para ser una metrópoli más segura, inclusiva y sostenible.

También se identificarán estrategias para materializar la visión de ciudad a través de planes y acciones alcanzables y cuantificables; además se realizarán intervenciones de mejora y rehabilitación del espacio público con la participación de la comunidad. Para el alcalde Pérez Cuéllar, Visión Ciudad Juárez 2040 plasma los sueños y anhelos de los ciudadanos que día a día participan, trabajan y aman la tierra que nos vio nacer o que les ha recibido con los brazos abiertos para hacer un hogar y un patrimonio.

Para el representante de ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe, Elkin Velásquez, Ciudad Juárez, se convierte en un caso significativo para las ciudades del mundo que quieran avanzar por este camino de la planificación territorial para el desarrollo sostenible en contextos urbanos muy desafiantes. Visión Ciudad Juárez 2040 se presenta como una guía de largo plazo y de referencia para la política urbana del municipio en la que ONU-Hábitat propone fundamentos legitimados en la participación ciudadana que sustenten la planeación a partir de la evidencia, para lograr incidir en los instrumentos de planeación y gobernanza urbana con el fin de dar cumplimiento desde lo local a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tomar conciencia de la importancia de proyectar a Juárez a futuro es de vital importancia. Recientemente, se anunció la inversión de 100 millones de pesos para rehabilitar el Centro Histórico. El alcalde se comprometió a que se buscará que las obras a realizar con esos recursos sean parte de un proyecto integral de rescate a largo plazo de esa zona tan importante para Juárez. Queda claro que la apuesta de Cruz Pérez Cuéllar es al futuro de esta ciudad. Y así tiene que ser.