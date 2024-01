Si bien, el proceso electoral inició en meses pasados; durante este mes se van dando las definiciones de los partidos políticos o alianzas, para poner nombre y rostro a las diferentes candidaturas, que están en juego en la jornada del domingo 2 de junio.

Al ser una elección concurrente, el ciudadano tendrá en su mano 6 boletas electorales. Tres de ellas del orden local y tres más de lo federal.

Es decir, se votará por:

⁃Ayuntamiento (un presidente municipal, con su planilla de regidores; pero además, cada partido registrará por primera vez en la historia, un listado de regidores de representación proporcional; de esta manera, el ganador entra con su lista completa, y a su vez, cada partido en lo específico, incorporará más regidores, según sea el porcentaje de su resultado)

⁃Sindicatura (solamente en nuestra entidad federativa, esta figura se vota en boleta por separado; en otras partes es un cargo que va junto con alcalde y regidores)

⁃Diputación Local (se votará por las propuestas que hagan las Alianzas o partidos en lo particular, en los 22 distritos electorales locales; así como, por 11 diputados plurinominales, para una integración de 33 miembros del Congreso Local, teniendo la posibilidad tanto los de primera minoría, como los de lista, de manera intercalada)

⁃Diputados Federales (en el caso de nuestro Estado, son 9 distritos electorales federales uninominales; por lo que toca a la representación proporcional, que se hace por medio de listas por circunscripción, Chihuahua pertenece a la primera, junto con otros siete estados; así que hay ocasiones en que no hay más espacios para chihuahuenses por esa vía; no se sabrá si tendremos más de 9 representantes populares en la cámara baja, hasta después, pues depende del orden en que los partidos los registren)

⁃Senadores de la República (se eligen a dos, del partido o coalición que obtenga mayor cantidad de votos; luego, ingresa por primera minoría, la o el candidato cuyo nombre aparezca en primer término, del partido o alianza que queda en segundo lugar; aunado a ello, hay posibilidad de tener más representantes en la cámara alta, por la vía plurinominal, pues los partidos registran una lista nacional)

⁃Presidencia de la República (es muy importante esta elección, pues aunque quizá aparezcan más nombres en la boleta, la DEFINICIÓN que haga el ciudadano al estar en la mampara, para emitir su sufragio libre y secreto, prácticamente es en ENTRE DOS opciones, ambas mujeres: Claudia o Xóchitl)

Han surgido nuevos partidos u otros que perdieron su registro, cambiaron de nombre, y MC va solo; aun así, los espacios estarán repartidos entre las y los candidatos postulados por dos grandes frentes opuestos.

Cada persona va a definir, por una continuidad de Morena y sus aliados, que han demostrado la mayor corrupción nunca antes vista; el despilfarro de recursos del erario para fines personales; que la frase de “primero los pobres”, se refería a los “pobres angelitos” hijos de Andrés Manuel, los López Beltrán, ahora millonarios sin trabajar; que las supuestas “obras insignia” de esta administración federal, son en realidad, los peores fiascos; que los apoyos económicos a grupos vulnerables, los han convertido en moneda de cambio para coaccionar la voluntad de los beneficiarios; que los fideicomisos desaparecieron; no hay medicinas, médicos, ni nueva infraestructura hospitalaria; la educación la convirtieron en un adoctrinamiento marxista/comunista, etc. Muchos etcéteras…

O bien, vamos a optar por un frente conformado por tres partidos políticos: PAN, PRI, PRD. Que ya han gobernado antes en nuestro país (los dos primeros); que si bien, han tenido señalamientos de ciertos personajes de la vida pública, esos ya han sido expulsados de sus filas; que cuando gobiernan lo hacen parejo, pensando en el bien de la gente; sin condicionar el voto a cambio de una despensa; que han construido caminos, puentes y carreteras; han dado impulso a la educación en todos los niveles; se han coordinado de mejor manera en la lucha contra el crimen organizado; han creado los programas sociales con un verdadero sentido de justicia social; han establecido instituciones o dependencias, centralizadas o autónomas, ciudadanizadas, para garantizar transparencia, objetividad e imparcialidad a la hora de actuar. Han construido el México, como lo conocíamos antes de iniciar la destrucción de la 4T.

Por lo que toca a nuestro Estado, ya sabemos quiénes irán a la boleta de Senadores; por un lado Andrea y Juan Carlos, de quienes no puedo dar una buena opinión, pues es de todos conocido, sus formas inadecuadas para pretender llegar al poder y los actos de corrupción de los que han sido parte; y por otro lado, Mario Vázquez y Daniela Álvarez, ambos con experiencia legislativa y en la función pública.

Me detengo un poco aquí, para mencionar de manera específica, algunas características de Daniela; que he podido percibir en el poco tiempo de conocerla: viene de la cultura del esfuerzo; es madre soltera; de carácter fuerte y decidido; sabe gestionar y defender lo que es importante para la gente; resolutora de problemas; en alguna ocasión se atrevió a abrir una calle con un montacargas; no se deja presionar; le entra con ganas a lo que se propone. Actualmente es Diputada Federal, por Ciudad Juárez.

Los que mayormente dieron tema de qué hablar, para los medios, durante esta semana, son sin duda, los aspirantes a las diputaciones federales que se registraron ante el órgano auxiliar del PRI: Alex, Jorge, Manuel, Noel y Tony.

Alex Domínguez, ya ha sido diputado local y federal; tengo la fortuna de conocerle desde la facultad de derecho, hace décadas. He colaborado de manera cercana en varias ocasiones. Nos decimos cuñados. Así que nuestro trato cotidiano es como familia. Jorge Meléndez De la Torre, ya había estado en la boleta como suplente, ahora tiene un gran reto para sacar adelante el distrito de Ciudad Juárez que va a encabezar; Manuel Alarcón, también de Juárez, es un joven muy preparado, que ya cuenta con experiencia en política, ahora se desempeña como Secretario General del PRI en la ciudad fronteriza; Noel Chávez Velázquez, actual diputado local, coordinador de la fracción, Exalcalde de Guadalupe Y Calvo, digno representante de la realidad que se vive en el campo y específicamente en la Sierra Tarahumara; Tony Meléndez Ortega, es muy famoso en México y EU, se caracteriza por dos cualidades primordiales: su impresionante voz y su calidad humana, así que a ambas les saca el mayor provecho, al ser el vocalista de Conjunto Primavera y dedicando su tiempo y talento a actividades altruistas, dentro y fuera de la política.

Por el mismo Frente Amplio, ya hay definición para otros tres distritos, siglados por el PAN: Marisela Terrazas para el 4 de Juárez; María Angélica Granados para el 6 de Chihuahua capital; y Rocío Sarmiento para el 7, con cabecera en Cuauhtémoc. Solo queda pendiente el Distrito 1.

Ya es momento de definiciones. Momento de conocer perfiles. Ya es momento de comparar y determinar lo mejor para nuestro país.

Ya es momento…