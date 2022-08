Defínete Dante

Ciudad de México.- Dante Delgado, uno de los políticos más sofisticados que tenemos, acaba de publicar su séptima carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en poco más de dos años, donde con variaciones a la letra tiene la misma partitura. La diferencia de esta con las demás no es el texto, sino el contexto, la sucesión presidencial, donde la repasada retórica a López Obrador no se queda en el presidente, sino toca fuerte a la oposición. Citémoslo:

“Es evidente que tú y la oposición que moldeaste a conveniencia están empeñados en la confrontación, en la división, en la lucha del poder por el poder. Están obstinados en seguir por ese camino que te fortalece, que a ellos empequeñece todavía más y que está provocando un terrible daño a México”.

Lo que afirma el dirigente de Movimiento Ciudadano es la victoria de López Obrador sobre Marko Cortés y Alejandro Moreno, líderes del PAN y del PRI, a quienes según él, metió en el cuadrilátero que domina hace décadas, el de la pelea con cuchillo y mazo que siempre le ha redituado al presidente.

De esta manera, además de los latigazos a López Obrador, a quien llama traidor y enfermo de poder, expresa su desprecio por Cortés y Moreno, con quienes tiene confrontaciones incipientes en las tempranas discusiones sobre una candidatura presidencial de unidad para enfrentar al presidente y a quien decida dejar para que continúe su proyecto. Como lo señala, sugiere que al haber caído en la trampa de López Obrador, los está neutralizando.

El punto es discutible, y depende de qué tanto la radicalización pueda convertirse en un activo.

Moreno ha sido zarandeado y desprestigiado, pero no lo han liquidado. Mientras no haya un tiro de gracia y lo fulminen, cada semana se vuelve más peligroso. El líder del PRI ya no tiene prácticamente nada que perder y mucho que ganar si su proceso de radicalización es igual o similar al de López Obrador.

Delgado puede no estar tomando en cuenta esta posibilidad, que en una negociación sobre la candidatura de unidad, no encuentra en la negociación a un Moreno débil sino empoderado, embalado en su dinámica de confrontación contra el presidente, que le impida obtener lo que ha planteado en las últimas semanas, que el candidato presidencial lo proponga Movimiento Ciudadano. Moreno y Cortés han dicho que no por una razón cuantitativa: ¿por qué Movimiento Ciudadano, que tiene menos de la mitad de votos que cualquiera de los otros dos partidos, llevaría mano en la selección de candidato? En las elecciones intermedias del año pasado, Movimiento Ciudadano, que compitió solo, obtuvo el 7.01% de la votación, mientras que el PAN alcanzó el 18.24% y el PRI el 17.73%.

Por lo que se deduce de la carta que escribió Delgado, considera que su estrategia es mejor que la de sus pares en la oposición y, por tanto, al salirse de las lógicas impuestas por López Obrador, más eficiente en el largo plazo. Eso está todavía por verse.

twitter: @rivapa