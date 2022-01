Defensa adecuada en el Juicio Oral Penal

Hablar de una defensa adecuada no se debe limitar a ciertas circunstancias, derivadas de lo que dispone el artículo 20 apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política Federal, referente a las características que debe tener él o la abogada defensora.

Para tal efecto las partes en el debido proceso, deben ir en congruencia con lo que expresa la normativa nacional e internacional.

Una defensa adecuada por supuesto requerirá del conocimiento técnico y destreza normativa y argumentativa del o la abogada quien habrá de defender.

Para tal efecto, la persona denunciada debe tener conocimiento de los hechos que se le imputan, desde la propia sede ministerial como órgano acusador. “Máxime” de aquellos delitos que por su propia naturaleza ameritan la medida cautelar de prisión preventiva.

El artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones de la I a la XIX, refiere el catálogo de derechos que tendrá la persona imputada, concretamente en la fracción VIII, (parafraseado) tener acceso él y su defensa, a los registros de la investigación, así como obtener copia gratuita, registros fotográficos o electrónicos de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 del código en mención.

Pues bien, en la gran mayoría de los casos la o él imputado se percata de acusaciones en su contra, hasta la audiencia inicial de formulación de imputación. Ahí, se tiene acceso a la carpeta de los hechos que se le imputan. Es decir, en ese momento la defensa estará en condiciones de imponerse y debatir las acusaciones que formule la representación social (MP).

Muy cierto, que tal defensa podrá pedir un tiempo para el conocimiento de la carpeta, incluso la duplicidad del término Constitucional de las 72 a las 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado. Pero recurro, si es un delito de los señalados de prisión preventiva oficiosa llegar a la audiencia de formulación sin conocimiento previo de la carpeta, deja de alguna forma en desventaja a la persona señalada. De ahí, que a consideración del que escribe, la persona señalada debe tener acceso y conocimiento de la carpeta de investigación desde que la autoridad emprenda una investigación en su contra, con independencia de que no cometa actos de molestia contra la persona investigada. Esto se entiende, algo así como un partido de soccer, donde la autoridad lleva un gol vs. imputado cero, pues como no te cometí actos de molestia, solo haré de su conocimiento la imputación hasta la audiencia de formulación, en efecto la autoridad tendrá que hacer su trabajo para impartición de justicia.

Pero en sociedades democráticas la pena privativa de libertad pasa por toda lupa legislativa y judicial, juicios orales técnicos, debido proceso y defensa en congruencia con los tratados internacionales firmados y ratificados por el país en materia de derechos humanos.

De ahí la importancia de revisar las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa.