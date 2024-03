Defender a Cuba y Venezuela no es papel del presidente

Primero, felices pascuas. Ahora al tema. El presidente de México concedió una entrevista para el programa ‘sesenta minutos’ de la cadena estadounidense CBS. En esta se trataron temas binacionales como la soberanía, la migración, el tráfico de drogas y la política internacional.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió grabar su propia versión de la entrevista completa detrás de cámaras. Se le apreció sereno, y contestando en un tono educado, pero al mismo tiempo desafiante; dando a entender que, gracias a él, el flujo de migración hacia Estados Unidos (EU) se ha reducido hasta en un 50 por ciento desde enero.

Después de la controversial entrevista, las críticas de los representantes republicanos más extremos no se hicieron esperar. Para algunos, AMLO ratificó la ‘debilidad’ de Joe Biden, presidente de EU; quien le habría pedido ayuda para frenar la crisis migratoria desde México.

El líder de la cámara de representantes, Mike Johnson, criticó las declaraciones de AMLO después de la entrevista, afirmando que ‘está mimando a los cárteles de drogas’. También expresó que la ‘sugerencia política’ del mandatario mexicano federal en materia de migración era ‘absurda’. En X, antes Twitter, Johnson aseguró que el presidente Biden, debería ‘obligar’ a México a hacer su parte para asegurar la frontera entre ambos países, calificando las propuestas de AMLO en tema migratorio como ‘absurdas’.

Entre las sugerencias que presentó AMLO están que se inviertan 20 mil millones de dólares anuales para desarrollar países pobres de América Latina y El Caribe, acabar con el embargo a Cuba, levantar sanciones a Venezuela, y legalizar a todos los mexicanos que ya viven en territorio estadounidense. AMLO dijo que la migración irregular se tiene que atacar desde su raíz, porque la tendencia a la baja es pasajera.

El presidente mexicano criticó las voces extremas de algunos políticos norteamericanos, como los gobernadores de Texas y Florida: Greg Abbott y Ron DeSantis respectivamente, –– quienes han adoptado las posturas más duras en contra de la migración ilegal –– también llamó al líder de la cámara Johnson ‘un irrespetuoso’. Obrador intentó no ofender a ninguno de los candidatos a la presidencia de EU sin importar su afiliación política, seguramente para no entorpecer la relación binacional futura de la candidata a presidente de México Claudia Sheinbaum, a la que le intentará pasar el bastón de mando.

Especialmente destaca que no despotricó ante el discurso antimexicano del ex presidente, y ahora candidato republicano de ultraderecha Donald Trump, quien cuando fue presidente, llegó inclusive a amenazar con aumentarle el cobro de los aranceles comerciales a México si no se detenían las masas de migrantes que se dirigían a la frontera de EU. Esto resulta extraño, dado que, considerando el espectro político, tanto AMLO como Trump están en extremos opuestos.

En donde se escuchó más firme fue en sus declaraciones sobre autonomía, soberanía nacional, aferrándose a su defensa de países que son considerados como dictaduras por el país del norte, algo que, según los críticos, no ayuda en mucho a la campaña de su homólogo en EU. Inclusive su posicionamiento perjudica a Biden. AMLO, en su afán de mostrarse poderoso, mencionó que, en sus pláticas con él, este le ha dicho que ‘lo primero de nuestra relación es que se tiene que dar en un pie de igualdad. Es muy difícil que lo entiendan los políticos de EU, entonces, ¿qué es lo que hacen? En vez de buscar el diálogo, llegar a acuerdos, atender las causas, es utilizar ‘la culpa es de México’.

Cuando la comunicadora Sharyn Alfonsi le recordó que el líder republicano de la cámara de representantes del país de las barras y las estrellas había dicho que “México hará lo que nosotros digamos” en materia migratoria, Obrador le contestó que México es un país libre y soberano: ‘No somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero. Tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación, enfatizó. ‘La relación ha sido de respeto mutuo, pues este (Biden) ha sido atento a la soberanía de México. AMLO también negó que el fentanilo se produzca en México, y dijo que la desintegración familiar allá no es problema de su país.

AMLO, como acostumbra, defendió los colores nacionales frente a la politiquería de los extremistas republicanos, pero al declarar que Biden respeta mucho la soberanía mexicana ante los medios estadounidenses, debilitó, tal vez sin intuirlo –– o tal vez pensando en que las posibilidades de Trump actuales son reales –– la campaña presidencial del presidente norteamericano; quien ha sido criticado por sus oponentes que lo pintan como un presidente ‘débil’, por negarse a darle la espalda, al menos públicamente, a los migrantes.

Seis meses para que finalice su mandato, se notó que AMLO se aferra un legado que lo distinga. Quiere quedar ante la historia como un valiente líder latinoamericano. Propuso ante la cadena nacional estadounidense que se les levanten las sanciones a pueblos oprimidos económicamente, como Cuba y Venezuela. Su deseo es bien intencionado, pero no es el papel que un presidente mexicano debe adoptar ante los medios anglosajones, porque se expuso ante un pueblo critico de los mexicanos, y él representa primero a México. Eso sí, al menos continúa siendo fiel a sus convicciones; pero con todo y su experiencia, no consideró bien a quien mandaba este mensaje, porque como vimos, no les gustó mucho a los grupos de patriotas dominantes de allá.

Creemos que su discurso internacional podría haber sido más centrado, y sus propuestas más apegadas a la realidad. Sin embargo, parece que AMLO piensa morirse con la suya, al menos durante el poco tiempo que le queda. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, seguramente bajará el tono si gana, –– lo cual es muy probable –– en favor de una sana relación bilateral. Eso sí, a estas alturas, sería inocente no considerar un plan B, y hasta un C, si no salen las cosas a la primera. AMLO sabe que Trump puede llegar a la presidencia, y por ello no quiso ofenderlo en esta entrevista. Ellos se conocen bien, y hasta han declarado que son amigos. Sin embargo, ¿cómo es posible que un político de izquierda tan delineado como AMLO no critique a uno radical de derecha como Trump, y además debilite, intencionalmente o no, al presidente actual, que en el papel es más centrado?

Sabiendo que tipo de público vería la transmisión, el discurso de AMLO podría haber sido un poco más precavido, o menos provocativo. Su posicionamiento latinoamericano con la izquierda solo le dio mas municiones a los extremistas republicanos que lo critican para ganar votos.

Por lo pronto, pensamos que el presidente Biden sigue siendo la opción menos mala para México y para los latinos e inmigrantes que viven allá, así como para el el comercio bilateral, que va viento en popa. Desafortunadamente, entre más fuerte se percibe a AMLO en temas migratorios fronterizos, más débil queda el presidente Biden en su país. En EU, lo presentan sus oponentes como un mal negociador, mientras que Trump es presentado como un ganador. Mientras tanto, el gobierno federal norteamericano sigue enfrascado en una disputa legal contra los intentos separatistas y xenofóbicos de los gobernadores de Texas, Florida, y aquellos que quieren criminalizar y separar familias enteras de migrantes con métodos cada vez más crueles.

