Dedos violentos

Entre las cotidianidades extraordinarias de este nuevo siglo un tema que sin duda debemos tocar es el de redes sociales, pero no en la banalidad con la que se les ubicó en años anteriores, pues ya es sin lugar a dudas un medio de interacción y comunicación social, gubernamental, generacional, institucional, y vivimos ahora entre esta dualidad del mundo digital y el mundo físico.

¿Qué existe en este mundo que habiéndolo ocupado el ser humano no lo haya corrompido? Las redes han organizado revoluciones, solucionado delitos, reencontrado familias, sin negar que son hoy por hoy un espacio violento donde con impunidad se agrede de forma despiadada, buscando mediante violencia en sus modalidades verbal y psicológica hacer el mayor daño posible. Es esta seguridad que nos da el actuar en grupo, escondidos en la ola, en el llamado tren del mame, escudados tras una computadora o celular la que anima a muchos a insultar de la forma más hiriente posible al parecer sin ninguna responsabilidad.

Mentiríamos si dijéramos que las redes son una permanente guerra, la mayor parte del tiempo existe una aparente calma, algunos chistes, fotos presumiendo sutilmente esto o aquello, mensajes emotivos queriendo dar a conocer nuestro estado de ánimo, activistas reales o digitales queriendo concientizar de alguna causa, y repentinamente sucede, alguien la riega y surge un frenesí, tal como las jaurías o los cardúmenes de tiburones se lanzan en tropel a arrancar un pedazo de la víctima, empieza el escarnio y hemos visto publicaciones con cientos, miles o decenas de miles de insultos.

Ese acecho que hacemos unos de otros esperando la oportunidad de imponer una etiqueta, “Lord”, “Lady”, “xenófobo”, “clasista”, “chairo”, “fifí”, es una forma de juzgar sumariamente y buscar escarmentarle, más como es en defensa de la equidad, la igualdad o la justicia encontramos justificado cualquier tipo de ataque, visceral o rabioso sin importar que tanto daño podamos hacer; porque entre más implacablemente insultes al que dijo algo clasista más incluyente eres, mientras mejor califiques negativamente a quien expresó algo xenófobo más hospitalario y humano eres y verbigracia.

¿Quién hace esto? Creo que cualquiera puede en cualquier momento transmutar a un troll en sus distintas formas y capacidades, está desde quien tira el rollo aleccionador lleno de juicios de superioridad moral, quien lisa y llanamente mienta madres, quien amenaza, el que le da “me encanta” y “likes” a los insultos, el que se divierte siendo un espectador, el que sí identifica un acto de violencia y prefiere no meterse.

No hace mucho tiempo y no como vez primera se propuso por una legisladora el regular la interacción en medios digitales, buscando prohibir el acoso y otras formas de agresión y pues fue devorada por el mismo fenómeno que pretendió regular, se le llamó “LadyMemes” y las burlas sobre su apariencia física le llegaron por cientos de miles, algo que para la comunidad fue la guasa de un rato, cosa pasajera que quedaría olvidada con las siguientes tendencias. Pareciera que no somos conscientes de que quien sufre el ataque no lo ve como algo pasajero, las personas pueden realmente quedar lastimadas de recibir tanta denostación e insultos. Muchos son los casos en los que esa presión de las redes ha terminado en despidos, depresiones y hasta suicidios.

Acudimos en forma masiva y violenta a juzgar sin derecho a replicas, porque si algo nos han enseñado las redes es que la masa nunca se equivoca. Pero también nos cuidamos y esperamos no ser el centro de los ataques, es decir, no ignoramos lo terrible que puede ser el objetivo de la ira de las turbas en redes. Pero además debes cuidarte de lo que dijiste antes, porque si algo pasa en redes es la permanencia y cuando has dejado algo en ellas deja de ser tuyo y puede regresar en cualquier momento y te lo pueden volver a achacar sin contexto de tiempo o circunstancias.

Viéndolo desde este panorama, ¿será momento de regular las redes? ¿Si ya hay tantos usuarios en redes como personas reales existen, no será momento hacer un pacto de civilidad? ¿Será posible denunciar, estar en desacuerdo sin ser violentos? Yo creo que sí, principalmente porque en las redes se encuentran casi el cien por ciento de la población joven, donde están aprendiendo de convivencia, tolerancia e intolerancia, violencia o formas hirientes de expresarse. Ya lo dijo Martin Luther King “La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”.