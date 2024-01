-Decidido, entra Vivebús de Chihuahua a Juárez

-Marko acude al respaldo de Daniela y Mario

-Encuestas reales son foco rojo para el PRIAN aquí

-Preocupa falta de control en el Poder Judicial

Son clave los días de esta semana para avanzar en la cancelación de concesiones del transporte público, en lo que viene a Juárez y se va el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien tiene la encomienda de no dejar pasar el primer trimestre del año sin que sea notable un cambio en esta materia.

Por un lado, importante por supuesto, viene el anunciado fin de los permisos a los ruteros que no cumplen con horarios, registro ni años de antigüedad de sus unidades. Son alrededor del 20 por ciento de las mil 200 concesiones que están vigentes en la frontera.

El golpe de entrada pone algo de orden y aprieta a los que se habían considerado intocables en su negocio camionero, ubicado más allá de los límites legales, por componendas e intereses creados en décadas de operación turbia. Con permiso de todos los gobiernos anteriores, sobra decirlo.

Por otra parte, la cancelación masiva de concesiones no es la única meta que tienen De la Peña y el subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre, para cumplir con el cometido que se ha extendido más meses de lo esperado.

Es definitivo que la empresa paraestatal Operadora de Transporte Vivebús (OTV) -creada en tiempos de César Duarte, sin modificación alguna por Javier Corral, que nomás se limitó a cambiarles de nombre y color a los camiones- intervendrá las troncales uno y dos, así como la pretroncal Gómez Morín.

Dirigida por Tomás Orozco, la OTV es la responsable de haber ordenado la troncal de Chihuahua capital, la única que funciona razonablemente y con cierto orden, con equilibrio entre sus ingresos y su gasto, con la necesaria visión social que debe tener toda empresa pública.

El BRT de la capital tiene ya casi el año de una operación ordenada y sin conflictos, con unidades funcionales con mantenimiento, incluso las chatarras rescatadas del periodo duartista y los camiones chinos adquiridos durante el corralato.

Entonces, entre el desastre del fideicomiso creado para la troncal uno de la frontera y el inoperante esquema de trabajo del BRT2, lo que viene es la entrada directa de la OTV a Juárez; es garantía, al menos, de orden en la operatividad de la primera.

En la segunda, el esquema respetará a los concesionarios actuales en una parte del proceso operativo y administrativo, pero también será la OTV la que tome el mando, a fin de tratar de que por fin sea funcional la abandonada infraestructura existente.

La sacudida al transporte, como habíamos anticipado hace unos días, es para que en marzo pueda comenzar una nueva fase de operación en las troncales.

***

Muy insistente en un mensaje para cuidar las formas, apareció el sábado el líder nacional del PAN, Marko Cortés, en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la capital del estado, para el arranque de precampaña de los albiazules aspirantes al Senado de la República, Mario Vázquez y Daniela Álvarez.

El dirigente quiso dejar muy en claro que es hasta el 22 de enero cuando habrá una definición sobre quiénes serán los candidatos a senadores de la coalición Fuerza y Corazón por México, o Frente Amplio por México, aunque los únicos apuntados sean el oriundo de Santa Isabel y la legisladora federal juarense.

Obviamente privilegió el cuidado de la forma Cortés Mendoza al dejar en el aire la posibilidad de más registros, pero su presencia en el lugar respaldó con todo al exsecretario de la administración de Maru Campos y a la aguerrida diputada que aceptó el reto mayor, en vez de quedarse en la comodidad de una reelección.

Cortés arribó al recinto -abarrotado con las estructuras del PAN, PRI y PRD, además de una buena fracción de la nómina estatal que se mueve en torno a los aspirantes- escoltado por los líderes partidistas locales, el tricolor Alex Domínguez, el panista “Gabo” Díaz y la perredista Nohemí Aguilar.

Entre el bullicio de montones de militantes reunidos en el vestíbulo del lugar, se juntó con Mario y Daniela, además del alcalde capitalino Marco Bonilla, para entrar al salón principal, inundado de banderolas principalmente de panistas y perredistas. A los tricolores tal vez les faltó presupuesto para hacerse notar.

Los observadores del prianismo reportan que las expectativas del arranque fueron superadas, lo que marca una nueva fase de las contiendas políticas que ya están en marcha.

Hasta hace unas semanas, aseguran, no había muestras de una unidad realista, no simulada, entre las bases partidistas, que en esta ocasión dieron la impresión de, ahora sí, caminar hacia el mismo rumbo en los hechos, no sólo en el discurso de sus líderes.

Fue un arranque con el pie derecho, pues, que habrán de replicar seguramente en Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y el resto de las regiones del estado, en una campaña abierta, aunque formalmente sea apenas precampaña.

***

No es novedad que Juárez sea el gran foco rojo de Chihuahua, guinda más bien, para la alianza del PRIAN, que no ha logrado avanzar ni un puntito porcentual en las preferencias, gracias al dominio y estructura creada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, principalmente.

Pero sí hay novedades en el frente de los partidos opositores, nos aseguran quienes han visto preocupados sondeos y encuestas reales, de las que nunca son publicadas, porque las que salen a la luz generalmente son mera propaganda.

La situación en la frontera rebasa lo lamentable para la alianza conformada por PAN, PRI y PRD, pues mientras a nivel nacional su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, aparece con, mínimo, 20 puntos de desventaja, en Juárez esa cantidad es más del doble.

La señora de la X enfrenta en el país un escenario muy adverso, pero comparado con lo que ocurre aquí, es bonito. Resulta que en Juárez las preferencias para Claudia Sheinbaum, aseguran, están en niveles de Tabasco, algunos puntos de la Ciudad de México y otras que son las mejores plazas de la 4T.

La frontera registra más del 75 por ciento de las preferencias a favor de la morenista, mientras que Gálvez apenas roza el 28 por ciento. Así de grave para el PRIAN el escenario aquí, asientan esos que desde el frente opositor no ven por dónde van a salir candidatos competitivos que le sumen al proyecto.

***

Condenadas dos salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado a una resolución de la Suprema Corte para que sean designados sus magistrados, la lección que dejó el procedimiento para nombrar titulares de las mismas es que hay una falta completa de control político interno en el Poder Judicial.

Este puede y debe ser el gran reto por cumplir de la magistrada presidenta, Myriam Hernández, pues el atorón del proceso para elegir magistrados vino de adentro del Tribunal Superior, por parte de jueces y personal impuesto en el corralato, periodo caracterizado por una burda manipulación de la judicatura.

Al terminar el periodo vacacional y comenzar las actividades, formalmente tomaron posesión de sus respectivas salas Fernando Mendoza, en la Octava Civil y Karla Esmeralda Reyes en la Primera Familar de Chihuahua, así como Julio Merino en la Civil y Familiar de Parral.

Quedó vacante la Primera Civil de Juárez, donde quiso madrugar la juarense María Ávila de manera vergonzante; y también la Segunda Penal de la frontera porque quedó desierta ante la imposibilidad de conformar la terna correspondiente. Para salir esas designaciones es cuestión de tiempo y mejores amarres.

Pero las salas Cuarta Penal de la frontera y Quinta Penal de la capital seguirán en el aire, en lo que hay una resolución de la justicia federal ante los amparos promovidos por el mismo personal judicial estatal que se salió de un huacal dejado abierto, tal vez intencionalmente o por mera ingenuidad.

De ahí, pues, que en los pasillos de la Ciudad Judicial, siempre en efervescencia, hablen de ese necesario control para que pueda avanzar la justicia estatal a cumplir con su función esencial, en vez de todo el tiempo se vaya en grillas.

***