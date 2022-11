-Decide maquila traer camiones nuevos

-Para Sheinbaum, Loera, 200; Cruz, 10 mil

-Una locura vial en el Bachi seis

-Tiempos cardiacos con lo del horario de El Paso

Viene el ocaso para la mafia rutera, tanto la que maneja transporte de personal de maquilas como la de transporte público general. Más de cinco mil camiones entre ambos.

Ha ido tanto el cántaro al agua hasta que se ha roto, dicho en aquella expresión viejita.

Son tantos los accidentes, los incidentes, los “detalles”, los lesionados, los muertos, que al final del día, de muchos días, meses, años, los grandes ejecutivos de la llamada industria manufacturera temen perder pesos por seguirse ahorrando centavos.

Hemos sabido que al menos cinco empresas maquiladoras han decidido manejar su propio transporte tras concluir que los dueños de los camiones, o arrendadores, o prestanombres, no cumplirán jamás con la palabra empeñada año tras año de modernizar las unidades.

No solo se niegan los ruteros a meter unidades en mejores en condiciones, sino que todos los días; sí, todos los días, protagonizan accidentes en las vialidades de la ciudad que afectan principalmente la imagen de las maquilas a las que prestan servicios.

Esas primeras empresas con camiones nuevos sin duda provocarán un efecto dominó no solo porque las actuales circunstancias lo exigen, con frecuente llegan tarde los empleados porque las unidades chocan, o se descomponen, sino porque los modelos de los camiones son o serán muy pronto ilegales. Son más de 10 y hasta de 15 años viejos.

La misma suerte correrán los concesionarios del transporte público. Una vez que el control de las rutas troncales sea tomado completamente por camiones de reciente modelo, a las alimentadoras no les quedará de otra que ir haciendo lo mismo.

Será más temprano que tarde si la autoridad estatal en la materia aguanta la presión de impedir que camiones viejos releven a los que van adquiriendo categoría de chatarra. El círculo vicioso aplicado por décadas.

Todos los integrantes de la mafia rutera, los Raules Rodríguez, Humbertos Domínguez, Matías Prieto, Mario Saénz, los Salazar y otros más, nunca creyeron que dejarían de ser los reyes del desorden transportista con ganancias de fábula.

Hoy seguramente tampoco creerán que sus clientes de oro, las empresas maquiladoras, adquirirán sus propios camiones para brindar el servicio a sus trabajadores. Que chequen hoy mismo, podrán corroborar que la decisión está tomada.

La visita a Juárez de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, volvió a exhibir las diferencias irreconciliable entre los dos líderes morenos más visibles en el estado, los juarenses Cruz Pérez Cuéllar y Juan Carlos Loera, alcalde y delegado federal, respectivamente.

En los grupos de ambos confirman que ninguno hizo el esfuerzo de sumar al otro, de ahí que el representante federal sólo juntó a los suyos en un evento privado y luego a empresarios fronterizos también cercanos a su proyecto.

En cambio, Pérez Cuéllar puso a reventar Las Anitas con la capacidad de movilización que ha logrado del morenismo juarense, en la conferencia magistral –con fuerte olor a acto anticipado de campaña- sobre la implementación de políticas públicas exitosas en la capital del país.

Loera de la Rosa organizó un desayuno con actores políticos de Chihuahua y Juárez, donde pudieron verse los diputados, regidores y, sobre todo, la estructura de mandos de la Secretaría del Bienestar y de otras representaciones federales en Chihuahua.

La asistencia fue de unas 200 personas y, aunque al delegado le pidieron abrir un poco más la convocatoria, Loera se aferró a que fuera un evento cerrado, privado totalmente.

De ese encuentro casi a oscuras, Sheinbaum Pardo fue dirigida por su enlace permanente en la entidad, Martha Olivia García, al masivo que había sido armado por el excoordinador morenista en el Congreso, Miguel Ángel Colunga, y el exregidor capitalino, Rubén Castañeda Mora, obviamente en coordinación con la gente de Pérez Cuéllar.

En sus redes, puede verse la imagen en versión digital, la morena presidenciable presumió la cuenta de 10 mil almas de Juárez y municipios cercanos, sin cansarse de mencionar y agradecer al alcalde juarense por la capacidad de convocatoria mostrada.

En el masivo, sobra decirlo, hicieron el vacío los morenistas ligados Loera de la Rosa; ellos optaron por hacer política en ausencia y los organizadores tampoco se vieron muy inclusivos, al contrario.

Muy cercanos a la organización y al alcalde figuraron consejeros estatales como Mauricio Padilla y Gabriela Cisneros; los regidores Ana Estrada, Mary Adame y Antonio Domínguez; y el presidente del consejo estatal de Morena, Hugo González, más no la presidenta del partido, Brighite Granados, quien sólo acudió a la convocatoria de Loera.

En suma, pues, mostró mayor fuerza y popularidad Cruz que Loera, pero también quedó en evidencia la falta de unidad de los protagonistas de la 4T en la entidad.

No es nuevo, pero en las últimas semanas se ha recrudecido el tráfico frente al Bachilleres 6, ubicado en la calle Faraday.

Ayer, por ejemplo, se pudieron ver varios tráileres con doble caja haciendo maniobras alrededor de la preparatoria, circundada por varias empresas maquiladoras, una estación de bomberos y hasta una guardería del IMSS.

El tema no es menor, toda vez que, a la hora de salida, las 13:00 horas, cientos de padres de familia se acercan lo más posible a las puertas de la institución para dejar o recoger a sus hijos. No se les puede culpar, pues buscan seguridad para sus retoños.

Además del desorden causado por los pesados vehículos, se agrega que la hora de salida es general, es decir, todo mundo sale a la una de la tarde. La semana pasada, algunos grupos salían a las 12:30 y aliviaba un poco el trafical, pero se decidió el cambio y parece se va a eternizar.

Destaca el hecho de que en el momento complicado de la salida, se acercó una unidad motociclista de Vialidad a observar, pero nada cambió.

Se sabe de varios alumnos con algunas discapacidades y tienen forzosamente que descender con toda precaución lo más cerca de la entrada.

Sería de bastante ayuda que las maquiladoras ayudaran planeando sus movimientos fuera de los horarios pico del Bachilleres y los de Vialidad ayudando a los muchachos y no haciéndose patos como el que presenciamos en una moto alejándose. Un regalo navideño por adelantado.

Tendría que estarse cocinando en estos momentos la propuesta legislativa para adecuar el horario de esta ciudad con la del vecino Condado de El Paso.

No será en automático que el próximo 6 de noviembre –en una semana exacta- entren los un millón 500 mil juarenses al horario paseño, ni siquiera por decreto presidencial.

Hay una camisa de fuerza en la nueva ley de Husos Horarios autorizada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes pasado.

Tiene que existir una solicitud “vinculante” del Congreso local y ser enviada al Congreso de la Unión, donde tendría que ser aprobada por mayoría. Es decir, con “vinculante” los diputados federales tendrían que atender positivamente a la petición local.

Pero al respecto no hay tiempo. Tendría que ser fast track. Ayer se desaprovechó la sesión en torre legislativa, con cuatro iniciativas y dos proposiciones, en las cuales no se toca el asunto, cuando pudieron haberlo hecho, pero a nadie se le ocurrió.

El Paso atrasará su reloj el próximo lunes, por lo que el trámite que comentamos tendría que ser autorizado el jueves, para ser enviado de inmediato y ser considerado en la misma sesión del día allá en San Lázaro.

Así de cardíacos están los tiempos.

Tendrá el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, excelente relación con la gobernadora, Maru Campos, pero ayer quedó claro que no es igual con el jefe de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, Mario Vázquez, quien ayer hasta con entusiasmo no solo se opuso al aumento predial en esta fronteriza, sino que hasta le aventó mucho cambio con baches, etc.