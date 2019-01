Debilitando al país

Apesar de las advertencias de otras naves cercanas, de la presencia de hielo en el área, el Titanic continuó su marcha a su fatal destino.

Las encuestas revelaban que el nuevo presidente de México sería uno de izquierda, las advertencias eran que a la postre estaríamos como Venezuela y, como todo se puede medir con números, ya México está en curso, pues estos indican que en menos de dos meses ha habido un retroceso y pérdidas en lo económico de grandes proporciones.

Estoy espantado y temblando por los efectos destructivos que la 4T está ocasionando en el ámbito económico, desestabilizando, quebrando o ahuyentando empresas grandes y pequeñas de manera sistemática, consintiendo que una minoría de rufianes haga lo que le venga en gana, obstaculizando las vías del tren para obtener canonjías o prebendas, sin que autoridad alguna intervenga, con pérdidas económicas todavía incalculables por la no aplicación del Estado de Derecho.

No, esto no es normal, porque se está destruyendo en muy poco tiempo lo que tomó años construir: la credibilidad en las instituciones, la confianza de los inversionistas y el Estado de Derecho; debe haber un plan siniestro en el presidente, al persistir en deprimir la economía de México. Las nuevas guerras hoy no se hacen sólo con fusiles, sino imponiendo mandatarios que socaven la economía de las naciones: te golpeo y debilito para someterte.

Todos los grandes eventos, sean naturales o provocados por el humano, han marcado las civilizaciones, períodos de reyes o mandatos, dejando huella indeleble en la conciencia colectiva de los pueblos, para bien o para mal; la expropiación petrolera por ejemplo, fue un respiro a la muy golpeada autoestima de los mexicanos, que padeció el sometimiento de españoles y el intervencionismo.

Los socavones, escombros, olor a muerte y miseria que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México, fueron una representación fiel del mandato del período de Peña Nieto, –ya en su ocaso–: narcotráfico, secuestro, corrupción e inseguridad.

Sin embargo, el nuevo régimen no canta mal las rancheras: en los albores del período del actual presidente, Andrés Manuel, autoproclamado “progresista” empero que a gritos dice ser de retroceso, en muchas áreas, básicamente en lo económico, por esos grandes descalabros a la economía: incertidumbre en empresarios y ciudadanos por pérdidas económicas multimillonarias, por decisiones erróneas, como la cancelación del (NAIM) cuyas pérdidas, algunos opinan podrían alcanzar los 300 mil millones de pesos; después viene la “estrategia” fallida contra el huachicoleo, con el cierre de ductos y la adquisición de 691 autotanques por 92 millones de dólares, sin licitación pública, con el argumento que, “porque no tienen problemas de conciencia”, no se trata de conciencia, sino de acatar la ley. Se calcularon pérdidas económicas por 40 mil millones de pesos por desabasto de combustible, sólo para los estados del Bajío; resultó más caro el caldo que las albóndigas esta “guerra” fallida contra el huachicoleo. La deuda pública asciende a 10.3 billones de pesos y algunos estiman, incremente medio billón al final del año, y cuatro billones más para final de este larguísimo sexenio.

Eventualmente, como una película de horror, o como la cereza en el pastel, que viene a coronar al Gobierno de las ocurrencias, una gran tragedia: el incendio de Tlahuelilpan, Hidalgo, en el cual fallecieron quemados más de un centenar de personas; “lo que diga el pueblo sabio”, dijo el presidente, y el pueblo sabio se equivocó; no hubo autoridad, ley, ni Estado de Derecho que les evitara ir en pos de su fatal destino, ya que la máxima del presidente era, es: no reprimir al pueblo; un régimen que deja a la población hacer y deshacer a su antojo, es como un padrastro consentidor que deja que el niño se convierta en delincuente, porque “no deba regañar” ni herir su autoestima.

Después, como una cascada de eventos catastróficos viene la obstrucción de las vías ferroviarias en Michoacán, que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene desde el 14 de enero. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Gustavo de Hoyos Walter, expresó en Twitter que: “El bloqueo de las vías férreas que operan Kansas City Southern de México y Ferromex, afecta a cientos de empresas y ponen en riesgo miles de empleos. Al final, el que pierde es México. Presidente López Obrador, haga valer el estado de derecho. Ya estuvo de tolerar la ilegalidad”. Necesitamos una sociedad más participativa, que sirva de contrapeso a los que incendian México.