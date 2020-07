De un robo a una reflexión sobre la reciprocidad humana

El pasado miércoles 21 de julio una mujer mayor de 60 años, madre y abuela, dedicada a la venta de ropa en un mercadillo -en real crisis económica por respetar las directrices derivadas de la contingencia sanitaria- fue víctima del robo de su único medio de transporte.

Ella, mujer de las que les llaman “de antes” tiene la costumbre de despertar a primera hora y hacer el desayuno para “iniciar bien el día”, es así como aproximadamente a las siete de la mañana se dio cuenta que frente a su casa ya no se encontraba su camioneta.

Es importante mencionar que este vehículo no sólo representaba su medio de transporte, sino era clave para su desempeño laboral por ser la base económica de sustento.

Ahora bien, es necesario contextualizar, en el Estado de Chihuahua se reportó que el primer bimestre del año se robaron 752 vehículos, es decir, el robo diario asciende a más de 12 diariamente, si somos más precisos, cada dos horas se roban un vehículo.

De lo anterior, sobresalen varias preguntas enfocadas al sujeto que cometió el ilícito; ¿qué situación debe o debió de vivir un ser humano para desvincularse del otro u otra? ¿En qué situación moral, económica y social se encuentra el delincuente? ¿Qué le impulsa a no visualizar el impacto de sus actos? Pero sobre todo, ¿dónde radica la ausencia de la naturaleza reciprocante que tiene el ser humano?

Son dos autores los que llaman la atención sobre la teorización de “la persona reciprocadora”, Nowak y Sigmund señalan que el hombre tiene una esencia de ser cooperador a favor del otro u otra, es decir, colaborar en favor del sujeto que se encuentra frente a él.

Es decir, el ser humano disfruta en mayor medida aquellos juegos que se trabajan en conjunto y donde todos ganan, y, en menor medida las actividades que se basan en ganar o perder -teoría de juegos-, es decir, donde el que pierde no tendría beneficio colaborativo.

Para explicar con mayor puntualidad, la reciprocidad humana evolucionará al llamado altruismo bilógico, cuyas características se basan en la inversión de un individuo para favorecer a otro ser, esta inversión en los seres humanos, normalmente se denomina tiempo o dinero.

Y, se preguntará ¿esa persona que cometió un robo de vehículo no contiene esa esencia connatural?, la respuesta iría en dos sentidos, primero, se debe comprender que alguien que roba no es un ladrón, sin es alguien que cometió en determinado momento un ilícito, es decir, los actos negativos no definen a las personas de manera permanente.

Segundo, nadie puede renunciar a lo sustancial de su ser, sin embargo, sí puede someterlo hasta acallar las voces de lo correcto, es decir, justificar sus actos por medio de determinar la importancia de la cooperación a un determinado grupo, un ejemplo de lo anterior es: ¿cuántas ocasiones no ha oído una declaración de un convicto mencionando que hizo lo que hizo porque necesitaba dinero para los medicamentos de sus hijos?

En el ejemplo, se puede observar como el ser humano hasta en sus debilidades o contradicciones esenciales, siempre persistirá una justificación sobre lo correcto, es decir, un elemento que le permite seguir siendo persona y no animal.

De lo anterior se concretiza una frase “haz lo que quieres que te hagan”, para el anterior ejemplo, el sujeto que cometió el delito espera que alguien realice la misma conducta, es decir, aun en el error, espera que la reciprocidad humana le sea favorable en determinado momento de su vida.

o ame tanto como para delinquir por él, puntualizando que el altruismo biológico no se limita a relaciones interpersonales en donde se inmiscuyen filias, sino en la propia comunidad: para todos y todas se espera dicha acción.

Ahora bien, en este desarrollo, existe algo que desde la ética se denomina reciprocidad indirecta que explicaría como los hijos, nietos o esposo de la mujer víctima de robo, se esfuerzan socialmente -siendo seres de cooperación-, para que con ello, un tercero -la madre, esposa o abuela- viva los beneficios de sus actos aunque sean provocados por diversas personas.

Por último, como hijo de esa gran mujer -víctima del delito-, espero que se aplique la “reciprocidad severa”, que consiste en castigar a aquellas personas que atentan contra la armonía social, bajo argumentos egoístas y perspectivistas.