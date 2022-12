De trapacerías de la 4T; husos horarios y pensiones

Trapacería proviene de trapaza: “Artificio engañoso e ilícito con que se perjudica y defrauda a alguien en alguna compra, venta o cambio. (2. f). Fraude, engaño”: RAE

-Inaudito. Ni López Obrador, ni Adán Augusto López, ni los diputados morenistas supieron qué propusieron en materia electoral

-Apresurando salvajemente los tiempos legislativos crearon un verdadero enredo

-En el afán de afectar las funciones del INE se enredan cada vez más

-Tarde o temprano deberá revisarse el huso horario de la entidad

-Chihuahua se ubica, geográficamente, al noroeste de la CDMX. Su huso horario es el de los estados del Pacífico o de la Montaña de EU

-Puede incidir en la comisión de delitos, sobre todo contra las mujeres trabajadoras o estudiantes

-Pasan los años y la crisis de Pensiones Civiles se agrava

Ante la acumulación de temas, a cuál más de ellos importante, los abordaremos, alguno de ellos sin la profundidad necesaria, a la espera de poder hacerlo.

Empecemos por la reforma electoral de AMLO, el llamado Plan B: Es un verdadero mamotreto, inconstitucional y ajeno a toda técnica parlamentaria. Constituye todo un monumento al “aquí mando yo, y en el municipio cercano, mi compadre”.

En medio siglo de observación y participación política no habíamos visto cosa semejante, por lo menos en el proceso legislativo de algún tema importante para el país.

Nos quejábamos del “Fast track” de Pancho Barrio que deseaba se hiciera en la legislación hipotecaria, pero los que gobiernan ahora superaron todos los récords.

En cosa de 18 horas recibieron la reforma consistente en la modificación de 450 artículos, de 6 leyes, contenidos en cerca de 400 páginas, la “leyeron”, la analizaron, la discutieron, la aprobaron y se la enviaron a la Cámara de Senadores.

Y le exigían a Monreal que, ya, que la aprobara ese mismo día que se la entregaron a los senadores

N’ombre, ni en los “mejores” tiempos del PRI

Bueno, es que los operadores de la 4T en la Cámara de Diputados vienen de allá, pero resulta que en el viejo régimen hegemónico eran absolutamente mediocres… por eso no “brillaban” en el priismo, -po’s mejor nos vamos con Andrés Manuel… Y ahora son los “mandones” de la 4T.

¡Qué barbaridad! Con ellos gobierna el opositor más luengo del antiguo régimen que ahora puso en entredicho la división de poderes, para él no debiera existir.

Ahora, por la vía de “avisarle” a la Cámara de Senadores, intentan modificar lo que ya adquirió legalidad pues la “minuta” de la Cámara de Diputados, esto es, el dictamen aprobado sobre la iniciativa de ley propuesta por AMLO y modificada por los diputados, tal cual deberá ser discutido por los senadores y, como ya no es una iniciativa del presidente, sino que es una resolución de los diputados, sólo estos son los que podrían modificarla.

De hacerlo, entonces el asunto ya no lo podrían discutir nuevamente, en este año, pues hay una prohibición constitucional en ese sentido.

No, no se trata de -¡Hay me equivoqué, mándamela de regreso y la arreglo, como dijo (y ordenó) el presidente!

No, esa minuta ya está con los senadores y estos deberán someterla al trámite legislativo, es decir, recibirla, turnarla a las Comisiones senatoriales de trabajo, discutirla en ellas, elaborar un dictamen y someterlo a discusión y votación en el pleno de la Cámara de Senadores.

Todo ello a menos de que, como sería previsible, y existiendo una auténtica independencia de los senadores respecto del presidente, señalen las monstruosidades constitucionales que contiene, y lo rechacen, en ello le va la credibilidad política a Ricardo Monreal y la mayor parte de sus compañeros senadores, es su hora.

Si obedecen a López Obrador, correrán con la mayor de las responsabilidades en lo que es el más severo ataque a la institucionalidad democrática alcanzada hasta hoy.

No es, como vulgarmente y de manipuladora manera sostienen algunos de los seguidores del presidente, que al sostener esta opinión se avalen los excesos de la élite dorada del INE; de ninguna manera, se trata de mantener al órgano electoral, como lo quisimos siempre, alejado del gobierno, cualquiera que éste sea.

Abruma la cantidad de gazapos y violaciones constitucionales contenidos en el Plan B. Imposible que un cuerpo parlamentario, medianamente independiente, las avale.

Sorprende el afán de López Obrador por asegurar el control absoluto sobre los procesos electorales.

No tuvieron tiempo, ni los diputados, ni los ejércitos de asesores que tienen, de revisarlas bien.

¡Po’s cómo, si eran 450 artículos a leer, analizar, confrontar con las leyes vigentes, ajustarlas a las tesis jurisprudenciales existentes, verificar que no violasen el marco constitucionales… y redactarlas con base en la técnica parlamentaria-jurídica para que los errores de redacción no se conviertan en materia de litigios electorales!

¡Ufff! Y todo eso en menos de 12 horas.

Po’s por eso ni el Secretario de Gobernación ni el presidente, y menos los diputados de Morena ni siquiera sabían qué estaban proponiendo. De ahí que lo aprobaron -casi- del modo que le gusta al presidente, sin cambiarle “ni una coma”.

Entre las lindezas que pretendían está que querían que los partidos trafiquen con los votos; que antes de la elección resuelvan quien se queda con una parte de ellos y les sirva para mantener con vida artificial al PT y al PVEM, los que están con el partido gobernante, cualquiera que sea el color de éste.

Ahora van pa’ tras los filders.

El líder de los diputados morenistas, Ignacio Mier, anunció que buscará a Ricardo Monreal para advertirle que se trata de un tema que ya fue controvertido en el pasado proceso electoral y sobre el cual ya existe una resolución estableciendo que se trata de un mecanismo inconstitucional.

—o—

En otro orden de cosas, es necesario replantearse el huso horario vigente para el estado de Chihuahua.

¡Antes de la llegada del invierno está amaneciendo a las 7.30 hs. de la mañana; en cambio, en Mazatlán y Culiacán amanece a las 6.30!

Conforme avance el invierno llegará un momento en que “amanecerá” oficialmente a las 8 de la mañana y más tarde.

Chihuahua está al noroeste respecto de la capital del país, por lo tanto, el huso horario que nos corresponde es el del pacífico mexicano, más semejante al horario de las “Montañas” de EU.

Este horario incrementa los riesgos, sobre todo para la mujeres estudiantes o trabajadoras, que deberán trasladarse en la oscuridad o penumbras y que, por las dinámicas familiares, es más fácil que sean acompañadas por familiares en las tardes-noches a las salidas de las escuelas o de los trabajos y disminuir los peligros de caminar solas, sin luz solar y en muchos de los casos sin alumbrado público.

—o—

No salen las cuentas en Pensiones.

Diversos funcionarios gubernamentales han afirmado que la deuda o desapareció o disminuyó sensiblemente.

“La Secretaría de Hacienda liquidó su adeudo histórico con Pensiones Civiles del Estado, el cual era de cuatro mil 800 millones de pesos, según comentó el director de la institución, Aurelio Mejía… los dos grandes deudores que restan son la Uach, con 965 millones y la JMAS de Chihuahua con 257 millones”. (Nota de Orlando Chávez/El Diario de Chihuahua, 09 noviembre 2022).

Además, informó que la Secretaría de Hacienda se puso al corriente. “Al día de hoy esa cantidad se cubrió (más de dos mil 202 millones de pesos)”. (Ídem).

Pero, a su vez, “El rector de la UACH, Luis Alfonso Rivera Campos, afirmó que en cuatro años, a partir de 2023, la Universidad comenzará a liquidar la deuda que tiene por más de 900 millones de pesos con Pensiones Civiles del Estado (PCE)”. (Nota de Heriberto Barrientos Márquez, El Diario de Chihuahua, 6 de diciembre de 2022).

Lo cierto es que la información oficial, gestionada y obtenida, por la vía de Transparencia, por grupos de pensionados y jubilados de Pensiones, entre los que destaca la maestra Beatriz Verduzco, contradice la expuesta por los funcionarios:

Hasta el 31 de octubre del presente año, en las “Cuentas pendientes de cobrar a entes públicos por origen del cargo detallado”, de la Dirección de Pensiones, resulta que ascienden a 6 mil 230 millones de pesos.

Los principales deudores son la Secretaría de Hacienda con 3 mil 554 mdp; la Uach con mil 690 mdp y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua con 528 mdp.

De ese modo, las declaraciones de los funcionarios las descalifican las propias cifras de la dependencia y evidencian la urgencia de publicar la reforma que dotaba a Pensiones de las herramientas legales, a fin de cobrar los adeudos pendientes que le den viabilidad al organismo encargado de la seguridad social y la atención médica a los trabajadores del gobierno estatal.

De ahí lo justificado de las diversas protestas.