De traiciones e ingratitudes

Los seres humanos somos gregarios por naturaleza, incluso hasta por instinto de supervivencia, lo cual necesariamente nos lleva cumplir y observar una serie de condiciones propias de la vida en comunidad, en grupo, en rebaño, conductas necesarias para ser aceptados dentro del conjunto, brindar la colaboración necesaria pero también recibir a cambio la protección y cobertura de la comunidad. No puede ser de otra manera.

Es verdad que, en los más remotos orígenes de la humanidad, los hombres eran nómadas y primitivos en todos los aspectos, pero, precisamente esa vida primitiva e insegura fue lo que llevó a formar grandes grupos, pasando así al sedentarismo, la formación de comunidades, de organizaciones en busca de mayor seguridad y protección, mejorando también las condiciones de vida, alimentación, vestido y techo.

Y es precisamente esa imperiosa necesidad de agruparse, de organizarse, lo que lleva al surgimiento de conceptos tales como la lealtad, la confianza, la identidad de grupo, y otros similares, que garantizan el buen funcionamiento de una comunidad o grupo social.

Desde entonces, y hasta la fecha, pertenecer como individuo a un grupo u organización social conlleva, forzosamente, una serie de compromisos, acuerdos, obligaciones y convenios que cada integrante del mismo debe cumplir no obstante que, cada una de estas obligaciones, no conste por escrito en algún lado, en muchas ocasiones se trata de convenios o pactos implícitos en la pertenencia al grupo.

Esta reflexión de ninguna manera es un invento del que escribe, así ha venido siendo desde el principio de los tiempos, sin importar la época, el país o cualquier otra circunstancia, por el contrario, con el paso de los años se ha venido reforzando cada vez más.

Por todo el mundo hay miles de ejemplos que así lo confirman, tanto en la historia del desarrollo de la humanidad, como en las épocas modernas. Así, universidades, empresas, asociaciones civiles, gobiernos, partidos políticos, equipos deportivos, clubes sociales y una muy larga lista de todo tipo de organizaciones, mantienen códigos de conducta para sus asociados o integrantes, así como compromisos específicos sobre la lealtad a la organización.

Y es que no puede ser de otra manera. Si un individuo, por el solo hecho de pertenecer a una comunidad, grupo u organización, recibe a cambio una serie de prebendas, privilegios o simples derechos, a lo menos que está obligado es a corresponder con lealtad a ese conglomerado humano.

¿Y qué es la lealtad? De acuerdo con el diccionario de la RAE, es la calidad de leal, y leal es: “Que guarda a alguien o algo la debida fidelidad. Usado también como sustantivo.”

Lo que nos lleva al otro término, fidelidad, que significa la calidad de fiel. Fiel: “Que guarda fe, o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él.”

Quizá el siguiente ejemplo no sea del agrado de algunos, pero la mafia siciliana o la Cosa Nostra, como también se le conoce, representa muy claramente los conceptos de lealtad, confianza y fidelidad, aun entre los mismos grupos o camarillas que la conformaron. Contaban con una organización perfectamente bien estructurada en cuanto a territorios y jerarquías, y estas se respetaban al pie de la letra, o deberían de respetarse, por eso, quien no lo hacía pagaba un precio muy alto por ello. Por cierto, muchos de esos métodos, conceptos y estructuras fueron importados tal cual a la política moderna.

Sirva pues todo este razonamiento previo, para ilustrar el concepto de “traidor” o “traidora” dentro de la política moderna de nuestro estado, a propósito de un incidente reciente, en el que el ex gobernador Javier Corral recibió tremendos bofetones públicamente, por quienes se sintieron agraviados con él.

En estricto sentido de los términos que ya analizamos previamente, Javier Corral Jurado es un traidor contumaz y consuetudinario, esa ha sido la historia permanente de su vida y de su paso por la política.

Su “estilo” irredento y de “moderno caudillo” hizo crisis no pocas veces dentro del PAN, partido al que, por cierto, le debe todo lo que es hoy y al que no tuvo empacho alguno en traicionarlo, no con su renuncia, que eso era lo menos que tenía que haber hecho, sino militando dentro del partido, les volteó la espalda primero a Fox y luego a Calderón, ocasionando con ello un daño irreparable no solo a esas figuras presidenciales, sino a la institución entera.

Con esas actitudes, Corral no solo evidenció su calidad de traidor, sino su mala entraña al conducirse con total ingratitud y desprecio por la institución política que le dio una forma de vida por más de 30 años.

Pero no solo eso, al renunciar al PAN y “brincar” a Morena también nos muestra a un Corral que no solo traiciona a otros, sino que se traiciona a sí mismo, a sus principios e ideologías propias, porque se integra de manera indigna al equipo de campaña de quien representa, según sus propias palabras, todo lo peor que le puede pasar al país.

“López Obrador, ruin y vulgar con Chihuahua, acusa Corral”, Capital 21, 25 de septiembre de 2020 http://tinyurl.com/yuzf4zby.

"Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México. Haber pasado de un presidente corrupto y corruptor, como lo fue Peña Nieto, a un presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad, y ese es el presidente López Obrador", La Política OnLine, 25 septiembre de 2020, http://tinyurl.com/ylorbu5b.

Ese es Javier Corral Jurado de cuerpo entero. Traidor, malagradecido, de mala entraña, mentiroso, holgazán y manipulador. Todavía hay quien le crea.

Pero me quiero ocupar de otro caso bastante similar que está sucediendo en nuestra ciudad, y, curiosamente, también en Morena, aunque la protagonista no tiene los alcances del exgobernador panista, también habla de una personalidad traicionera y malagradecida.

La historia que voy a contar en seguida me fue narrada con todo detalle por uno de los dirigentes partidistas de aquel momento, y luego la verifiqué con el entonces delegado del CEN de Morena, José Ramón Enríquez, quien también participó en la historia.

Una tarde, ya entrada la noche, de febrero de 2021, en la capital del estado se definían candidaturas en una reunión de la dirigencia estatal de Morena, algunos liderazgos y el delegado Enríquez.

En aquel entonces, Esther Mejía era diputada federal por el distrito 1 y concluía su gestión, pero no estaba considerada en ninguna otra posición de elección popular dentro del partido, porque salía mal en las encuestas, su lugar se lo dieron a Daniel Murguía, en ese momento Cruz Pérez Cuéllar, ya precandidato a la presidencia municipal de Juárez, interviene y solicita integrarla a su planilla en calidad de síndica municipal, a lo que ninguno de los presentes manifiesta inconveniente alguno.

Ese movimiento, literalmente un rescate político, le implicó a Pérez Cuéllar una nueva negociación con quien ya tenía considerada para el cargo en la sindicatura, pero supongo que en ese momento consideró oportuno rescatar a un cuadro que había operado a favor de la causa, desde una diputación federal.

Se equivocó entonces Cruz Pérez Cuéllar con esa decisión, y se equivocó al apoyar la gestión de Esther Mejía como síndica municipal, de quien, por cierto, El Diario ha dado cuenta precisa del montón de irregularidades en el desempeño de su cargo.

Esa misma mujer, que hace tres años fue rescatada del ostracismo político por el actual presidente municipal, ha decidido darle la espalda y registrar su candidatura a la alcaldía de Juárez, ocasionando con ello un ruido político totalmente innecesario y que solo la muestra de cuerpo entero, al igual que Corral, traidores, malagradecidos y de mala entraña.

Esther Mejía no tiene absolutamente ninguna oportunidad de obtener la candidatura, ninguna, y menos de ganar la presidencia en votación constitucional, pero el movimiento les viene muy bien a los detractores políticos del alcalde, por cierto, del mismo partido, porque todo lo que la síndica no vio en dos años y medio, sorpresivamente hoy lo denuncia según ella, con un claro y evidente objetivo de afectar la imagen de quien alguna vez le tendió la mano.

No todo en la política es suciedad, deslealtad e ingratitud, habrá quienes así se han conducido siempre, y están acostumbrados a trepar posiciones así, pero tarde que temprano el karma llega y llega fuerte.