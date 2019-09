De Samalayuca a París

Ni el amor más ciego o la subjetividad más absurda nos llevarían a comparar París con Samalayuca. Digo, París ni en mil años logrará tener las majestuosas dunas blancas de hasta 120 metros de altura o la imponente cordillera con su desértica flora exótica que bordea el agrícola poblado. Continuez à rêver les parisiens (sigan soñando, parisinos).

La puntada se la aventó la diputada federal Esther Mejía, quien sin más información que la que pescó en camino al poblado, donde asistió en días pasados a una reunión con samalayuquenses opositores a la mina. Donde atinó a hablarles de la inmensa fortuna y buena suerte que han tenido de que les pusieran una mina en su comunidad. En el audio, que es una verdadera joya del humor involuntario, se escucha a la legisladora hablar de la economía de París, de la que parece no saber nada, y decir que Samalayuca será como aquella capital francesa, llena de hoteles y restaurantes.

No es la primera funcionaria que llega a Samalayuca desde la CDMX con el chip programado sobre el desarrollo y prosperidad, que a decir verdad nunca en toda la historia han traído las mineras, porque si eso fuera cierto, Zacatecas, un estado con muchísimo rezago y cientos de años de tradición minera, ya sería el Dubái del norte. Lo coincidente en los improvisados legisladores que llegan pensando que en Samalayuca saltan en un pie de alegría por el tema de la mina, es que antes todos se reunieron con el subsecretario de Minas de la 4T, Francisco Quiroga Fernández, quien es el mejor amigo de la mina y los capitales extranjeros, formado en la industria metalúrgica privada como el imperio Villa Acero, empresa millonaria de Monterrey, y en la Universidad de Yale, y ahora gestor y protector de la industria desde el Gobierno federal y llamada 4T. Quiroga fue calificado por el mismo senador de Morena Narro Cespedes como un “testaferro” de la industria por su marcada parcialidad en el conflicto de la mina de “Peñasquito” en Mazapil, Zacatecas, donde pobladores del ejido denunciaron despojo, persecución, contaminación e incumplimiento de acuerdos por la minera Newmont Goldcorp, donde Quiroga intervino en favor de la empresa.

Otro de los implicados en el atraco a Samalayuca es el hijo del papá, Alejandro del Mazo Maza, cachorro del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, quien a decir del titular de Ejecutivo federal se robó la gubernatura del Estado de México, pero le dio trabajo a su hijo, y pues nada, el jefe no te va a dar explicaciones. Era precisamente él, Alejandro del Mazo, quien debió defender el área natural protegida por ser nada menos que el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero ni las manos metió ni un pero le puso al Manifiesto de Impacto Ambiental del proyecto minero “Gloria”, le bastaron sólo 19 días para revisarlo, comprobar su veracidad, hacer las pruebas, aprobarlo y hacer la aceptación. Vaya, tardaron más en hacerlo que el junior en palomearlo y darle entrada a un área natural protegida a la minera canadiense; en oficinas federales el trámite de una viuda para el otorgamiento de su pensión puede durar desde años hasta muchos, muchos años; la mina no, la mina sólo 19 días hábiles, ¿casualidad? No lo creo.

El tema de la mina y todos los obstáculos lo han venido derribando desde julio del 2018 con la invaluable cooperación de distintas instituciones federales que tenían a su cargo un área natural protegida y por diversos motivos han sido vencidas y convencidas de la viabilidad de la mina; incluso se supone que en octubre del 2018 se hizo público el Manifiesto de Impacto Ambiental, el documento dice: “se hará público el presente proyecto con el objetivo de promover la participación social dentro del procedimiento de impacto ambiental”. Sin embargo, fue público para cualquier persona que viajara a la Ciudad de México y solicitara en la ventanilla correcta el SG.IR 08-2018/283; si nadie lo solicitó no es culpa de la Secretaría del Medio Ambiente, ellos lo tuvieron a disposición de la sociedad, dirían que no es simulación, más bien falta de interés de la sociedad: ellos cumplieron teniéndolo a disposición.

Creo desafortunadamente que en este ajedrez donde se mueven miles de millones de dólares la sociedad ni a peón llegamos, y peor aun, todas las piezas son del mismo color. También creo que si alguno de nosotros desde nuestras trincheras estuviera siquiera cerca de detener el proyecto, ya no estaría en este mundo: muchos son los personajes innombrables que están detrás y no se van a detener por trivialidades como el medio ambiente. Y es por todo esto que seguiremos luchando, pues no luchamos porque pensáramos ganar, luchamos porque tenemos sentido, como dijo el poeta Quevedo, “serán ceniza, mas tendrá sentido / polvo serán, mas polvo enamorado”.