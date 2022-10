¿De qué se queja?

“Como si fuera a entrar a una selva”, así describe un usuario su experiencia cada vez que debe atravesar por cualquier motivo su clínica de atención médica de primer nivel, ha hecho innumerables filas, algunos trámites, formulado de diferentes maneras sus inquietudes a los diferentes departamentos, incluidos los de orientación e información, ha subido y bajado escaleras, sacado decenas de copias, se ha hecho de un paquete fotográfico tamaño infantil, y probablemente ha visitado además el hospital de atención que le han asignado, aproximadamente cinco ocasiones en diferentes semanas , y todo por el motivo, de que su padre reciba la programación a un estudio especializado que finalmente será subrogado a una institución privada, la fecha es incierta aún. En algún momento y a pesar de estar física y mentalmente dispuesto a lidiar con el tiempo invertido, cada vez que acude, se desespera y ha acudido a plantear alguna queja derivada o no de la atención médica, sus experiencias no han sido las mejores, y finalmente ha decidido hacerlo en la mesa de su hogar o entre compañeros de trabajo. “¿De qué sirve quejarse?”, se pregunta a veces, “al menos denme el avión”, ha replicado ante la percepción de negativas constantes.

En nuestra ciudad existen y colaboran diferentes sistemas de salud, de entre ellos los de mayor cobertura a la población juarense con derechohabiencia, 493 mil trabajadores de Ciudad Juárez afiliados, por amplia mayoría, los del sector maquilador, alrededor de 312, de una población económicamente activa que constituye el 64.7% de los mayores de 12 años de edad, dentro del IMSS máxima institución se cuenta con 11 Unidades de medicina familiar y tres hospitales, además de otros que alimentan la seguridad social, como guarderías, centro de seguridad social, el ISSSTE con primer nivel de atención, hospital y Pensiones Civiles del Estado. Además, se encuentran los diferentes espacios que manejan otras redes como el Sistema Estatal de Salud con sus centros de atención primaria, Hospital de la Mujer, Hospital General, los Centros Comunitarios municipales, estatales o a cargo de organizaciones de la sociedad organizada, no omitimos las clínicas y hospitales a cargo de la iniciativa privada que ofertan sus servicios mediante gasto directo de bolsillo, aseguranzas y convenios de colaboración, de todos los anteriores mencionados en ninguno pudiéramos declarar como un área libre de quejas.

Existen factores diversos que se generan no solo de la relación entre un médico y su paciente, sino dentro de toda la complejidad de los sistemas de salud, que son los encargados de llevar a cabo programas y políticas públicas. Los recursos invertidos y planificados, no solo materiales, sino humanos generan una dinámica que requiere atención oportuna de calidad, comunicación efectiva, y mecanismos de retroalimentación, como lo son precisamente las quejas de los usuarios.

El derecho que nos proporciona la protección a la salud, se plasma en el artículo 4to y 73 de la Constitución Política, y de ahí parten todas las leyes, incluida la Ley de Salud General, normas oficiales y reglamentos que conforman las directrices de las estrategias en salud.

Tan solo por enfocar un aspecto de toda la atención en salud, según la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Conamed, nos describe la queja médica como una “petición mediante la cual una persona física por su interés propio o en defensa de un derecho de un tercero, solicita intervención, en razón de llegar a una solución, ante negativa de servicio médico obligatorio o irregularidad en su prestación, siempre y cuando sean de naturaleza civil o atención médica”. En este sentido la queja debe hacerse plenamente identificada en tiempo, lugar, datos del afectado, y pasará por un proceso conciliatorio y de arbitraje, donde se ofrezcan alternativas para solucionar la situación. Sin embargo, existen otras situaciones que salen de la atención médico-paciente y que son las que generan un mayor número de reclamos o incluso quejas administrativas.

Entre ellas tenemos las que pretenden se cumplan con 2 aspectos de expectativa para los usuarios como lo son: una solución a problemas derivados de la salud, es decir, restablecer las condiciones previas antes de enfermar o bien limitar el daño ocasionado por estas y en segundo lugar generar un nivel de satisfacción en cuanto a información, trato del personal, capacidad del personal, instalaciones cómodas y que los recursos sean accesibles y oportunos.

Sin embargo, la queja, que es una manifestación reactiva ante lo que cualquier persona percibimos como anormal o una falta de atención, es primariamente percibida por el personal de salud con cierto recelo y desdén, en muchas ocasiones sin prestársele atención a las demandas de estas quejas, que pudieran ser no solo alertas o focos rojos para evitar un conflicto en escalada, daños al propio usuario o bien las instituciones, sino que además son la oportunidad para encontrar vías y mecanismos pocos conocidos que se salen de las normativas o guías de atención.

Desde una tórpida evolución, negativa de servicio, falta de información en el diagnóstico y manejo establecido, recetas no surtidas, son las quejas comunes de los servicios médicos de cirugía, ginecología y áreas de urgencias principalmente, partiendo de ahí los usuarios pudieran hacer uso de algunos de los pocos canales enfocados a esta tarea, al menos en los sistemas institucionalizados, la mayoría de los usuarios no palpan el beneficio real que puede salir de interponer una queja, como el gestionar inmediatamente estudios o intervenciones, recibir asesoría o bien en caso de que las diferencias no permitan una negociación eficaz, la actuación del arbitraje será entonces punto medular. También permite reconocer mejoras administrativas para tener todos los elementos para una atención óptima a los usuarios.

Las quejas forman parte de indicadores a los cuales no hay que temerles, sino identificarlos en su mayoría para mejorar no solo la atención, sino cualquier elemento de los sistemas de salud. Encontremos los canales de comunicación efectivos de verter cualquier inquietud, recordemos que información es poder y un paciente informado lleva gran ventaja en su proceso de atención.