De puertas abiertas y las desviaciones del plan

En la anterior entrega una de las intenciones principales fue subrayar que si bien la constitución le otorga al municipio facultades para administrar su territorio y elaborar planes de desarrollo, sin embargo y principalmente en lo que respecta este último, los recursos para implementarlo son pocos por lo que dependen en muy buena medida de su capacidad de gestión ante el gobierno federal, el estatal y aún organismos internacionales. Hablamos de plane para el bien común.

Ahora bien, ya hablando sobre la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para Ciudad Juárez, PDUS, que de entrada parece no distinguir entre el centro de población, Ciudad Juárez, y el municipio, que se llama así: Juárez, hay un tema que pareciera tener cierta inconsistencia pues si bien afirma que tras su aplicación se espera alcanzar un Juárez Consolidado y Sostenible al año 2040, se proyecta un área de reserva para crecimiento urbano con una superficie que a groso modo equivale a la tercera parte de la mancha urbana actual. Es aquí precisamente donde colocamos la primera consideración, u observación, si así lo quiere ver usted, pues no podemos dejar de recordar que actualmente además una muy baja densidad, existe una gran superficie de lotes baldíos sin desarrollar a grado tal que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible 2020, PMDUS, encontró que significan a su vez una tercera parte de la superficie ya urbanizada, hallazgo que le llevó a recomendar de forma radical que el crecimiento se debería dar hacia el interior pues es tal superficie disponible ya servida que pudiera darse un desarrollo por los siguientes treinta años sin disminuir el ritmo que se ha tenido en las últimas décadas.

Si bien el proyecto para el PDUS actual alude al documento correspondiente al 2016 señalando que en ese rubro, suelo y reserva para el crecimiento urbano, no se proponen incrementos, tal argumento no justifica tal dimensión destinada a reserva. Existe como antecedente la observación que en tono severo expresó SEDATU durante la elaboración del PMDUS cuando al ver el documento de 2016 consideró que en definitiva mantenerlo era abrir la puerta a continuar con el modelo de crecimiento disperso que en teoría se desea dejar atrás. No hay de otra: mantener esa inmensa superficie como reserva es facilitar que por el uso de instrumentos “legales” se abra en cualquier momento el crecimiento. No olvidemos que en general Ciudad Juárez ha crecido en el marco legal y miren: ya sabemos cómo estamos. Cuando ha hecho falta se han encontrado caminos, recovecos e instrumentos, como el famoso “cambios menores”, para finalmente encontrar la manera de darle la vuelta a la normatividad. Con lo ya vivido, no se requiere de mucha imaginación de lo que pasará si se deja la puerta abierta.

Esta situación nada favorable que se presenta en un mapa titulado “Zona periurbana” puede llegar a confundirnos toda vez que esa zona marcada como reserva para crecimiento hacia el sur y suroriente de la ciudad parte de manera concéntrica a partir de lo que es el centro geográfico de la mancha urbana actual, precisamente donde se localiza el Parque Central -en el cruce de la Av. Tecnológico y Av. Teófilo Borunda- donde en realidad no existe una centralidad urbana. De hecho, para este tipo de estudios tradicionalmente se parte del centro urbano porque aun cuando no es el geográfico, en ahí donde se concentran los servicios que ofrece el municipio y un mayor dinamismo en la vida urbana, tan es así, es decir, que no existen elemento para tomar el centro geográfico como referencia, que a un par de kilómetros de ahí, en la Av. Paseo de la Victoria entre Ejército Nacional y Teófilo Borunda, se está proponiendo a mediano y largo plazo un subcentro que incluye Oficinas de Gobierno, Centro de Integración Juvenil, una Escuela Integral de las Artes y una Casa de la Cultura, todo ello para impulsar la actividad. Pero ¿qué se gana con mostrar un mapa de esta manera? Lo primero que se me ocurre es mostrar gráficamente que las reservas urbanas están entre 15 y 20 kilómetros en línea recta, es decir, no muy lejos del centro geográfico donde no hay nada que lo pueda sostener como centralidad, mientras que en realidad están entre 25 y 30 kilómetros del centro urbano en el cuál sí hay una concentración de actividades y vida urbana.

Cabe mencionar que en el PDUS se dejó reserva para crecimiento hacia el poniente, cerca del cruce internacional Santa Teresa la zona y en la zona de Anapra, cuya presencia se justifica porque se propone fortalecer el primero y crear otro cruce para incentivar la economía transfronteriza. Bajo esta Lupa… ¿cuál será la intención o cual economía o negocio se quiere apoyar al permitir tanta reserva hacia el suroriente? ¿Será que realmente se quiere llegar a la consolidación? ¿Cuáles puertas y para quién pretende dejar abiertas?