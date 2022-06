De prisión vitalicia a cinco años de prisión para extorsionadores

En lo más álgido de la violencia que vivió Ciudad Juárez a partir del 2008, el delito de extorsión, junto con el secuestro y los homicidios múltiples se incrementaron de forma exponencial, por lo que con el propósito de disminuir los altos índices delictivos que prevalecían en esa época, en septiembre de 2010 el Congreso del Estado aprobó reformas a nuestro Código Penal, modificando el artículo 231 de dicho Ordenamiento para imponer prisión vitalicia a extorsionadores. Sin embargo, en noviembre de 2014, la Legislatura del Estado derogó el invocado artículo, y agregó el actual numeral 204 bis a nuestro Código Penal, con el propósito de eliminar la prisión vitalicia para el delito de extorsión agravada, a efecto de que se castigara con la actual pena de prisión de 30 a 60 años.

Por lo que en un lapso de 10 años el delito de extorsión agravada transitó de prisión vitalicia a cinco años de cárcel, como se pretende actualmente a partir de la determinación emitida el miércoles de esta semana por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la que resolvió que la pena de prisión (de 30 a 70 años) contemplada para el delito de extorsión agravada, prevista en el artículo 204 Bis del Código Penal para el Estado de Chihuahua es inconstitucional, por considerar que es desproporcional respecto a las penas previstas en conductas de gravedad similar como las amenazas, la extorsión simple; el allanamiento de vivienda; la cobranza ilegítima, y la usurpación de identidad; con las que se busca tutelar también la paz y la seguridad de las personas, así como la inviolabilidad de su domicilio.

PUBLICIDAD

Sin embargo, como abogada penalista tengo múltiples cuestionamientos ante dicha determinación porque en febrero de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había determinado que la prisión vitalicia no violaba la Constitución, porque no era excesiva en relación con el delito cometido; no obstante, el miércoles bajo una nueva reflexión -por mayoría- algunos ministros concluyeron que la pena de prisión actual de 30 años sí es desproporcional, decretando la inconstitucionalidad de dicha norma.

Por otro lado, aunque el delito de extorsión esté previsto dentro del catalogo de tipos penales que protegen la paz y la seguridad de las personas, así como la inviolabilidad de su domicilio, no consideró que tutele el mismo bien jurídico que los delitos de allanamiento de morada, amenazas, cobranza ilegítima, entre otros, porque por ser la extorsión un delito pluriofensivo no sólo es un bien jurídico el que puede verse afectado con la conducta extorsiva, sino muchos como la integridad física, la libertad, el patrimonio, tan es así, que anteriormente se encontraba regulado dentro de los delitos de carácter patrimonial.

Más aún, en lo personal me parece desproporcional que se establezca que el delito de extorsión agravada representa la misma gravedad que, por poner un ejemplo, el delito de allanamiento de morada, cuando para obtener la entrega de una suma periódica de dinero por parte de las víctimas (que es como comúnmente se comete este delito) se les amenazaba con quemar sus negocios, que representaban el patrimonio formado a lo largo de una vida de esfuerzo y trabajo, que en muchos de los casos los obligó a abandonar la ciudad dejando una vida atrás por temor a que cumplieran sus amenazas y atentaran contra sus familias, y en el peor de los casos contra su vida o la de sus familias por negarse a pagar la comúnmente llamada cuota o derecho de piso, causando además graves estragos en la escomía de la ciudad, pues muchos negocios tuvieron que cerrar por ser víctimas de extorsión, incluso se llegó al extremo de que los comerciantes quitaban sus anuncios publicitarios para no ser molestados, por lo que la extorsión fue un delito que lastimó a muchas familias juarenses.

Sin embargo, bajo esta determinación, se tendrá por compurgada la pena de prisión impuesta a muchos de los sentenciados que cometieron el delito de extorsión en lo más álgido de la violencia en Ciudad Juárez, entre el 2008 y 2011.