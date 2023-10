De polleros vinculados y la encerrona en el Krystal

La crisis histórica que de nuevo golpea a la región Juárez-El Paso en su etapa 2023 –tercer año ya- incluye violencia e inseguridad contra los actores de este fenómeno humanitario, los migrantes.

Esas terribles características son más duras e igual de inclementes y hasta fatales que la sufrida durante los tres, cuatro, cinco y hasta seis meses de interminables travesías desde sus lugares de origen por bosques, montañas, selvas... lanchas, canoas, barcos -los que llegan de otros continentes-, muchos kilómetros a pie y otros tantos en furgones y vagones de tren hasta llegar a la frontera norte de México, último paso para alcanzar su objetivo, los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El miércoles por la noche fue ejecutado en esta frontera un antiguo policía de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), José Iván Sandoval Lomas. Su cuerpo fue homenajeado el viernes por mandos de todas las corporaciones de seguridad pública.

Fue baleado en la colonia Altavista al salir de un gimnasio junto con otro elemento policiaco al que le fue perdonada la vida. Es conocida esta zona por un movimiento también nunca antes visto de migrantes; y desde luego, de polleros.

Sandoval sostenía una estrecha relación con un “coyote” apodado “El Mulato” que presumiblemente es informante de corporaciones de seguridad de los Estados Unidos, concentradas hoy en frenar el ingreso de extranjeros ilegales y drogas, en especial el fentanilo y otras drogas sintéticas.

Ese dato fue arrojado por las primeras investigaciones ministeriales sobre el caso aunque los resultados no señalan aún complicidad, o en contrario, “colaboración” de “El Mulato” para “poner”, descubrir, a otras bandas de traficantes de personas u otros delitos. La Fiscalía le ha concedido el beneficio de la duda y procedió al homenaje; quizá tengan mayor información sobre el tipo de operación que desarrollaba con el pollero.

De cualquier forma quedó patentada la organización de los grupos criminales para seguir al policía, ubicarlo (no pudo ser más que a través de contactos en las propias corporaciones) atentar y privarlo de la vida en una acción bien orquestada por los sicarios.

Entonces se trata de un tema de migrantes, de la defensa por parte de los polleros, con ese y peores grados de violencia (el secuestro y asesinato de 11 en Coyame –desaparecidos en 2021; sus cuerpos hallados en agosto de este año), de un negocio que está convirtiendo en nuevos potentados hasta a los más modestos líderes delictivos.

Cada persona en migración no es para ellos alguien necesitado de ayuda, de comida, de agua, de ropa, de gente que busca sobrevivir al hambre y a la pobreza, sino un objeto por el que obtienen de mil y hasta 10 mil dólares si logran hacer contacto con familiares en sus países de origen, o mejor aún, con familia en los Estados Unidos en algo de capacidad económica. Aceptan desde la morralla levantada en cruceros hasta transferencias bancarias.

Hemos abordado anteriormente el tema sobre las ganancias en centenas de miles de millones de dólares para las bandas que se dedican al tráfico humano. Solo de Juárez a El Paso siguen cruzando mensualmente en promedio de 20 a 25 mil personas, y hasta 35 mil, “registradas” de manera oficial. Así que los números disputables son infinitos.

Con todo el sigilo que solo es explicable cuando hay manoseo de la información institucional hacia el crimen organizado, la jueza Fabiola Domínguez, vinculó a proceso justo este viernes a varios hombres y mujeres que mantenían secuestrados a 23 migrantes en una casa de la colonia Ampliación Aeropuerto. Al menos la mitad de los cautivos eran niños de varias nacionalidades. Todos vigilados con armas largas y cortas.

Ese operativo de rescate fue concretado desde hace más de una semana por militares de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía Especializada en Operaciones Especiales y antisecuestros. Escalofriantes las imágenes de policías y soldados escoltando a los niños y sus padres al salir de la casa de seguridad.

Fueron detenidos varios secuestradores(as) en ese operativo, todos ellos inicialmente imputados por ese delito pero no todos vinculados a proceso con prisión preventiva:

Johana Jazmín G. I., Macriano S.M., Alexis S.H., Ramón Ricardo C.A. y Bryan Israel M. R. fueron vinculados por secuestro con penalidad agravada, pero Geovana Y. Z., y Rosa Paulina E. Z., no fueron vinculadas por ese mismo delito. 5168/2023 la causa penal.

Recibieron ambas “la inmediata liberación” por parte de la jueza siempre y cuando no tuvieran causa diversa para su retención, lo cual no se ha sabido puesto que ni de manera oficial fue dada a conocer esa audiencia por parte de la Fiscalía, no obstante que publicita todas donde logra las vinculaciones a proceso, y más con la medida cautelar de prisión preventiva.

Fue un golpe fuerte al tráfico de migrantes pero extrañamente ocultado, a diferencia de otros de la misma naturaleza ocurridos durante las últimas semanas. Algo ha pasado en el manejo interno de la Fiscalía, en el que tampoco se descarta la ejecución de uno de sus agentes por supuestos coyotes. Algunos le llaman a voz baja desestabilización.

Esta banda presumiblemente está relacionada con los secuestradores de migrantes en centrales camioneras y el aeropuerto, donde cada integrante de los grupos delictivos debía cubrir una cuota de cuatro secuestros al menos por semana.

Fueron descubiertos en junio del 2018 con la detención de dos policías municipales de Juárez que eran liderados por otro de ellos que huyó, sigue libre y en el mismo negocio.

Toda esa representa una de las vertientes amenazantes y de riesgo enorme, constante, para las “personas en condiciones de movilidad” en las que no repara el gobierno federal. Quedan en sus periplos completamente a merced de la delincuencia.

Reciben puertas abiertas en la frontera sur pero no existe acompañamiento alguno, de ninguna especie, en el largo recorrido hacia el norte. Da la impresión que la autoridad federal solo tiene interés en generar desestabilización social tanto en el norte de México como en todos aquellos destinos de los Estados Unidos donde están siendo albergados los migrantes por decenas de miles.

El viernes de la semana la autoridad federal, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) , Francisco Garduño, y sus funcionarios, no solo incumplieron su palabra con las autoridades estatales sino también con una delegación importantes del gobierno estadunidense que quiso evitar el éxodo y actual crisis.

No vamos a salir de este cuarto, “room” dijo, sin tener claro lo que hará el gobierno para frenar la movilización de extranjeros, señaló tajante en una sala privada del hotel Krystal (antes Hillton) un funcionario diplomático ante las vacilantes respuestas de Garduño y sus colaboradores.

Colocado Garduño ante las cuerdas tanto por ese enviado como por la gobernadora, Maru Campos, que había advertido igualmente la “liberación” de la autoridad migratoria mexicana para los miles albergados en el sur, hizo el compromiso de bajar a los extranjeros de los trenes y regresarlos a sus países por camiones y hasta por avión “si fuera necesario”.

“Paco” es un buen hombre, ha dicho su amigo el presidente López Obrador, y probablemente tenga palabra en algunos aspectos pero en específico para esta crisis y las anteriores ha quedado comprobado que no ha cumplido seguro porque carece de poder de decisión, lo que es aún peor. No sirve ni como figura decorativa, ni como florero. Debería renunciar por dignidad personal.

Allá en las alturas inalcanzables para el pueblo, en Palacio Nacional, los “hermanos migrantes” solo siguen existiendo en discurso. Es irrefutable la realidad descrita en sus distintas variables, desde los largos recorridos hasta el acecho y constante ataque de los “coyotes”.