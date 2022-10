De política y cosas peores | Viejo centralismo

Ciudad de México.- Nadie debería leer el cuento que abre hoy el telón de esta columna. No sólo es sicalíptico: además es machista, desfachatado y antinatural, contrario a todas las normas de la decencia y la buena educación. Un individuo pasó frente a una tienda de mascotas llamada "Los Tres Mascoteros" porque era propiedad de tres hermanos. En el escaparate vio una rana de color verdinegro y gran tamaño. Le llamó la atención el precio del batracio, anunciado en un cartel; era exorbitante. Entró y le preguntó a uno de los hermanos por qué el animalejo costaba tanto. "Es una rana única -contestó el interrogado-. Proporciona a su dueño servicios sexuales verdaderamente extraordinarios con boca, manos y ancas. Quien la posea gozará placeres que no conocieron ni siquiera los sultanes de Oriente dueños de las más lúbricas huríes y las más lujuriosas odaliscas". El visitante se interesó en la rana al escuchar aquello. Si yo hubiera estado ahí le habría aconsejado que no la comprara. El bestialismo es feo pecado. Coitus cum bruto, lo definían los antiguos confesores. Por desgracia no me hallaba en esa tienda para hacer al cliente tan útil y necesaria admonición. Pienso que el hombre, a más de ser libidinoso, estaba insatisfecho sexualmente, pues compró la rana, y esa misma noche la probó en su cuarto. A la mañana siguiente su esposa se despertó en el suyo al oír ruidos de trastes en la cocina. Fue ahí y se sorprendió al ver a su marido enseñándole a la rana cómo hacer jugo de naranja, café, waffles y huevos con tocino. Antes de que la estupefacta mujer pudiera articular palabra le dijo su marido: "Es buenísima en la cama, no fría e indiferente como tú. Y si aprende a cocinar ya puedes ir preparando tus maletas". Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila, aspirante a la candidatura por Morena para la elección de gobernador de esa entidad, denunció ataques en su contra orquestados, dice, por Ricardo Mejía Berdeja, funcionario del Gobierno federal, aspirante también a ese cargo. Además pidió al presidente López Obrador que haya piso parejo en la contienda para elegir al candidato morenista a la gubernatura coahuilense. Me temo que la demanda de Guadiana caerá en el vacío. Todo indica que el dedito del monarca de la 4T se posó ya sobre Berdeja, lo cual constituye una burda imposición, pues AMLO no tomó en cuenta la voluntad de los morenistas coahuilenses. Peor aún, el hecho de que Guadiana haya hecho pública su inconformidad en el periódico Reforma y en otros medios de comunicación irritará de seguro al presidente y disminuirá las posibilidades de que el senador obtenga la candidatura. Berdeja es prácticamente desconocido en Coahuila, de donde ha estado ausente por cerca de 20 años. Su carrera política la ha hecho en Guerrero. Por eso, y por otras circunstancias, ocupa uno de los últimos lugares en las encuestas hechas para medir la popularidad de los diversos aspirantes al cargo de gobernador de la entidad norteña. Desde luego AMLO echará toda la carne al asador -habrá cash de sobra- para imponer en Coahuila a su candidato, que ha iniciado ya su campaña con flagrante violación de la legislación electoral del Estado. El senador Guadiana tiene razón al presentar su queja y su demanda. Para AMLO, sin embargo, no hay otra razón que la suya, aunque sea sinrazón. Me consta que los morenistas de Coahuila prefieren con mucho al coahuilense Guadiana sobre el guerrerense Berdeja, mas por encima de ellos pasará también la voluntad omnímoda del Caudillo. Volvemos de nueva cuenta al viejo centralismo. Todo tiempo pasado fue igual. (Pero el presente está peor). FIN.

MIRADOR

PUBLICIDAD

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Andrés Vázquez Ruiz es yucatense. O coahuilteco. Vale decir que es tanto yucateco como coahuilense. Nacido en Yucatán vino a Coahuila. De muy modesto orinen, su talento y su esfuerzo lo hicieron ser lo que ahora es: gran empresario y apreciado saltillense.

No pierde sus raíces, sin embargo, y con frecuencia viaja a Mérida, donde tiene numerosa -y laboriosa- familia. Hace unos días me invitó a acompañarlo, y juntos fuimos a la serenata de los jueves en Santa Lucía, pues ambos somos devotos de la trova yucateca.

Desde hace medio siglo escribo en ese gran periódico que es El Diario de Yucatán. Un amable maestro de ceremonias mencionó mi nombre. El público me tributó un aplauso que me emocionó.

Al final estuve casi una hora firmando autógrafos. Cierto señor me dijo algo que no puedo dejar de transcribir aquí:

-Señor Catón: Dios le dé muchos años más de vida, para que siga escribiendo con esa pluma tan ligera. y tan pesada.

Gracias a Andrés, por su generosa invitación. Espero regresar muy pronto a Mérida, donde tan bien se canta, donde se come tan bien.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

". Divisiones en la 4.".

De Morena el Gran Visir

nunca ha aprendido a sumar.

Su carácter singular

sólo lo hace dividir.