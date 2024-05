De política y cosas peores | Un peligro para el país

Ciudad de México.- El alevoso asesinato cometido en la persona del candidato a alcalde de Coyuca de Benítez, Guerrero, es muestra de la violencia que priva en ese estado, donde una rampante criminalidad ha suplantado a una inexistente autoridad. Fruto es esa tragedia de la pasada intromisión de AMLO en la política guerrerense a través de Félix Salgado Macedonio y de la ineficaz gobernadora actual, y es resultado igualmente de la pacata y necia forma de omisión representada por el lema "abrazos, no balazos", que ha hecho que los balazos sean para los ciudadanos y los abrazos para los criminales. Nunca se habían visto aquí unas elecciones tan manchadas de sangre como las actuales, cruenta situación debida al ámbito de lenidad e impunidad establecido por López Obrador. Desde el punto de vista de este autócrata, la ley no es la ley, sino algo que le estorba para imponer su voluntad por encima del orden jurídico y de las instituciones, a las cuales alguna vez mandó al diablo. La forma en que AMLO ha minado los organismos autónomos en que se finca la democracia constituye un grave riesgo para la integridad de la República. La manera en que ha desvirtuado la naturaleza de la milicia para volverla su instrumento es asimismo un peligro de consideración para el país. Poseído por la aberrante idea de pasar a la historia al lado de figuras como Hidalgo, Juárez y Madero, López no se resignará a soltar el poder, ni se retirará a su rancho como un nuevo Cincinato. Si Claudia Sheinbaum gana la elección presidencial tendrá en el caudillo de la 4T un jefe máximo que pretenderá seguir ejerciendo el poder a través de ella con el apoyo de las fuerzas de que se ha adueñado otorgándoles prebendas indebidas y turbias oportunidades de enriquecimiento. En ese contexto la nación está en peligro. Así, un voto por Morena es un voto contra México. Acudamos a las urnas el próximo domingo no sólo para cumplir la obligación y ejercer el derecho de votar, sino también para salvar a este país. Quienes han decidido ya dar su voto a Claudia Sheinbaum no se lo den a los candidatos de Morena a senadores y diputados. Así contribuirán a integrar un Poder Legislativo que sirva de equilibrio al poder presidencial y al dominio de un eventual maximato encabezado por López Obrador. México está en riesgo. En riesgo están la libertad, la democracia y la recta administración de la justicia. Está en peligro también el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por eso no votaré por Morena. Quiero vivir en un país pacífico, libre, democrático y justo. En la noche de bodas, el novio le hizo el amor a su dulcinea con destreza que habrían envidiado Cellini, Casanova y otros supereminentes folladores. Desplegó ante ella sutiles artes de erotismo que llevaron a la recién casado al culmen del deliquio pasional. Terminado el trance ella quedó de espaldas en el lecho, ahíta y satisfecha. Con una gran sonrisa le comentó a su expertísimo amador: "¡Qué equivocado está mi papá! ¡Dice que eres un bueno para nada!". Madeira es una hermosa isla perteneciente a Portugal. En ella se produce un vino de sabor inigualable que lleva el mismo nombre de su lugar de origen: vino madeira. Una bella chica nacida en esa isla le comentó a Babalucas: "Soy de Madeira". "¡Ah! -exclamó el badulaque-. ¡Como Pinocho!". En la mesa del Bar Ahúnda don Pendeco les contó a sus amigos: "Mi mujer tiene una costumbre que me molesta mucho. Cada vez que hacemos el amor debo darle mil pesos. Dice que quiere juntar para hacer un viaje a Europa". "Llámale severamente la atención -le sugirió uno de los presentes-. A nosotros nos pide nada más 500". FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

En la gran sala de la casa del Potrero tienen lugar ahora las tertulias que antes se hacían en la cocina. A ese cambio ha obligado el calor de infierno que, dice don Abundio, es cosa del demonio, y doña Rosa, su mujer, opina que es voluntad de Dios.

El socarrón viejo trae a la memoria algo de cuando eran novios.

-Le decía yo a Rosa: "Ande, vamos atrás de los nopales. Le prometo que no voy a hacerle nada". Y ella me contestaba: "Si no me va a hacer nada ¿entonces pa' qué vamos?".

Con el relato reímos todos, menos doña Rosa. Ella se molesta, y masculla entre dientes, atufada:

-Viejo hablador.

Don Abundio hace con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

". Xóchitl Gálvez le agradece a AMLO haber suspendido las mañaneras.".

No será exageración

afirmar que juntamente

se lo agradece igualmente,

unánime, la Nación.