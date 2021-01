De política y cosas peores | Politiquería barata

Madrid, España.- El avieso galán le habló a la cándida doncella: "Mis intenciones hacia usted son honestas y castas, señorita. Se lo digo con la mano puesta en el corazón". "Ya lo veo -respondió la chica-. Pero ¿no debería decírmelo con la mano puesta en el corazón de usted?". Doña Pasita le comentó a la vecina del 14: "Uno de los muchos defectos de mi esposo es que no sabe jugar póquer". "No consideres eso un defecto -le indicó la otra-. Antes bien el hecho de que no sepa jugar póquer es una cualidad. Quienes lo juegan se exponen a veces a perder mucho dinero". "Es el caso de mi marido -replicó doña Pasita, exasperada-. No sabe jugar póquer, pero lo juega". En la reunión de pilares de la comunidad una linda edecán le llevó un vaso de agua a uno de los invitados. Le dijo: "No le traigo una copa porque sé que es usted presidente de la Liga Antialcohólica". "No -aclaró el señor-. Soy presidente de la Liga Antiprostitución". "¡Ah! -exclamó la muchacha-. ¡Ya sabía yo que había algo que no debía ofrecerle!". Hacía mucho tiempo que no se presentaba en este espacio Ianni Tzingas, escritor eslavo que se caracteriza por ser puntilloso crítico de las costumbres, excepción hecha de las propias. Acostumbra ese señor enviar misivas personales a quienes a su juicio han hecho algo que merece reproche o execración. Remata siempre sus mensajes con una trompetilla, tras de lo cual firma con su nombre. (La trompetilla, también llamada pedorreta, es un sonido chocarrero que se hace con la boca como signo de burla o menosprecio). En esta ocasión Ianni Tzingas dedicó su carta, junto con el plebeo ruido onomatopéyico que dije, a Jesús Estrada, alcalde morenista de Culiacán, por haber ordenado pintar en el recinto del Ayuntamiento un mural en el cual hizo poner a López Obrador al lado de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas (o a Lázaro Cárdenas, Madero, Juárez, Morelos e Hidalgo al lado de López Obrador). He aquí la ríspida misiva que le envió al edil culiacanense el autor citado ut supra, o sea arriba: "Oye, Estrada: En mi vida he visto muchos actos de zalamería -por otro nombre lambisconería-, pero pocos tan extremados y acreedores de reproche como el tuyo. Pienso que AMLO mismo habrá de sentirse abochornado al verse entre Juárez e Hidalgo, él, que sólo se siente cómodo entre Gatell y Ebrard. Haz desaparecer cuanto antes esa adulona pintura que de seguro habrá de ser borrada más temprano que tarde por respeto a Culiacán, bella ciudad que no tiene por qué cargar con una muestra así de servilismo y politiquería barata. Por mi parte recibe una sonora trompetilla de reprobación: ¡Ptrrrrrrr! Ianni Tzingas". Flordelisia compró un anillo para regalárselo a su prometido. Le pidió al joyero: "Grabe en él las iniciales de mi novio. Se llama Caralampio Ulpiano Langaruso Orilio". Anotó las iniciales el de la joyería y en seguida propuso: "¿Qué le parece si mejor pongo 'Te amo'?". La mujer de don Languidio le contó a una amiga: "Ahora me dedico al difícil arte de la pintura. Acabo de pintar una naturaleza muerta". Preguntó la amiga: "¿Un bodegón?". "No -contestó la señora-. Un retrato de mi esposo". La guapa maestra de preescolar creyó reconocer al padre de uno de sus pequeños alumnos. Le dijo: "¿Es usted el papá de uno de mis niños?". "No -replicó el interrogado-. Pero me gustaría haberlo sido". La nieta le preguntó a su abuela: "Tita: ¿por qué en el retrato de bodas mi abuelo está sentado en una silla y tú en cambio estás parada?". Explicó la señora: "Porque la foto nos la tomaron al regresar de la luna de miel, y a esas alturas ni yo podía sentarme ni tu abuelo podía mantenerse en pie". FIN.