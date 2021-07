De política y cosas peores | Mayúscula torpeza

Ciudad de México.- Doña Panoplia, dama de buena sociedad, amonestó a la joven y linda mucama de su casa: "Anoche vi cómo tu novio te besaba en lo oscurito". "¡Oh no, señora! -se azaró la chica-. ¡Me besó nada más en los labios!". Así, en lo oscurito, sin admitir la presencia de los medios de comunicación, irá el presidente López a Badiraguato, centro mayor del narcotráfico en Sinaloa y lugar de nacimiento de algunos de los más relevantes capos de la droga en México. Mayúscula torpeza en cuanto al manejo de la imagen presidencial constituye esa insólita visita que tiene casi el carácter de secreta por su opacidad, por su falta de transparencia. Con ella se aparta AMLO del proverbial principio que aconseja no hacer cosas buenas que parezcan malas. Y vaya que no ha logrado hacer que parezcan buenas las cosas malas que ha hecho. He aquí un fruto más de la caprichosa conducta del tabasqueño, que no ajusta sus actos a orden o protocolo alguno, sino sólo a su omnímoda voluntad de gobernante todopoderoso que hace lo que le da la gana sin apego a reglas y sin temor a críticas. Al negarse a permitir que su visita sea observada abre la puerta a toda suerte de suspicacias y especulaciones que en nada lo favorecerán. En la Italia del siglo XV vivió un personaje de vida singular llamado Pico della Mirandola. Escribió un libro en el cual trataba, según el sonoroso título que dio a la obra, "De omni re scibili et quibusdam aliis", esto es decir "De todas las cosas conocidas y de algunas otras más". ¿Hablará el presidente de su visita a Badiraguato en alguna de sus comparecencias mañaneras, en las cuales habla de todas las cosas de que quiere hablar y de algunas otras más?... Castalio, virtuoso mancebo, se prendó de una mujer de nombre Mesalina y le propuso matrimonio. "Imposible -respondió ella con franqueza-. Soy ninfómana". Replicó Castalio: "Eso no me importa. Lo único que te pido es que me seas fiel". Don Algón, magnate empresarial, no es hombre que se desconcierte fácilmente. Le sucedió, sin embargo, que una linda chica aceptó salir con él. Llamó entonces a su mujer y le dijo: "Esta noche voy a llegar a la casa después de media noche". Su desconcierto vino cuando la señora le preguntó: "¿Puedo contar de seguridad con eso?". La palabra "bufete"casi no se emplea ya. Antes se llamaba así al despacho u oficina de los abogados. El director de la agencia de colocaciones le informó a la señora que solicitaba empleo: "El Lic. Ántropo necesita una persona que se encargue del aseo. Lo único que tendrá que hacer usted es limpiarle el bufete". "¡Ah no! -protestó con enojo la mujer-. ¡Eso que se lo limpie él mismo!". El novio de Glafira, la hija de don Poseidón, se presentó ante el severo genitor. Le dijo: "Vengo a pedirle la mano de su hija". Respondió el vejancón: "Veo, joven, que se conforma usted con poco". Babalucas le comentó a su vecino: "Voy a poner un negocio que a nadie se le ha ocurrido". El otro se interesó: "¿Qué negocio es ése?". Respondió con orgullo el badulaque: "Una sala de masajes de autoservicio". Don Terebinto les contó a sus amigos algo que los sacó de onda. Les dijo: "Mi peso cambia tres veces al día. Por la mañana peso 600 kilos; por la tarde 75 y por la noche 150 gramos". Antes siquiera de que alguno de los amigos pudiera decir: "No manches", o cualquier otra expresión culterana semejante, don Terebinto se apresuró a explicar: "Es que por la mañana mi señora pregunta: '¿A qué horas se levantará este buey?". Por la tarde exclama: "¡Cómo traga este marrano!". Y por la noche me dice en la cama: "¡Méngache mi pichoncito!'". FIN.

MIRADOR.

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

No me digas tu nombre: Amor te llamas.

Lo supe desde el primer día que te vi: lo supe desde el primer día que me miré en ti.

Ahora que otra vez estoy contigo otra vez estoy conmigo.

Ahora que otra vez te escucho hablar vuelvo a oír toda la música del mundo.

Ahora que aquí te encuentras nuevamente aquí me encuentro nuevamente yo.

No digas nada.

Con tu presencia me lo dices todo.

No camines: Ya caminaré hacia ti igual que he caminado desde que comencé a seguir tus pasos.

En tu ausencia toda la casa se ausentó.

Hoy todo vuelve a estar aquí.

Tú eres la casa.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS.

Por AFA.

". Faltan medicinas.".

En el político enredo

esa escasez ya resalta.

Lo único que no falta

es atole con el dedo.