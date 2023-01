De política y cosas peores | Los pobres son ahora más pobres

Ciudad de México.- "La virginidad es como una moneda -le dijo Dulcibella, joven mujer, y sabidora, a su amiguita Susiflor-. Si la entregas la pierdes para siempre, y si la guardas no te sirve para nada". Se acercaba la hora de cenar y don Algón no llegaba a casa. Su esposa llamó por teléfono a su oficina. Le dijo a la secretaria: "Mi marido se está tardando mucho". Repuso la muchacha, molesta: "Y con estas interrupciones más se va a tardar". Habían sido compañeros de escuela, los dos hijos de comerciantes, pero uno de ellos se mudó a otra ciudad y dejaron de verse. Pasaron los años y se encontraron en el lobby bar de un lujoso hotel de playa. Uno le contó al otro: "Mi tienda se incendió. La había asegurado, y aquí me ves, dándome la gran vida con el dinero del seguro". "¡Qué coincidencia! -exclamó el otro-. En mi ciudad hubo un terremoto, y mi tienda quedó destruida. Cobré el seguro, y aquí me tienes también, pasándola de maravilla". Tras una pausa el primer preguntó bajando la voz: "Oye: ¿cómo se provoca un terremoto?". "El salto del tigre" es una legendaria acrobacia erótica de la cual todos los hombres han oído hablar pero ninguno la ha llevado a cabo. En la selva un tigre le propuso a la tigresa: "¿Qué te parece, mi vida, si hacemos el salto del hombre?". Al igual que los economistas yo no sé mucho de economía. En otros tiempos -todos los tiempos son los otros tiempos- estudié la materia en el texto de Charles Gide, quien vaticinaba que en el futuro los aeroplanos servirían para transportar mercaderías y gente. Ya se verá, por tanto, que no estoy muy actualizado en temas económicos. Los datos del Inegi, que no son los otros datos, sino los verdaderos, señalan que el número de pobres ha aumentado en el país. Varios indicadores muestran que el poder adquisitivo de los mexicanos ha mermado, y que la inflación es alta y va creciendo. No me sorprendió, entonces, enterarme por Reforma de que los vendedores en el Centro Histórico de la Ciudad de México se quejan de que las ventas de la temporada han repuntado apenas en estos días, siendo que antes aumentaban desde noviembre. Por supuesto, en esto influyen factores como la pandemia, pero ninguna duda cabe de que el dinero vale ahora menos que el año pasado, y menos aún valdrá el próximo. Entiendo que el fenómeno inflacionario es universal, lo cual no sirve de consuelo a quienes ven que el tamaño de su bolsa de mandado se va achicando cada vez más, aunque la cantidad que destinan a la compra sea la misma. El asunto presenta muchas aristas, como dicen los expertos ante una cuestión en la cual no tienen experiencia. Lo cierto es que ahora hay más pobres en México, y que los pobres son ahora más pobres. Eso sí: la carestía y la inflación tienen efecto lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Seguramente este año los Reyes Magos traerán menos oro, menos incienso y menos mirra. A sus 25 años de edad Pirulina sabía todo lo que hay que saber acerca de la vida, especialmente en lo que al sexo se refiere. Candidito, en cambio, andaba ya por la treintena y tenía la inocencia de un novicio. Eso no obstó para que el inexperto doncel desatendiera la invitación que Pirulina le hizo, de ir al Ensalivadero, umbrío paraje, y solitario, al cual acuden por la noche las parejas en trance de erotismo. En el asiento trasero del automóvil iba Candidito a conocer por vez primera los deliquios del amor sensual. Le preguntó Pirulina, cautelosa: "¿No vas a tomar alguna precaución?"- "Ah, claro" -dijo el imperito joven. Y procedió a ponerlo los seguros a las puertas del coche. FIN.

MIRADOR

PUBLICIDAD

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Los pastores, es decir los humildes, fueron los primeros en recibir el mensaje del ángel que anunció el nacimiento del Dios hecho hombre en el portal de Belén. Hasta después los reyes se enteraron del prodigio.

Esto es indicativo del especial amor que el Señor siente por los pobres. Sin embargo, no excluyó de ese amor a los grandes de la tierra, e igualmente los recibió en el pesebre, según la tradición relata.

La bondad divina no es pertenencia exclusiva de una clase. Pertenece a todos por igual. Se equivocaba el magnate que rezaba en un templo pidiéndole al Señor el milagro de recibir un millón de pesos que requería para hacer cierto negocio. A su lado un pordiosero le suplicaba a Dios que le mandara lo necesario para comer ese día. El ricachón le alargó unas monedas y le dijo con molestia: "Ten; no me lo distraigas".

Así como el sol sale para todos, el Dios-Hombre vino al mundo para todos. Ante él somos iguales. Su amor a todos nos iguala.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

". Rosca de Reyes.".

Ya no hay quien lo desconozca:

con esta inflación tenaz

ahora tenemos más

agujero y menos rosca.