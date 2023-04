De política y cosas peores | Los embates de López Obrador

Ciudad de México.- El hombre estaba en la cama acompañado por tres bellas mujeres desnudas: una morena apasionada, una rubia de sabias caricias lánguidas y una pelirroja encendida en deseo sensual. "Ésta es una experiencia única, maravillosa -les dijo emocionado-. Pellízquenme para saber que no estoy soñando". Lo pellizcaron y se despertó. Estaba soñando… En la reunión de parejas aquel sujeto majadero, ineducado, necio, declaró en tono altanero: "A los hombres se nos debería permitir cambiar de mujer cada dos años, así como cambiamos de automóvil". Acotó su esposa: "¿Para qué quieres eso, si ya hace varios años que no manejas? (Risa general). La señora le comentó a su vecina: "Llevo ya varios años de casada y no he tenido familia". "Haz lo que yo -le recomendó la otra-. Tampoco podía encargar, pero mi esposo oyó hablar del brujo Bracamán, y con su tratamiento no tardé en quedar embarazada". Semanas después la señora le dijo con aflicción a la vecina: "Fui con mi marido a ver al brujo, pero sus ensalmos y sahumerios no dieron resultado: sigo sin encargar familia". Le indicó en voz baja la vecina: "Debes ir sola". La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el último valladar para contener las ilegalidades de AMLO. Ha cumplido esa tarea, no obstante la vergonzosa actuación dc ministros como Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel, cuyos nombres se han convertido en sinónimos de ignominiosa servidumbre, de entrega incondicional, y cuya conducta ha llegado en ocasiones a la sumisión abyecta. Los ataques de López Obrador contra el máximo órgano jurisdiccional son expresión de la rabia que le causa cualquier forma de resistencia a sus designios. El tabasqueño tiene entre sus principales rasgos el desprecio absoluto a la legalidad. Parece no entender que el basamento principal de la República es el orden jurídico, la Constitución y las leyes que de ella emanan y que él juró cumplir y hacer cumplir cuando tomó posesión del cargo de titular del Poder Ejecutivo. Pese a su arrogante y necia frase, aquélla de: "Y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley", es verdad probada que sin el marco de una legislación vigente y positiva no puede haber una sana sociedad, y se instauran lo mismo el caos que la tiranía. Esperemos que la Corte resista los embates de López Obrador, reprobados ya por la comunidad jurídica internacional por ser indicio de un gobierno dictatorial cuya actuación se aleja en modo flagrante de la legalidad y se acerca peligrosamente al despotismo. Don Chinguetas le confió a un amigo: "No me gusta nada una costumbre de mi esposa. Canta en la ducha". Anotó el amigo: "Muchas mujeres cantan en la ducha". "¿Con trío?" -precisó Chinguetas. (Nota. Y entiendo que los domingos lo hace con mariachi, y en ocasiones especiales, como su cumpleaños, con orquesta filarmónica). Doña Calpurnia solicitó la ayuda de la beneficencia pública para mantener a su familia. Le dijo a la trabajadora social: "Hace 10 años me abandonó mi esposo". La funcionaria le preguntó: "Si su marido la dejó hace 10 años, ¿cómo es que tiene usted nueve hijos?". Explicó doña Calpurnia: "Es que cada año viene a disculparse". (Nota. Ya sé con qué se disculpaba). El señor y la señora revisaron los planos que les mostró el arquitecto que les iba a construir su casa. Observó el señor: "No tiene salón de juegos. ¿Dónde voy a meter a mis amigos?". Por su parte la señora declaró "Y el clóset de la recámara se ve muy chico. ¿Dónde voy a meter yo a los míos?". La maestra les manifestó a los niños: "Hemos terminado el curso. Ya no tengo nada qué enseñarles". Pepito levantó la mano: "¿Se admiten sugerencias?". FIN.

MIRADOR.

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Aquel día San Virila no hizo ningún milagro.

Les dijo a los aldeanos:

-El día es el milagro de este día. Cada nuevo amanecer es un prodigio, un regalo que el Señor nos da y que no sabemos apreciar y menos aún agradecer. Si vemos cómo se van los días deberíamos recibir con brazos abiertos y corazón emocionado cada uno que nos llega. Celebramos cada año de nuestra vida. Si en verdad conociéramos el valor del tiempo -y el valor de la vida- tendríamos que celebrar cada día, y dar gracias por él antes de entregarnos al sueño por la noche. Saludemos por la mañana al nuevo día. Digámosle: "¡Qué milagro!".

El milagro ya estaba hecho.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS.

Por AFA,

". El secretario de Gobernación preside la mañanera.".

No quiero ser atrevido,

tampoco expresarme mal,

pero con él, tal ritual

resulta más aburrido.