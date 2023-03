De política y cosas peores | La realidad irreal de AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador es un mitómano irredento, un mentiroso empedernido y contumaz. Decir eso es decir lo obvio, como hizo el Filósofo de Güémez, popular personaje del folclor tamaulipeco, cuando pasó por una casa en cuya acera había un gran tambo o bote de basura lleno hasta los bordes con hojas de tamal. Manifestó el Filósofo con absoluta certidumbre: "A mí no me chingan. Aquí hubo tamalada". En igual forma es obviedad afirmar que mucho de lo que declara López es mentira, como eso de que en México no se produce fentanilo, o que viajar por el país es muy seguro. También mucho de lo que hace el tabasqueño es simulación, como el ridículo montaje para celebrar la llegada de un avión de la DHL al Aeropuerto "Felipe Ángeles". El problema aquí consiste en que los mentirosos acaban por creer sus mentiras, y AMLO ha inventado una realidad irreal. A sus ojos, los mexicanos vivimos en el mejor de los mundos posibles. Eso ya no es terma de política, sino de psiquiatría, lo mismo que su actitud de megalómano al llamar a su obra "La Cuarta Transformación" y ponerla en la misma fila como continuadora de las que hicieron Hidalgo, Juárez y Madero. La locura, pues; el delirio de grandeza, para decirlo con terminología amable. Es una pena que millones de mexicanos, especialmente los más pobres y faltos de escolaridad, le crean al caudillo y sigan deslumbrados por su engañosa verbosidad. Si a ello le añadimos las dádivas que a diestra y a siniestra reparte el presidente a su clientela política ya se verá que el futuro de México aparece oscuro. Quizá peco de pesimista al decir eso, pero ya se ha dicho que un pesimista es un optimista bien informado. Sobre nuestro país se abatió una desgracia con este régimen fincado en la simulación, en la mentira, en la continua práctica de decir una cosa y hacer otra. Pasará tiempo antes de que nos libremos de una transformación que nada ha transformado y que todo lo ha hecho retroceder. Considero mi deber narrar ahora algunos cuentecillos que seden la inquietud de la República luego de mis ominosos vaticinios. Dulcibella, ingenua joven, iba a salir aquella noche con su nuevo novio, un tal Pitongo, hombre que tenía fama de seductor de doncellas. La mamá de la chica le advirtió: "Ten cuidado con ese individuo. Su subirá en ti y te marchitará la gala de tu honor". Cuando pasada la medianoche Dulcibella regresó a su casa su madre la esperaba llena de inquietud. Le preguntó, nerviosa: "¿Se subió en ti ese hombre y te marchitó la gala de tu honor?". "Todo lo contrario, mami -replicó ella alegremente-. Yo me le subí primero, y en un dos por tres le dejé bien marchita la gala del suyo". El ciempiés y el cocuyo se casaron el mismo día con sus respectivas hembritas. A la mañana siguiente se reunieron a comentar sus respectivas experiencias nupciales. El cocuyo se jactó: "Anoche le hice tres veces el amor a mi esposa. ¿Tú cuántas veces le hiciste el amor a la tuya?". Replicó el miriápodo: "Una vez". "¿Sólo una vez?" -se burló el cocuyo. "Sí -admitió el ciempiés-. Lo que pasa es que ustedes no tardan tanto en quitarse los zapatos". El marido interrogó a su mujer: "¿Me amarás cuando sea viejo, gordo y calvo?". "En verdad no lo sé -respondió ella con franqueza-. Bastante trabajo me está costando amarte ahora que eres joven, flaco y greñudo". El candidato a la diputación regional sentía segura su victoria en la elección de ese día. Con aire de suficiencia le anunció a su esposa: "Hoy en la noche dormirás con el nuevo diputado por la circunscripción 14". Preguntó la señora: "¿Vendrá él a la casa o deberé yo ir a la suya?". FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Cuando el crepúsculo pinta de gualda y púrpura la corriente del Guadalquivir sopla una suave brisa en sus orillas. Aparece la estrella de la tarde, y aparecen también las damas que salen al paseo después del rezo del rosario.

Van doña Elvira y doña Sol.

Van doña Lucía y doña Inés.

Van doña Beatriz y doña Ana.

En eso miran a lo lejos a Don Juan. El caballero, cargado de años y recuerdos, camina con pasos lentos por la rambla. Ahora va solo, sin acompañamiento de mujer o amigo. Ha cambiado su espada por un bastón, y su antigua sonrisa desafiante es ahora un gesto de tristeza.

Él no las ve a ellas, pero ellas sí lo ven a él. Dice doña Ana, compadecida:

-¡Pobre! Y de seguro todavía cree que fue él quien nos sedujo a nosotras.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

". Más médicos cubanos vendrán a México.".

Diremos, atando cabos,

que ha salido Andrés Manuel

tan bueno como Canel

para la trata de esclavos.