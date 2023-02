De política y cosas peores | La cosa se va a poner peor

Ciudad de México.- Babalucas iba a ir a la ciudad y quiso aprovechar el viaje para divertirse. Le recomienda uno de sus amigos: "-Hay una casa de mala nota muy buena. Es nueva; está en las afueras de la ciudad. Dile al taxista que te lleve a 'Las glorias de Afrodita'''. Pocos días después regresa Babalucas. "-¿Fuiste a donde te dije?'' -le pregunta el amigo-. "-Sí'' -responde el tonto roque-. "-¿Y cómo te fue?'' -quiere saber el otro-. "-Mal -contesta muy disgustado Babalucas-. Toda la noche me la pasé afuera''. "-¿Por qué?'' -se asombra el amigo-. Explica el badulaque: "-Nunca cambió la luz roja que tienen en la puerta''... El señor y su esposa fueron al mercado. Al pasar por una frutería el frutero le dice a la señora: "-Tengo naranja ombligona". "-¡Oiga! -lo interpela el marido hecho una furia-. ¡¿Cómo sabe usted que mi esposa es ombligona?!"... (Pobre frutero. Dijo él: "Tengo naranja ombligona", y el esposo entendió: "Tengo naranja, ombligona". ¡Lo que hace una coma!)... Don Gerolacio, señor de edad madura, contrajo matrimonio con una mujer joven. La noche de bodas ella le dice con desilusión: "Oye: esto está blando". "¿Ah, sí? -pregunta Gerolacio fingiendo inocencia-. Y ¿qué dice?"... La crisis económica está dura. Los voceros oficiales nos dicen que todo va muy bien, pero lo cierto es que los precios siguen aumentando y la inflación, si bien no es galopante todavía, ya está tomando un trotecillo que preocupa. Y lo mejor, como dijo aquél, es que la cosa se va a poner peor. Los últimos acontecimientos económicos en los Estados Unidos auguran que la situación en ese país se volverá aún más difícil, y eso tendrá graves efectos en nuestro país. No quiero ser arúspice de calamidades, profeta de catástrofes ni vaticinador de males, pero muchos motivos hay para pensar que las cosas se van a complicar. Debemos prepararnos, pues. En esa preparación las virtudes de la austeridad en el gasto, y el ahorro, son factores importantes... Creo que con lo dicho he cumplido por hoy la delicada misión que me he impuesto, de orientar a la República. Puedo entonces, sin remordimiento, hablar de asuntos más ligeros... Eglogio, muchacho campesino, se llevó a los nopales a Bucolia, zagala en flor de edad, y sin más ni más la echó por tierra y procedió con premura a hacerla suya. El ardiente y vigoroso mocetón notó con extrañeza que cada vez que él hacía los movimientos correspondientes al acto del amor la ingenua joven inclinaba la cabeza como diciendo "sí". Le preguntó la causa de aquellos continuos movimientos de afirmación. Y dijo la rancherita: "Es que no me dites tiempo de quitarme el rebozo"... (No le entendí)... FIN.

MIRADOR.

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

San Francisco de Asís, segundo Cristo, es el mejor hombre de todos los que han vivido sobre la tierra.

Medieval y moderno, fue símbolo ayer de quienes buscaban otro mundo, y es símbolo hoy de los que quieren salvar éste. Desde su riquísima pobreza, desde su majestuosa pequeñez el Pobrecito de Asís nos sigue hablando: su voz tiene a un tiempo la fresca transparencia de la hermana agua y el fuego intenso del hermano sol.

Amo a Francisco de Asís porque es el más santo de todos los poetas, pero lo amo más porque es el más poeta de todos los santos. Él vive en mi Porciúncula. En la pequeña capilla de Potrero de Ábrego hice poner su imagen: lleva un libro en la mano y una llaga en el lado del corazón. Sobre mi mesa de trabajo tengo su "Preghiera semplice''; la leo siempre al comenzar la labor de cada día: "Señor: hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio siembre yo amor...''.

Bienaventurado el que aprenda del Poverello a sonreír con los estigmas. Bienaventurado el que sea, como él, juglar de Dios.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS.

Por AFA.

"Muchas mujeres sufren los dolores del parto tendidas en el suelo, por falta de camas en clínicas rurales del país...".

Yo compadezco a esas damas.

Pero déjenlas igual.

¿Por qué ponerlas en camas,

si ahí comenzó su mal?