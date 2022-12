De política y cosas peores | Hoy es el día de los que votaron por López Obrador

Ciudad de México.- Lady Loosebloomers, la esposa de lord Feebledick, compartía las prédicas igualitarias de mister Bernard Shaw, pero sólo hasta cierto punto. No se desdeñaba de recibir en su lecho a Wellh Ung, el toroso mancebo encargado de la cría de los faisanes, pero si bien aceptaba la necesaria cercanía de los cuerpos no admitía la supresión de la distancia social. Una tarde, en el deliquio de la pasión sensual, el guardabosque le dijo: "¡Muévete, mamacita!". De inmediato la dama se deshizo del erótico abrazo y amonestó con enérgico acento al imprudente mozo: "En tu caso, muchacho, debes decir: 'Si no tenéis inconveniente, milady, moveos por favor'"... En el atestado autobús un individuo se sostuvo poniendo su mano en la juncal cintura de una linda chica. Le dijo ella, molesta: “¿No puede poner su mano en otra parte?". "Sí puedo -respondió el sujeto-, pero no pensé que me lo permitiría". En la tienda de departamentos la encargada de la sección de perfumería le indicó al elegante caballero: "Esta fragancia es el regalo ideal para una dama. Se llama 'Quizá'". Preguntó el elegante caballero: "¿No tiene una que se llame 'A huevo'?".

Dulcimela, agraciada joven, y soltera, les hizo a sus progenitores una sincera confesión: la noche anterior había perdido su virginidad. La mamá, que estaba distraída viendo su serie, le dijo: "Nunca sabes dónde dejas las cosas". El señor, en cambio, le demando,severo: "Exígele al hombre que te la arrebató la preciada gala de tu doncellez que te devuelva tu honor". Objetó Dulcimela: "Si le exijo que me devuelva mi honor él me exigirá que yo le devuelva su dinero". Don Poseidón, granjero acomodado, le comentó al profesor de la escuela: "Iré a la ciudad a consultar al ojista". El maestro lo corrigió: "Querrá usted decir al oculista". "No -replicó don Poseidón-. De ahí ando bien". Hoy es el día de los que votaron por López Obrador. Hoy es el día de los que creyeron en sus promesas de cambio. Hoy es el día de los que pensaron que respetaría las leyes y las instituciones. Hoy es el día de los que supusieron que el triunfo le cambiaría su carácter agresivo, pugnaz y belicoso por otro reflexivo y de prudencia Hoy es el día de los que imaginaron que bajo su presidencia disminuiría el número de pobres en el país. Hoy es el día de quienes dieron por seguro que respetaría la democracia, pues gracias a su ejercicio llegó al poder. Hoy es el día de los que dieron fe a su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Hoy es el día de los que aceptaron su timorata e inútil política de "abrazos, no balazos". Hoy es el día de los que opinan que el Aeropuerto "Felipe Ángeles", el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas serán obras útiles y rentables. Hoy es el día de los que compraron boleto para la rifa del avión presidencial, y de quienes asistieron a la cena con tamales para promoverla. Hoy es el día de los que dan por cierto que López cederá el poder a cualquiera de sus corcholatas después de la elección del 24, y que se irá a su rancho de adecuado nombre en vez de instaurar un maximato de los de "Aquí vive el presidente, y el que manda vive enfrente". Hoy es el día de los que dijeron que con AMLO mejorarían la salud, la seguridad, la economía, la educación, y que desaparecerían el amiguismo, el nepotismo y la corrupción. Hoy es el día de aquellos que confían en que la militarización del país, y las cuantiosas dádivas, sinecuras y prebendas que las Fuerzas Armadas han recibido de AMLO serán benéficas para el país. Hoy es el día de los que siguen creyendo en López Obrador. Hoy es el Día de los Inocentes. FIN.

MIRADOR.

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Aquel hombre era sabio.

Tan sabio era que no sabía que era sabio.

Un día vio que en el mundo desaparecía la fe.

Opinó:

-Quizá podamos vivir sin ella. De la duda surge más conocimiento que de la fe ciega.

Poco después el hombre sabio vio desaparecer la esperanza.

Comentó:

-Quizá podamos prescindir de ella. Muchas veces la esperanza es engañosa, y termina en desesperación.

Pasó un tiempo, y el hombre sabio vio desaparecer el amor.

Entonces perdió toda esperanza y toda fe, y dijo desolado:

-Ahora sí estamos perdidos.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS.

Por AFA.

". AMLO renunciará antes de que acabe el año.".

Perdónenme los presentes

esa falsa profecía.

Recuerden: hoy es el día

de los Santos Inocentes.