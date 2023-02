De política y cosas peores | Defendamos al INE

Ciudad de México.- Después de las noches de amor, las más deleitosas son las de bohemia. En ellas se canta y se bebe, no necesariamente en ese orden. A veces surge alguien que hablando pro domo sua, en su propio beneficio, dice: "Abrámosle un espacio a la poesía" y a continuación recita un poema, o varios, de Carlos Rivas Larrauri, José Ángel Buesa o Rafael de León mientras los asistentes aprovechan el paréntesis para charlar un poco. Yo siento lástima por quienes no han conocido esas reuniones en las cuales los principales invitados son el recuerdo y la nostalgia. En ellas cada uno canta la canción que late en el fondo de su copa. Yo suelo entonar -aproximadamente- "Toda una vida", que le cantaba en serenatas de enamorado a la novia que luego fue mi esposa. Otra canción recuerdo de noches románticas y etílicas: "Fruta verde", de Luis Arcaraz, con bella música y provocativa letra: "Sabor de fruta verde / de fruta que se muerde / y deja un agridulce de perversidad. / Boca de chavala, / boquita que reza, / pero que si besa / se vuelve mala, mala". En las canciones de hoy ya no se usan palabras como ésa de "perversidad". El término es útil, sin embargo, para describir la conducta de la 4T y su capitoste en relación con el Instituto Nacional Electoral. El caudillo y sus mesnadas quieren destruirlo a como dé lugar y así apoderarse de las elecciones, y por tanto del país. El tristemente célebre Plan B de López es perverso, pues busca dejar sin recursos, sin personal y sin atribuciones a un organismo de ciudadanos a fin de volverlo instrumento del Estado, como en los aciagos tiempos del aciago Bartlett. No cejará el tabasqueño hasta salirse con la suya. Los autócratas suelen tener el empecinamiento de la mosca. Si ese nefasto plan prospera la ciudadanía deberá echar mano a todos los recursos legales a fin de preservar la democracia e impedir que la haga desaparecer un régimen que cada vez se parece más al de Cuba, Nicaragua o Venezuela. La marcha nacional del próximo domingo es nueva voz que se alza en defensa de la libertad, amenazada por un hombre nutrido en dogmas obsoletos y con actitud dictatorial. Defendamos la Constitución y las leyes e instituciones que de ella emanan. Defendamos la democracia. Defendamos al INE. Defendamos a México. Quizá los siguientes cuentecillos aligeren el oneroso peso de la anterior disertación. Noche de bodas. La recién casada se quitó la peluca rubia que había lucido siempre ante su galán y la puso en el buró. Se sacó los pupilentes que hacían que los ojos se le vieran de un hermoso color verde, y los puso en el buró. Extrajo la dentadura postiza que la ayudaba a sonreír tan bellamente y la puso en el buró. Luego se despojó de los rellenos de gutapercha que la dotaban de falsos atractivos anteriores y posteriores, y los puso en el buró. En silencio el novio veía todo aquello, desconcertado, de pie junto a la cama. Ella, tendida ya en el tálamo nupcial, le preguntó: "¿Qué te sucede?". Respondió él: "Es que no sé si subirme a la cama o al buró". Doña Cloreta le comentó a su vecina: "Hace dos semanas que mi marido no me hace el amor". Acotó la otra: "No es mucho tiempo". Precisó doña Cloreta: "Dos semanas santas". En una high school de Estados Unidos la maestra de Historia Norteamericana Moderna les anunció a los estudiantes: "El próximo lunes tendremos un examen sobre el Presidente Clinton. Desde luego el examen será oral". (Nota. Se cuenta que recientemente Monica Lewinsky se puso de rodillas frente al pastor de una iglesia para que la bendijera. Le dijo el reverendo, asustado: "Aquí no, Mónica. Podrían vernos"). FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Las historias inventadas que cuenta don Abundio parecen verdaderas; y las historias verdaderas que relata parecen inventadas.

La otra noche, en la sobremesa de la cena en la cocina del Potrero, narró la forma en que conoció a doña Rosa, su mujer.

-Fui a un baile del Sábado de Gloria en el ejido de Jamé. Entre las muchachas que ahí estaban vi a una vestida de negro que me llenó el ojo. Cuando empezó la música fui y la nombré. (Nombrar a una muchacha significa invitarla a bailar). Ella salió, pero me dijo:

-Nomás báileme despacito, y no me apriete mucho, porque tengo luto.

Reímos todos, y doña Rosa se molesta. Dice atufada:

-Viejo hablador.

Don Abundio forma con los dedos índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

". Se casó un hombre que pesa 300 kilos.".

No parece buena idea.

Es grave yerro, convéncete.

Le dice a su esposa: "Muévete",

y ella nomás parpadea.