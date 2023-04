De política y cosas peores | Con los curas y con los gatos pocos tratos

Ciudad de México.— “Con los curas y los gatos pocos tratos”. Así reza -así dice, mejor dicho- un proverbio jacobino, volteriano, anticlerical. No comparto esa expresión. A los gatos, es cierto, les guardo su distancia. Son fieras que simulan estar domesticadas, y eso me hace temerles un poquito. Por lo que hace a los curas, aunque con pocos tengo relación, conozco a algunos cuyo trato me edifica, como antes se decía. Uno de ellos es don Hilario González, obispo de Saltillo, quien da ejemplo de entrega y dedicación a su labor, de sencillez que llega a la humildad. Eso contrasta con la postura de muchos profesionales de la religión que se creen amigos personales del Señor, y asumen entonces una actitud soberbia que los lleva a sentirse por encima de su prójimo. Con más de uno de esos entes me he topado, eclesiásticos y laicos por igual, y su pedantería celeste me ha acercado en forma peligrosa al ateísmo. En la iglesia a la cual pertenezco, la católica, el celibato hace que en algunos sacerdotes se acentúe tal sentimiento de superioridad. No se ponen a considerar que el dicho celibato transgrede las leyes que la naturaleza -o sea, para los creyentes, Dios- impuso a sus criaturas a fin de perpetuar el don supremo de la vida. Por causa del miedo de los hombres al rayo o a la muerte -ese otro rayo- el mundo está lleno de religiones, lo cual muchas veces ha hecho de él un sitio peligroso para vivir. La religión ofrece a los humanos bienes muy valiosos, como la fe y la esperanza, pero la soberbia que antes dije lleva a algunos administradores de Dios a incurrir en aberraciones inauditas. La acción cometida por el Dalai Lama, quien hizo que un niño lo besara en la boca, tras de lo cual le pidió que le lamiera la lengua, constituye una abominación que bien puede ser calificada de asquerosa, no sólo por su contenido físico, sino por la extremada falta de humanidad que entraña dicho acto. La fotografía que muestra a ese jerarca religioso con la lengua de fuera para que el niño cumpla su deseo es una de las más nauseabundas imágenes de nuestro tiempo. La idea de Dios, mal entendida, lleva a los hombres que se sienten cerca de la divinidad a incurrir en atrocidades incalificables. Más ciencia y menos mala religión harán que nuestro mundo sea mejor. Oír -y leer- otras palabras a más de “la Palabra” hará de nosotros seres humanos más humanos. Trataré ahora de atemperar esa soberbia perorata con algunas historietas de humor lene. El marido de Tabu Larrasa le comentó a un amigo: “A mi esposa le van a hacer un busto”. Preguntó el amigo: “¿Un escultor?”. “No -precisó el marido-. Un cirujano plástico”. En la Estación Victoria le dijo Sherlock Holmes a su inseparable compañero, el doctor Watson: “¿Ve usted a aquella mujer del vestido verde? Es compradora compulsiva; fuma a escondidas cigarrillos egipcios; sufre de ventosidades; presenta rasgos de histeria; usa corsé; jamás ha leído un libro, y en la cama es frígida”. “By Jove! -exclamó Watson con admiración-. ¿Cómo puede usted saber tantas cosas de esa mujer con sólo verla?”. Explicó el gran detective: “Estuve casado con ella”. Babalucas fue a una granja. Le pidió al granjero: “Deme 5 litros de leche de vaca”. Objetó el hombre: “El recipiente que trae usted es demasiado pequeño”. “Ah -replicó Babalucas-. Entonces deme 5 litros de leche de cabra”. La mujer de don Acisclo se apuró: “Me dicen que en la empresa donde trabajas están despidiendo empleados”. “No te preocupes -la tranquilizó él-. Nada más están corriendo a los pendejos”. Al día siguiente llegó don Acisclo a su casa y le dijo a su esposa, compungido: “Ahora sí ya agarraron parejo”. FIN.

PUBLICIDAD