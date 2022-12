De política y cosas peores | La peor traición priista

Ciudad de México.- Manifestó con orgullo doña Gules: "Mi hija Yuya es un talento. Puede tocar el Concierto de Piano de Ravel para la mano izquierda". "¡Uh! -declaró más orgulloso aún el novio de la chica-. ¡Y no saben lo que es capaz de hacer con la derecha!". Uglicia era bastante fea, y tenía además un carácter infernal. Cierto día su esposo desapareció en el bosque. Uglicia les pidió a los rescatistas que lo buscaran. Uno de ellos, que la conocía, le dijo: "Será difícil que lo encontremos. Hay muchos lugares en los que puede esconderse". Eran los tiempos de la Roma clásica. El joven Publio le preguntó a su amigo Decio: "¿Qué tal está la hija de Bruto?". "¡Bruta! -exclamó con entusiasmo Decio-. Mide XC-LX-XC". Tengo muchas dudas, algunas sobre el más allá, la mayoría sobre el más acá. Ninguna duda tengo, sin embargo, acerca de quién será el candidato de Morena en la elección de gobernador de Coahuila el próximo año. Será Ricardo Mejía Berdeja, actual subsecretario -háganme ustedes el refabrón cavor- de Seguridad. No importa que sea prácticamente desconocido en la entidad, de la cual ha estado ausente por una veintena de años. No importa que haya manifestado ser de Guerrero, y que haya sido diputado federal por ese estado. No importa que en el puesto que ahora desempeña haya mostrado incapacidad. No importan sus vínculos con algún personaje más que sospechoso de haber tenido tratos con el narcotráfico, y que terminó por ser asesinado. No importa que en todas las encuestas aparezca por debajo de los otros aspirantes de su propio partido. Berdeja será el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila porque sobre él se posó ya el dedo de López Obrador, con absoluto desprecio a los morenistas coahuilenses y a la ciudadanía del estado. AMLO impondrá a su favorito en la peor tradición priista, y lo apoyará con el dinero del erario, pues a fin de mostrar músculo para la elección presidencial del 24 debe ganar las dos del 23: la de Coahuila y la del Estado de México. Malos tiempos aguardan a mi solar nativo si Berdeja llega a gobernador. Todo lo que se ha ganado en este sexenio, especialmente en materia de seguridad y empleo, corre el riesgo de perderse. Pienso que sería una tragedia para Coahuila que Berdeja ganara esa elección. Espero que mis paisanos no permitan que desde el centro se nos imponga a un desconocido que desconoció su calidad de coahuilense, se declaró ciudadano de Guerrero, y que no tiene mayor mérito que haber sido designado por López Obrador para ser su corcholata en nuestro estado. Un amigo de Babalucas le hizo una extraña pregunta: "¿Cuántos huevos duros crees que puedes comerte estando en ayunas?". Pensó Babalucas la respuesta y contestó "Creo que seis". "Te equivocas -lo corrigió el amigo-. Puedes comerte sólo uno, pues una vez que te has comido el primero ya no estás en ayunas". A Babalucas le gustó la broma, y pensó en hacérsela a su novia. Esa misma tarde le preguntó: "¿Cuántos huevos duros crees que puedes comerte estando en ayunas?". Respondió la chica: "Creo que tres". "¡Lástima! -se consternó Babalucas-. Si hubieras dicho que seis te habría hecho una broma muy buena". En la cena de parejas sucedió lo que suele suceder en la mayoría de las cenas de parejas: las señoras se acomodaron por su lado y los señores por el suyo. Una de las esposas vio que su marido señalaba una medida grande con las manos. Les comentó a las demás señoras: "O está exagerando el tamaño del robalo que pescó el fin de semana, o está mintiendo acerca de sí mismo". FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Hay días en que obtengo el grado de Doctor en Teoría de la Tristeza.

Ayer fue uno de esos pesarosos días. Mi señora llevó a mi mesa de trabajo un esbelto florero con una rosa que no es color de rosa como las rosas rosas, ni purpúrea como las de Góngora o sor Juana, ni blanca como la de José Martí.

Esta rosa es amarilla. Quizá le apena su color, pues es el del otoño. Dejó caer entonces uno de sus pétalos. Me pareció que me pedía perdón por anunciarme el invierno el del año y el de la vida.

Entonces hice algo por lo cual no pido perdón. Busqué el libro y puse el pétalo entre las páginas de "Doña Rosita la soltera, o el lenguaje de las flores", de García Lorca. Ahí dormirá al lado de la doncella intacta y del poeta mártir.

Cuando nadie me vea ni me escuche voy a leerle esto a la rosa del florero. Muchos escriben acerca de las rosas, pero nadie les lee lo que escribieron de ellas.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

".Regresan de Qatar nuestros seleccionados.".

Según costumbres eternas,

que tenemos ya muy vistas,

vuelven nuestros futbolistas

con el rabo entre las piernas.