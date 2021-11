De pesca por el cuadrante

Pese a todos los avances digitales habidos y por haber, la radio sigue viva. Un elemento toral son las llamadas de su público, sobre todo a los noticieros o a los programas de opinión. En la radio juarense hay voces ya muy conocidas. Hablan y de inmediato se distinguen. Portan pues, su propio estilo. Quizá sin ellas, ciertos programas perderían su propia identidad. Son radioescuchas que se convierten en protagonistas y le dan “carnita” a los programas. Hablan de todo. Lo mismo de la más reciente mañanera de AMLO o la detención de Emilio Lozoya, que de los baches de Ciudad Juárez. Expongo a continuación la faena cotidiana de uno de ellos.

Eladio Avellano despierta a las seis de la mañana. Soñó con el “Tres Patines”, emblemático personaje de la exitosa serie radial “La Tremenda Corte”. En el sueño, “Tres Patines” pasaba de acusado a todo un magistrado de tribunal superior. Despertó al borde del colapso, casi sintió que el ahora juzgador dictaba su sentencia arriba de él. Eladio, hombre de horarios y rutinas, sabe que su labor está a punto de comenzar.

En el caso de Eladio, decir “labor” es incurrir en una palabra hueca. Se trata más bien, dice él, de una encomienda con bordes espirituales. La realiza desde que se jubiló hace más de diez años de la burócrata función a la que se entregó en los mejores años de su vida. Decir los “mejores años de su vida” lleva implícito un juicio de valor de quien observa y describe lo que hace, porque para Eladio, los mejores años de su vida son los actuales. Aludir a los tiempos que ahora vive Eladio poco tiene que ver con los quehaceres de un típico jubilado. Un retirado del montón, piensa él, dedica sus horas de ocio, que son todas las del día, a ver crecer a sus nietos o bisnietos, acompañar a la esposa al mandado, husmear en la vida de los vecinos, pasear al perro por el parque, desparramarse en el sofá para ver “La Rosa de Guadalupe”. No, Eladio no hace nada de eso y no lo hará jamás. Desde que se resolvió lo de su pensión, hace lo que siempre quiso hacer. Teléfono de casa, sofá y un radio viejo son sus únicos instrumentos. No necesita más.

A las siete de la mañana y con la emoción de siempre, inicia su faena. Su corazón late más fuerte cuando enciende la radio. Sintoniza el programa por el que va hoy de pesca. Sus latidos aumentan. Escucha la voz de los conductores del programa, da un sorbo a su café y antes de saber de qué hablan hoy o de cuál es el tema del día, ya está marcando a la estación. Parece un día no muy afortunado. No le contestan, veinte minutos es el límite que se ha impuesto. De no haber respuesta, el anzuelo se pasa a otras aguas vecinas, tarde que temprano algo tiene que picar. Y si acaso no es así, consciente de que habrá días en que su voz no estará al aire, ha preparado su mente para la frustración momentánea. Pasan las horas y no hay respuesta. Ha explorado ya varias veces la totalidad del cuadrante. Su mano derecha porta un cartón amarillento que contiene una lista de números telefónicos. Cada número está unido por una flecha horizontal al nombre de la estación respectiva. Eladio tiene sus favoritas. Encabezando la lista, a esas radiofrecuencias las acompañan diminutos corazones cuyos contornos los traza con tinta roja. En los últimos lugares de la prelación están las estaciones con las que Avellano simpatiza menos. O, en su caso, aquellas en las que siente que el conductor lo ha cortado a media llamada telefónica.

Son casi ya las dos de la tarde, la hora de la comida se aproxima, parece que Avellano se irá hoy en blanco, cuando menos en su sesión diurna. Está desesperado por comentar cualquier cosa. Cualquiera. A punto de colgar, de pronto, alcanza a escuchar una voz engolada: “Sí, bueno, ¿quién nos llama?” Avellano se identifica. El conductor lo saluda con familiaridad. “Señor Avellano qué bueno que nos habla”. A Eladio le ha vuelto el alma al cuerpo. Se siente vivo. La sopa Maruchan, sutil detalle de su soledad, puede esperar.