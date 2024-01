De narcomantas e insultos presidenciales

Vaya fin de semana el que tuvo Ciudad Juárez: narcomantas, ejecuciones múltiples (con niños incluidos), feminicidios, descubrimientos de cuerpos enterrados, hallazgos de cargamentos de fentanilo, cristal y otras drogas sintéticas dejados a propósito por grupos delictivos, entre otros terribles sucesos más.

Tras décadas de sufrir las consecuencias de la disputa de las organizaciones delictivas por el control del territorio y de tener gobiernos de distintos colores que no han podido controlar el fenómeno de la violencia e inseguridad, los ciudadanos pareciéramos no sorprendernos; sin embargo, el contenido de las narcomantas aparecidas el sábado pasado en el libramiento de la carretera Panamericana, evidencia la grave crisis que atraviesan la ciudad, el municipio y el estado en general.

Las manifestaciones violentas antes señaladas ocurrieron en el marco de un hecho que quiero resaltar y sobre el que me parece importante reflexionar colectivamente: la “desafortunada” declaración de la gobernadora Campos Galván en la que, con un lenguaje impropio de una mandataria, insultó al presidente de la República, alegando desesperación por la supuesta falta de apoyo federal en materia de seguridad, tras el secuestro de cuatro miembros de la familia LeBarón, que afortunadamente aparecieron con vida horas más tarde.

Más allá de las palabras que utilizó, lo relevante es el trasfondo, pues agraviar al titular del Ejecutivo Federal y acusarlo de omiso es extender la ofensa a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y a sus titulares en el estado, con quienes presume fotografías y con quienes ella y su gabinete se reúnen semanalmente para ajustar la estrategia de seguridad en la entidad. No me queda claro, ¿el presidente no apoya, pero los militares sí, o cómo?, ¿y los millonarios recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) o del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) entregados a Chihuahua en el 2023?, entonces ¿hay o no hay colaboración de la Federación?

Quizá sea necesario recordar que de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una función COMPARTIDA entre los tres niveles de gobierno, por lo que deben trabajar de manera COORDINADA para atenderla; las descalificaciones e insultos no abonan al trabajo colaborativo y nada resuelven, sino que profundizan las diferencias, afectando a los ciudadanos, que somos a quienes los gobiernos deberían priorizar.

A unos días del segundo informe del gobierno estatal, sería conveniente un análisis autocrítico que reconozca que las acciones emprendidas hasta el momento son insuficientes y aún no arrojan los resultados que demanda la ciudadanía; nada parece disminuir los homicidios, volvimos al primer lugar nacional en ocurrencia de feminicidios y los delitos patrimoniales y de violencia familiar, entre otros, están por los cielos.

El Gobierno estatal debe procurar, ante todo, fortalecer la relación con la Federación y los municipios, pues los esfuerzos unilaterales han demostrado no ser efectivos y sólo producir más víctimas. Por supuesto que son válidas las solicitudes de mayor apoyo cuando estas sean necesarias, pero siempre privilegiando la vía del respeto, del diálogo y la congruencia, pues si los insultos hubieran ocurrido a la inversa, se habría hecho un escándalo mayúsculo y ya habría sendas denuncias de violencia política de género.

En una entidad con altos índices de inseguridad y en la que con la mayor tranquilidad se pueden colgar narcomantas en las vías principales, lo que menos se necesita es utilizar y promover el lenguaje agresivo y la vía del insulto. No olvidemos que la violencia sólo genera más violencia, y lo que Juárez y Chihuahua claman es paz y tranquilidad.