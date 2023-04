De la Pascua y del aumento a la tarifa del transporte público

Todas las personas reflexionamos en diferentes momentos sobre el curso de nuestra vida y sobre las acciones y decisiones que tomamos; algunos lo hacen diariamente, otros cuando meditan, oran, asisten a misa o a algún servicio religioso; otros más lo hacen en épocas que por alguna razón suelen parecernos propicias para ello, como pueden ser los cumpleaños, la Navidad o el fin de año.

En este caso, nuestra reflexión se hace justo en el marco de la celebración más importante dentro del calendario litúrgico de la cristiandad: la festividad de la Pascua, o la conmemoración de la resurrección de Jesús de Nazaret al tercer día de su muerte.

Jesús o Jesucristo predicó la salvación y promovió valores como la verdad, la justicia o la paz, pero sobre todas las cosas, fomentó el amor a Dios y al prójimo, la protección del pobre y la misericordia a los más desamparados.

Señalo lo anterior en relación con las decisiones de algunos miembros de la clase política y gubernamental, quienes se asumen como católicos o cristianos, pero que con sus acciones públicas parecen demostrar lo contrario.

Juárez es una ciudad ignorada históricamente por sus gobernantes; ese hecho no está en duda y es un clamor generalizado, pues esto lo sostienen tanto los empresarios, como los profesionistas, los comerciantes, los estudiantes y la ciudadanía en general.

Más allá de las condiciones de inseguridad y violencia que prevalecen desde hace décadas, esta noble tierra ha sido objeto del abandono en materia de inversión, obra y política pública. Adicionalmente, sus habitantes viven en condiciones deficientes en cuanto a servicios públicos se refiere; no hablo solo de la pavimentación de mala calidad y las calles plagadas de baches, o de la insuficiente iluminación, o del terrible servicio de recolección de deshechos que en algunas colonias del suroriente pasa solo una vez al mes.

También me refiero al transporte público, que es de primera necesidad en una ciudad donde el clima es extremo y la planeación urbana no ha sido prioridad, pues la dispersión de vivienda, servicios y escuelas, así como la distancia entre las zonas habitacionales e industriales es muy grande. La situación se complica si se toma en consideración que el Centro Histórico y el centro geográfico de Juárez no son el mismo.

Además, hay que agregar que las rutas o “ruteras” que transportan a las personas hacia sus domicilios, escuelas y centros de trabajo son viejas y están en pésimas condiciones, pues en algunas unidades los asientos son improvisadas cubetas, cajas de madera o bancos, o bien, simplemente no hay donde sentarse y todo el tramo se tiene que hacer de pie. Por si eso fuera poco, el servicio ofrecido es terrible, no hay supervisión y hay registros de conducción negligente, bajo los efectos de alcohol y drogas, así como abusos verbales, físicos y hasta sexuales por parte de los conductores y de otros pasajeros.

En días recientes se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo en el que se establece el incremento a la tarifa oficial del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo Urbano para todos los municipios, mismo que entró en vigor el pasado jueves 06 de abril. En el caso de Juárez, el aumento es equivalente a un 50 por ciento más del costo anterior, quedando en 12 pesos para los camiones y en 10 pesos para el sistema BRT.

De acuerdo con lo expresado por Santiago De la Peña, secretario general de gobierno, el aumento a la tarifa viene acompañado de una serie de compromisos que deberán cumplir los concesionarios. Entre otros destacan la realización cabal de los recorridos, el respeto a los horarios de inicio y finalización establecidos, así como capacitación para los conductores. Además, se deberán mantener los descuentos a personas adultas mayores, personas con movilidad limitada, estudiantes, o bien, a personas pertenecientes a comunidades o pueblos originarios.

De entre todos los compromisos adquiridos quizá el más difícil de cumplir sea la sustitución de las unidades actuales por nuevas o al menos recientes, poniendo como tope los 10 años de antigüedad, es decir, los camiones que circulen en Ciudad Juárez deberán ser modelo 2013 en adelante y esto deberá concretarse de aquí al mes de agosto, en solo cuatro meses.

En caso de incumplimiento, el funcionario señaló que sin excusa o excepciones se llevará a cabo la cancelación de las concesiones correspondientes y agregó que habrá un apoyo de 120 millones de pesos para la adquisición de nuevas unidades.

Como era lógico, las reacciones no se hicieron esperar; los menos se pronunciaron en contra y solo unos cuantos legisladores y fracciones parlamentarias rechazaron categóricamente la decisión; algunos colectivos, periodistas y luchadores sociales también protestaron públicamente por el aumento. Los integrantes del empresariado chihuahuense y los miembros de las cámaras rápidamente apoyaron el incremento, pues una vez que haya camiones nuevos y un servicio digno, se abonará a la mejor imagen urbana que tanto necesita la ciudad y esto eventualmente podría beneficiar a sus negocios.

Pero las preguntas que debemos hacer aquí son, ¿alguien tomó en consideración las necesidades de la clase trabajadora, de las y los estudiantes y en general a los usuarios del transporte público? ¿Alguno de los que hoy aplauden la medida utilizan diariamente las rutas para ir a sus empresas y ganan el salario promedio en Juárez? No, por supuesto que no.

Parece que además se olvidó que en octubre de 2021 la gobernadora Campos señaló “Todos sabemos que en Juárez se necesitan nuevas rutas alimentadoras y necesitamos terminar el BRT, mientras tanto no habrá, de eso pueden tener la seguridad, aumento a la tarifa”. Promesas incumplidas, para resaltar la contradicción, justo durante la Pascua.

Es increíble que hoy el transporte público en Ciudad Juárez cueste lo mismo que el de Monterrey, e incluso sea más caro que en grandes centros urbanos como Guadalajara o la Ciudad de México, cuyo servicio es diversificado, tiene múltiples rutas e incluso opera en horarios extendidos, igual al que nuestros gobernantes creen que tenemos aquí.

Como suele suceder con este tipo de decisiones, los más afectados siempre son las personas con mayor necesidad económica y quienes requieren con urgencia gobiernos empáticos que con sus políticas y proyectos públicos alivien un poco sus carencias y mejoren sus condiciones de vida.

Entre otros me viene a la mente un joven estudiante universitario que trabajaba turno nocturno en una empresa maquiladora y al salir acudía a mi clase de las 7 de la mañana y que con frecuencia no traía dinero ni para desayunar un burrito. Estoy segura de que, como a él, la medida afectará gravemente la economía familiar de decenas de miles de estudiantes y trabajadores en Ciudad Juárez.

Cierro recordando a quienes toman las decisiones públicas, que el hecho de que el voto popular los haya favorecido representa más que un privilegio, una enorme responsabilidad. Su primer y más importante compromiso es con quienes menos tienen, pues desde el gobierno pueden hacer mayor justicia social y ser un verdadero ejemplo de humanismo. A quienes hoy celebran la Pascua, les invito a poner en práctica el contenido del Proverbio 14:31, que a la letra dice: “El que oprime al pobre, afrenta a su Hacedor; pero el que se apiada del necesitado, lo honra”.