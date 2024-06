De la irracionalidad a la idealización del voto

El domingo es el día. Las campañas, aunque pareciera que no tienen final, concluyeron formalmente esta semana. Asistimos a un pequeño periodo de “veda” electoral antes del día “de la verdad” y los comentaristas se apresuran a exponer las bondades de la emisión del sufragio. La exposición de razones para el voto son las mismas de siempre, quizá cada vez expuestas con mayor grandilocuencia. Lugares comunes que aluden a una “fiesta cívica”, al ejercicio de un “derecho”, a la irrupción de la concretización de un “acto de ciudadanía”, a una responsabilidad moral que el ciudadano debe enfrentar; a un deber jurídico que, como tal, no se puede soslayar.

Hay un tufo de idealización del sufragio en todo esto. Es cierto que el voto y el respeto al mismo han costado más en ciertos países que otros. En ello, México ha remado contra corriente y los avances en materia electoral y democrática le han llevado décadas. No hay duda de eso, pero de ahí a la “romantización” absurda del voto existe un enorme trecho. En principio, sólo quien mantenga una concepción demasiado restringida de “democracia” identifica a ésta, de tajo, con el voto y su eventual respeto. La democracia implica al voto y muchas cosas más. La democracia es proceso y no tanto acto individual. Implica decisiones deliberativas, derechos fundamentales, contrapesos en el poder, reglas claras en el juego electoral y en muchos otros ámbitos. En todo eso, el voto es importante, pero es parte de un entramado que va mucho más allá de este.

Contra las expresiones alegóricas y las idealizaciones en torno al voto, hay posiciones que, quizá, caminando hacia el otro extremo, han sostenido la idea de que el voto es irracional. Levantarse temprano, ducharse, enfrentar el tráfico, el calor, hacer la fila, etc., un cúmulo de actividades que para algunos no son proporcionales al beneficio que eventualmente se pueda obtener con la emisión de un voto individual. Por razones prudenciales, llegan a decir, lo mejor es quedarse en casa.

En ese sentido, es conocida la posición de autores como el filósofo Jason Brennan, quienes consideran que el acto individual de votar en elecciones masivas sólo puede tener un impacto desdeñable, por lo minúsculo, sobre los resultados electorales. Para Brennan el acto de votar ni puede pretender promover los propios intereses del votante ni tampoco contribuir al bien común.

Este escepticismo frente al voto conduce a una epistocracia, posición que, por supuesto, ha sido enfrentada por perspectivas que defienden posturas mayoritarias y que hacen alusión a los cambios sociales que puede generar la fuerza de un voto mayoritario. Esa fuerza del voto mayoritario la hemos observado en México en diversas entidades federativas y, a nivel federal, la elección presidencial del 2018 es un paradigma evidente.

Sin embargo, la tensión entre una epistocracia y la apología de la fuerza mayoritaria no justifica tampoco la idealización del voto y de las elecciones. El voto implica una decisión que, se supone, debería ser suficientemente deliberada, pero que debe mantenerse en el terreno del ejercicio de un derecho subjetivo, ni siquiera en el de un deber o una obligación, ni moral ni jurídica. Precisamente, en un país que se jacte de ser democrático, no debe haber ningún tipo de sanción para quien decida no ejercerlo.

Exhortemos, pues, a la gente a que acuda a las urnas. En Ciudad Juárez, en Chihuahua y en todo México; pero no caigamos en la burda idealización de pensar que el voto y su respeto es lo mejor que nos ha pasado en eso que llaman la “vida cívica”.