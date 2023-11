De Juárez a Lima: un museo navegante

Hace un par de semanas me tocó realizar un viaje a la América del Sur, de forma precisa a Lima, Perú. Ciudad latinoamericana referencia de artistas y movimientos culturales que han impactado a nivel mundial. Lo que fui a hacer se podrá preguntar quién lee se responde por el Encuentro Regional de América Latina y el Caribe del Comité de Educación y Acción Cultural, que pertenece al Consejo Internacional de Museos. El tema fue “Museos y sostenibilidad”.

Al llegar a Lima uno se puede percatar de una ciudad de cielo gris. Igualmente es una ciudad que tiene la herencia de la cultura inca con una herencia milenaria. Esto me hizo pensar rápidamente en sus similitudes con mi país. Y si te vuelves muy observador verás que los barrios obreros son la misma estampa de lo que se ve en Ciudad Juárez. Es por eso que uno siente esa familiaridad, pero que el acento local nos hace saber que estamos en otro lado.

Lo anterior pude comprobarlo en cuanto salí del aeropuerto. Pedí un taxi que se suponía era de los “oficiales”. El precio era razonable y se veía todo muy normal. Sin embargo, mientras viajaba en aquel automóvil y platicaba con el taxista oímos la sirena de un tránsito. Detuvieron el vehículo y pidieron los papeles, ahí fue donde el oficial informó que los permisos estaban vencidos y las placas no eran las indicadas. En ese momento se dio un intento de soborno por parte del taxista, pero no resultó su plan.

Ante la situación pregunté qué iba a pasar conmigo. El tránsito primero dijo que me bajara y ellos me ayudarían a pedir otro taxi a pie de calle, en un lugar desconocido y sin señal para comunicarse. Pronto reclamé que debían dejarme de nuevo en el aeropuerto por mi propia seguridad y afortunadamente así lo hicieron. Con esa escena me sentí de forma irónica como en casa, pues la inseguridad de los taxis y el soborno no eran cosas nuevas para mí.

En el encuentro antes mencionado me tocó llevar algo del Museo Regional del Valle de Juárez desde nuestra frontera. He de decir que fui el único participante de Ciudad Juárez y Chihuahua. Allá pude toparme con más gente de los museos de la Ciudad de México.

La aventura comenzó desde hace meses cuando salió la convocatoria para participar y decidí que sería buena idea exponer el caso de un museo comunitario como el que existe en nuestra región. No obstante, hablar del museo es inevitablemente hablar del lugar en el que está. De tal forma, compartir con tantas personas de una decena de países me hizo confirmar las coincidencias y particularidades que hay en América Latina. Del Bravo a la Patagonia.

Esto a su vez me hizo reflexionar sobre el papel que nuestra ciudad tiene para con el continente entero. Pues somos punto de frontera no solo entre México y Estados Unidos, sino realmente entre todos los demás países de la América Latina y EUA.

Igualmente en términos históricos Juárez es verdaderamente el laboratorio social pionero para experimentar con políticas económicas y sociales, que después se irían implementando en otros lugares, por ejemplo la maquila. Esto desde un ámbito negativo, pues esas políticas se relacionan con el desarrollo capitalista que tiene sumida nuestra región latinoamericana en la opresión y miseria.

Compartimos esas políticas capitalistas, no obstante también se comparte de cierta medida la resistencia y la lucha por la propia autodeterminación de los pueblos. En este caso los museos son espacios que a través de su gente se mantienen vivos y se vuelven una esperanza. Déjenme decirles que por más pequeño que parezca, el Museo del Valle de Juárez causó impresión e interés por lo que está sucediendo en ese rincón del continente.

Desde donde da vuelta el río Bravo llevé mi maleta de experiencias para darme cuenta que ese museo de sueños en el Valle no está tan solo como parece. Ya que en toda nuestra región florecen esfuerzos que buscan cambiar esas realidades compartidas y tan diferentes a la vez que nos hacen Latinoamérica.