De fobias y miedos para el control poblacional

Es un hecho, existen máquinas inteligentes que por mucho superan en velocidad a los aviones militares más rápidos.

El expresidente y candidato republicano Donald Trump amenazó de nuevo con desaparecer la ciudadanía automática para los hijos e hijas de personas indocumentadas, y para los “turistas de nacimientos”, o aquellas mamás y familias que hacen planes de visitar una ciudad en Estados Unidos con el propósito de que sus hijos nazcan en el país de las barras y las estrellas; para así obtener la anhelada ciudadanía.

Otra vez, Trump, enfoca su propaganda en el sentimiento antiinmigrante, prometiendo perjudicar a los indocumentados desde el primer día que pise la casa blanca, lo ha prometido antes, pero ahora lo aseguró.

“Como parte de mi plan para asegurar la frontera, en el primer día de mi nuevo mandato, firmaré una orden ejecutiva dejando en claro a las agencias federales que los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automáticamente”, dijo.

Si gana en el 2024, Trump declaró que ordenaría a las agencias federales exigir que al menos uno de los dos padres sea ciudadano estadounidense.

Esto cambiaría lo que por décadas ha sucedido en la frontera, en donde miles y miles de ciudadanos mexicanos y latinoamericanos cruzaban para dar a luz a sus pequeños en algún hospital o lugar de nacimiento del lado norteamericano, para así asegurarles obtener la doble ciudadanía.

Gente de Chihuahua, Sonora, Mexicali, Ciudad Juárez, etc., compra paquetes en hospitales de El Paso y otras ciudades fronterizas para pasar unos días en los Estados Unidos, generando ingresos considerables al sector económico de la medicina: doctores, enfermeros, centros de salud y más.

Como ya lo sabemos, el miedo, el sentimiento antiinmigrante, el extremismo, la xenofobia y la supremacía blanca dominan la retórica republicana de los últimos años.

Sabiéndolo de antemano, Trump -quien sigue acusado formalmente con 37 cargos en un tribunal federal en relación a los documentos clasificados hallados ilegalmente en su mansión- al igual que el otro candidato republicano popular, Ron De Santis, actual gobernador de Florida, quien recientemente visitó Arizona también para promover su discurso de miedo e ignorancia que les ha funcionado a los republicanos más que ningún otro argumento en sus últimas campañas, a falta de creatividad. Ambos han incrementado sus ataques contra la migración indocumentada, que van al alza. Sus campañas se enfocan en criticar a las minorías hispanas, a quienes el partido considera una treta política a largo plazo.

Los dos candidatos se han radicalizado, siguiendo primero el ejemplo de Trump, que inició todo este estilo desde sus anteriores campañas presidenciales, atreviéndose a insultar, mentir descaradamente, y a decir cualquier cosa, no importa lo disparatado y alejado de la realidad, con tal de ganar adeptos políticos; perjudicando la percepción mundial de los gobernantes en Estados Unidos (EU) ya de por sí a la baja.

En mejores tiempos para los republicanos, como los de Ronald Reagan, época en que terminó la guerra fría, y en los que se le recuerda exigiéndole al expresidente ruso Mijaíl Gorbachov que “demoliera la pared” que dividía a la Alemania Occidental de la Oriental, los republicanos eran más respetados mundialmente. Basaban sus campañas mucho más en temas económicos, y en el derecho constitucional a poseer armas legalmente, antes de que las mismas apagaran tantas vidas de hispanos y otras etnias en los EU, como ha sucedido en los últimos años.

En esos tiempos las paredes de la guerra fría se derrumbaron. Ahora, el partido del elefante, y sus candidatos, prometen más paredes, más separación.

¿Peligro en los cielos?

Desde entonces, EU busca otro archienemigo en quien apoyarse para promover el miedo, y por ende, su poder: Iraq, Corea del Norte, Al Qaeda, China, Afganistán, ahora con lo que pasa en Ucrania, pues Rusia aparece de nuevo como un incómodo enemigo, aunque en otro nivel. Hasta ahora solo se han promovido en Europa las sanciones económicas, la falta de cooperación diplomática y la facilitación de armamento.

Los ataques terroristas del 9-11 en EU provocaron el retroceso de importantes derechos civiles diseñados para proteger la privacidad, en favor del espionaje ciudadano. Todo para ‘mejorar’ la ‘defensa nacional’. Los puentes internacionales se blindaron. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE por siglas en inglés) pasó a manos de Seguridad Nacional, y ahora la frontera se militariza mucho más.

“A través de la historia, todas las instituciones que han tenido el poder han utilizado el miedo para conseguir sus objetivos”, explica un documento de United Explanations, una agrupación educativa enfocada a los asuntos internacionales. El miedo de una sociedad es el estado de inseguridad, y, ¿quién protege a la sociedad? Los gobernantes.

Una población temerosa es manipulable. Cuando no sucede con el sentimiento antimigratorio, se utilizan enfermedades como el Covid-19. Ahora el fentanilo y los cárteles.

El complejo militar industrial y el poder financiero, resurgidos de la Segunda Guerra Mundial y tan poderosos económicamente, necesitan enemigos, eso es bueno para la economía de los EU, y si no los tiene los inventa.

Expertos en el tema teorizan que la intención de provocar el miedo para seguir controlando a la población es real. Fue precisamente Trump durante su expresidencia quien firmó una ley para gastar 738 billones de dólares, o 738 mil millones para crear la sexta rama militar de EU: La Fuerza Espacial. “El espacio es el nuevo dominio para pelear las guerras”, dijo entonces. Aunado a este presupuesto, el gasto en los proyectos ‘negros’ para desarrollar tecnología militar, ocultados al congreso, se calculan en trillones de dólares.

Debido a la presión mediática y al descubrimiento de que EU investigaba fenómenos aéreos no identificados, el pentágono reveló la posibilidad de un enemigo mundial: los fenómenos anómalos no identificados (UAF’s por siglas en inglés), antes llamados ovnis (UFO’s en inglés), y ahora rebautizados, como para que no se arrastren décadas de prejuicios anteriores en las que no se estudiaban este tipo de incidentes con seriedad.

Hace solo unos años ningún medio serio o agencia oficial se prestaba a publicar sobre los ovnis por miedo a la ridiculización. Se consideraba amarillismo puro, pero todo cambió en 2017, cuando el New York Times destapó entrevistas y videos oficiales de pilotos y técnicos militares de la armada norteamericana entre sus principales planas. Hasta la fecha siguen reproduciéndose en internet, por las cadenas televisivas y por los medios más influyentes del mundo, causando polémica.

Es un hecho, existen máquinas inteligentes que por mucho superan en velocidad a los aviones militares más rápidos. La NASA ahora estudia con seriedad el asunto. 16 científicos, entre astro biólogos, físicos y otros expertos sesionaron por más de cuatro horas el pasado 31 de mayo públicamente.

“Es muy descorazonador escuchar el acoso que nuestros panelistas han encarado en línea porque están estudiando este tópico”, dijo el jefe de científicos de la NASA, Nicola Fox. El acoso solo lleva a más estigmatización. La mayoría de sus miembros concluyeron que “se necesitan una variedad de métodos científicos confiables para documentar estos objetos, que se mueven de manera que desafían las leyes naturales y los límites tecnológicos conocidos. El problema es que estos objetos son grabados y detectados con cámaras y sensores que no están calibrados para observar con exactitud estas peculiaridades”, dijo. “Necesitamos mejores datos de calidad”, concluyó.

Aunque los críticos atribuyen la mayoría de los incidentes a drones espías, globos u otras explicaciones ordinarias, existen alrededor de un cinco por ciento de evidencias que se consideran inexplicables.

¿El nuevo enemigo? Fue el controversial exnazi y fundador de la agencia norteamericana espacial de la NASA Wernher von Braun quien lo predijo primero: el siguiente enemigo vendrá del espacio, probablemente refiriéndose a la amenaza de un asteroide fatal. Años después, en 1987, el expresidente Ronald Reagan presentó un discurso en la ONU con relación al nuevo orden mundial. Entonces advirtió de cómo una invasión desde el espacio podría unir al planeta.

“Tal vez necesitamos una amenaza universal de fuera para reconocer estos vínculos comunes. Ocasionalmente, pienso lo rápido que se desvanecerían nuestras diferencias en el mundo si estuviéramos enfrentando una amenaza extraterrestre de fuera de este mundo”, dijo. “Yo les pregunto, ¿no están ellos aquí ya?”, terminó.

Lo cierto es que, el miedo, real o imaginario, es un motivador negativo que puede ser utilizado en la manipulación colectiva, y las agencias de inteligencia mundiales lo saben.