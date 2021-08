De entregas e informes; buenas nuevas para unos y malas para otros

Se han cumplido los plazos y han llegado las fechas en que terminan los mandatos constitucionales tanto del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, como del presidente municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, con lo que ambos tendrán que rendir en los siguientes días sus últimos informes de gobierno respectivamente. No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue.

Aunque en condiciones similares en cuanto al término de sus respectivos mandatos, la diferencia es abismal entre uno y otro en cuanto a la evaluación final de sus correspondientes gestiones. Corral termina siendo el gobernador peor evaluado de todo el país, ocupando el lugar número 32 de 32 en cuanto a los índices más relevantes de su administración.

Termina además envuelto en fuertes polémicas por un “carrusel de obras”, al que llamaron también “Maratón”, que ni fue maratón, ni fue carrusel, ni fueron obras como tal, sino desesperados intentos por colocar, al final de su ejercicio en el poder, alguna percepción entre la ciudadanía de haber trabajado o alcanzado algunos logros en su responsabilidad de gobernar el estado grande. Objetivo a todas luces fallido.

Sin duda alguna la gestión de Corral Jurado al frente del Gobierno estatal, será recordada más por sus incontables enfrentamientos y controversias, con toda clase de actores políticos, sociales, mediáticos y hasta deportivos, que por el trabajo realizado en favor de los chihuahuenses. Triste recuerdo.

Ególatra y egocéntrico, megalómano y grandilocuente, de mecha corta y extremadamente visceral, a la hora de las decisiones importantes, de las verdaderas acciones de gobierno, Corral dejó siempre de lado el obligado talante mesurado, equilibrado y racional que debe caracterizar a cualquier gobernante, para dejar fluir libremente toda la bilis que era capaz de producir desde su acomplejado carácter.

Lo mismo el más humilde periodista o reportero, que el presidente de la República (dio igual Peña Nieto que López Obrador), o el más encumbrado de los empresarios, fueron objeto de sus más ácidas críticas, de sus más ruines y ofensivos calificativos, de sus más humillantes señalamientos personales.

Además, un gobernador perezoso que difícilmente llegaba temprano a su despacho para atender la enorme responsabilidad que los chihuahuenses depositaron sobre sus hombros. Un gobernante que, a la menor provocación, cambió alegremente el escritorio de trabajo por el campo de golf, o de tenis, o las playas de Vallarta, o cualquier otra actividad de solaz esparcimiento y etílica sensación de bienestar, comodidad y relax.

También un gobernador que, rayando peligrosamente en un trastorno de conducta obsesivo-compulsivo, convirtió todo el aparato de justicia de Chihuahua en un gigantesco y poderoso verdugo para ejecutar venganzas personales, para desatar sus más recónditas fobias hacia personas o instituciones políticas a las que odió por muchos años, porque representaban todo lo contrario de su ideología política, y, sin embargo, de las que se sirvió con la cuchara grande durante la campaña de 2016.

Cada una de estas características, deficiencias, omisiones o fallas descritas en los párrafos anteriores, no obedecen a una percepción personal ni a un ánimo deliberado de descalificar, están amplia y perfectamente documentadas en los diversos medios de comunicación de Chihuahua, y por supuesto en las páginas de El Diario con bastante profusión y detalle, explicando con meridiana claridad y contundencia por qué Corral termina su gestión siendo el peor gobernador del país, el más mal evaluado y el que menor aprobación social tiene. No es gratuito ni casual.

Por eso también, la gobernadora electa, Maru Campos, va a recibir una administración estatal en ruinas, con finanzas muy precarias y comprometidas, con un enorme rezago en temas como seguridad pública, salud, desarrollo social y educación, además de una serie de compromisos heredados tales como la deuda pública o la deuda a proveedores y contratistas del gobierno estatal, lo que hará doble o triplemente complejo el arranque exitoso de su gobierno.

La administración que encabezará Maru Campos a partir del 10 de septiembre, difícilmente tendrá para pagar la nómina del día 15 de septiembre, así de difícil y complicado será su inicio de gobierno, gracias a la desastrosa gestión de Javier Corral Jurado.

Mientras eso ocurre a nivel estatal, aquí en Juárez, los trabajos de transición en el gobierno municipal han fluido tersamente, sin contratiempos, antes al contrario, el mismo presidente municipal electo Cruz Pérez Cuéllar ha reconocido públicamente la total disposición, colaboración y transparencia con la que se ha manejado el presidente municipal en funciones, Armando Cabada Alvídrez, no solamente contribuyendo a una transición abierta y fluida, sino dejando trabajo y resultados que, sin duda alguna, contribuirán a un mejor arranque de la nueva administración municipal.

¡Vaya diferencia! Mientras en el Gobierno estatal los entrantes solo recibirán problemas y más problemas, en el municipio de esta frontera se dejan más de 400 calles nuevas pavimentadas, un nuevo sistema de alumbrado público con más de 50 mil luminarias, asignación de becas escolares sin precedente alguno, miles y miles de metros cuadrados de pavimento en calles reparadas (bacheadas o recarpeteadas), cruceros rehabilitados, miles de cuartos independientes, una nueva academia de policía, y muchas más obras de verdadero impacto comunitario. Un mundo de diferencia pues.

Ya en su informe final, el alcalde Armando Cabada dará a conocer con lujo de detalle cada uno de sus logros, cada uno de sus resultados, pero sin duda alguna el que más va a destacar será el del manejo de las finanzas públicas. Un manejo pulcro, eficiente, honesto y transparente.

Cabada entregará a Pérez Cuéllar no solo finanzas sanas, sino una administración con cero deuda pública contratada, ni un peso de deuda se contrató en cinco años del gobierno independiente, y en cambio sí se liquidaron algunos pasivos contratados por administraciones anteriores, como el de Intelliswitch por ejemplo.

También se avanzó en el pago al PMU, que es un crédito que data desde 2012, y que representa uno de los más fuertes compromisos financieros del municipio, al cubrir casi mil millones de pesos lo que reducirá de manera importante el pago de intereses por ese crédito, lo que reducirá presión financiera a la siguiente administración.

Además de todo eso, la administración encabezada por Cabada dejará una liquidez en bancos, en caja pues, por poco más de dos mil millones de pesos, suficientes para que la nueva administración termine el ejercicio 2021 sin mayores contratiempos financieros. Esto es algo sin precedentes en los procesos de entrega-recepción de la administración municipal.

Así pues, en esta frontera, el cambio de administración municipal no tendrá efectos negativos ni para quienes llegan a gobernar, ni para los juarenses, ya que todo el proceso está dentro de un marco de legalidad, cooperación, trabajo, responsabilidad, civilidad y madurez política, que garantizan un inmejorable arranque de gobierno a Pérez Cuéllar.

Lo cual no quiere decir que el nuevo gobierno municipal esté exento de retos y complejidades, por supuesto que los tiene y muchos. Nuestra ciudad enfrenta un brutal rezago de por lo menos 30 años, sino es que más, en diversos temas, enorme desafío que deberá enfrentar Cruz Pérez Cuéllar a partir del 10 de septiembre con lo mejor de su compromiso y voluntad política.