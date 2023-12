De cachetadas, chavorucos y campañas sucias

No conocía a Cruz Pérez Cuéllar, ni lo he tratado, pero el jueves fui a una comida navideña a la que me invitaron mis compañeros de secundaria, y el alcalde llegó a saludar al grupo. Tengo entendido que algunos de mis contemporáneos de la Federal 1 lo conocieron en la prepa. Tenía décadas sin ver algunos de ellos, todo fue abrazos, risas y cotorreo. Crecer en Juárez durante los ochentas y noventas fue complicado, más los amigos siempre hicieron las cosas mejores. Como en toda reunión de chavorucos, intercambiamos opiniones de política mezcladas con guasas, y a veces críticas opinionadas, normal.

Que si la diputada por Morena Andrea Chávez, - a la cual por cierto conocí por casualidad hace unos años, cuando ella todavía estudiaba en la UACJ, y con la cual tuve la fortuna de participar en un bello temazcal prehispánico que realizamos en Juárez hace algunos años – llegará a ser algún día gobernadora; (por cierto, cantaba muy bonito las melodías, y nos ayudó a amenizar el baño de vapor para los invitados), o que si le dolieron las cachetadas que le puso el exsecretario de gobierno al exgobernador Corral en un restaurante en Chihuahua, o todos los problemas que le causó a Anaya políticamente criticar a los que les gusta tomarse unas caguamas. En mi opinión, bien merecidas se tenía Corral esas cachetadas.

Estuvo buena la reunión, la verdad. La pasamos muy bien un par de horas. Me impresionó la gran fraternidad de todos, y que dos de ellos vinieron de otras ciudades y se dieron el tiempo para convivir con el grupo. Recuerdo tiempos en que no se podía salir a comer a ningún restaurante en paz sin temor a que pasara algo verdaderamente trágico. Ahora los restaurantes se ven llenos.

Siempre he dicho que no soy ningún santo, pero, a pesar de mi apasionada juventud, ya no soy muy afín a la tomadera. A mi madura edad, ya me hace daño. Tampoco critico a los que sí pueden echarse sus vinitos, cada quien enfrenta su realidad de diferentes maneras. Mientras yo y mi amigo Gerson nos tomábamos una agüita y comíamos, un fino tequila rondaba por la mesa junto a los manjares. Contamos anécdotas de antaño, recordando con cariño a todos los amigos que desaparecieron o pasaron a mejor vida antes de tiempo por diferentes circunstancias, incluida la violencia. Amigos como el pollo, Jáquez, Omar, Greco, y otros que se fueron porque ya era su tiempo, según el destino, como el Penny, a quien todos apreciábamos mucho. A todos ellos y a sus seres queridos le mando bendiciones donde quiera que se encuentren.

También recordamos a mi mejor amigo de infancia, Mario, al que le ha ido muy bien como comerciante. Se la pasa viajando por todo el mundo con su esposa, aquí le mando un afectuoso saludo. Así, uno tras otro compañero salía a la conversación, como el caveman, que se le escapaba a la abuelita para salir con nosotros. Lo último que supimos de él es que se fue a los ángeles y se convirtió en boxeador, ojalá estas líneas le lleguen algún día para que nos contacte y saber de él. También, ya con unos brindis encima, surgieron versiones un poco distorsionadas del pasado, muchas ya no las recuerdo tan bien, pero afortunadamente, el ambiente fue muy cortés entre todos. Al término del convivio, ellos se juntaron en la casa del que les hizo pozole. Yo me tuve que retirar. A todos los excompañeros de secundaria y prepa, exvecinos y amigos con los que conviví, el Vivís, el Gallo, y otros que no menciono por respeto, gracias. Incluyo aquí a todos los que no vi ahí, pero que también recordamos con cariño; como el Memo, por mencionar solo uno de ellos. Mis mejores deseos en esta navidad. Ahora la mayoría somos responsables esposos, abuelos, o padres. Entre nosotros hay abogados, vendedores de bienes raíces, dueños de talleres, concesionarios, doctores, periodistas, etc.

Al día siguiente, ya en reflexión de lo platicado, y al leer las noticias del día, empecé a imaginarme lo que será el año que entra en cuanto a la política, empezando por Juárez. Los conflictos y acusaciones entre los antagonistas ya comenzaron, pero se agudizarán aún más entrando el año.

Los protagonistas principales ya empezaron a echarse pedradas el uno al otro. Diputadas y diputados del PAN pusieron una denuncia en contra de Cruz Pérez Cuéllar por enriquecimiento ilícito. Le achacan una propiedad lujosa que supera sus posibilidades económicas, aunque posiblemente sea rentada, y por ello será auditado. Por su parte, Pérez Cuéllar ha declarado que el plan de movilidad urbana estatal ya ha costado demasiado, y que seguirá costando, insinuando que es un robo para la ciudadanía, ya que se paga mucho más de intereses que lo que costará en total, y generará una deuda preocupante.

Los que monitoreamos las noticias, sabemos que se tienen que analizar bien las motivaciones y los intereses que hay detrás de las acusaciones entre bandos contrarios que buscan ganar ventaja en las elecciones próximas. Habrá que esperar hasta que se presenten las evidencias pertinentes antes de juzgar a nadie, ya que sabemos cómo se las gastan los “ensuciadores profesionales”. Trataremos de averiguar más para opinar mejor al respecto en las próximas semanas, pero con estos antecedentes, ya desde ahorita nos podemos imaginar cómo se desarrollarán las campañas el año entrante.

La escuela del traicionero

Sobre todo, porque si alguien deja escuela sobre cómo utilizar el sistema judicial y las denuncias para intimidar a sus oponentes y enemigos es el exgobernador panista y ahora morenista Javier Corral. Malo para gobernar como él solo, pero bueno para la grilla. El método maquiavélico del político reprimidor de los medios críticos: alimentar los rumores y mentiras para después generar acusaciones legales, perversas y muy mal intencionadas basadas en teorías conspiratorias, que luego tardan años en probarse y resolverse en las cortes. Ya para cuando alguien que acusó puede probar su inocencia, la reputación moral, el tiempo y el estrés que a veces generan en los acusados esas batallas legales pueden destruir e intimidar carreras, instituciones y personas. Pero esto es un arma de dos filos, y al final las acciones retorcidas y la verdad se comprueban tarde o temprano.

Para mí, Morena ha cometido un grave error, el haber recibido entre sus filas al mejor censurador de medios críticos y oponentes, al que usa la lentitud del sistema judicial para intimidar, para perseguir a sus oponentes políticos: Javier Corral, muy desprestigiado en nuestro estado, pero que en la Ciudad de México engaña a los bobos con sus palabras, narrativas y medios personales muy controlados que nadie lee; creados a la medida para promover sus versiones unilaterales en contra de sus enemigos en las redes, en donde las nuevas generaciones pueden ser deslumbradas sin rigor periodístico fácilmente. En donde creen en su planeada imagen, la de un luchador a favor de la resistencia. Pero ¿cuál resistencia? Pues la que le convenga a él y a sus intereses personales primero. No creo en su ya trillada imagen. Se viste y aparece en fotos con zapatos sucios y viejos, como para que la gente crea que ha caminado mucho. Ahora resulta que caminar el camino de Santiago en España fue el detonante para su decisión de cambiarse al bando contrario…ya lo tenía planeado desde hace mucho…Siempre en las fotos con su saco barato y suéter, el mismo o parecido. Pobrecito, no tendrá para comprarse otro yo creo. Corral, en su estadía en México, ha hecho amistades con periodistas y editores que no lo conocen bien y a veces hasta lo defienden inocentemente.

Por ello, no me parecería nada raro que, como parte de las estrategias de campaña de Morena a nivel nacional, Corral sea requerido en lo que mejor hace, desprestigiar as sus oponentes. Otros actores políticos seguramente ya le aprendieron, como a Trump también le aprendieron Greg Abbot y Ron De Santis, gobernadores republicanos extremos de Texas y Florida respectivamente en EU.

Como dije al principio, yo no conocía a Cruz Pérez Cuéllar en persona, y para mí fue inesperado verlo, pero como contemporáneo generacional, me pareció un buen gesto que se acercara a saludar de manera tan sencilla. No tenía ninguna necesidad de hacerlo. Fue en realidad una casualidad que coincidiera en el restaurante. Al menos a él nadie lo ha querido cachetear todavía.

Veremos entrando el año a que niveles de suciedad llegan las campañas y las negociaciones por debajo del agua entre los personajes del poder, y pedimos que se use la misma vara como medida para todos. No estaría mal revisar el rápido enriquecimiento de los amigos y socios Barrio, tutor de Corral, cuando desarrollaron Juárez nuevo, por ejemplo.

