-De a tres mil pesos por notificación

-Algo sobre salud de AMLO en reunión de gabinete

-Busca Cruz buen apalancamiento en relevo de PASA

-Xóchtil quiso destituir a Isaí Arámbula

Las cifras más conservadoras entre abogados son calculadas entre 900 mil y millón y medio de pesos semanales.

Esa cifra nada despreciable es la que adjudican despachos de abogados a la Actuaría del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Juárez como moches o cuotas dirigidas nada menos que por la titular del área, la inamovible Clara Ivette Cavazos Valles.

Los profesionistas del derecho han gritado y pataleado por todos los rumbos del Poder Judicial, quejándose del “aumento desproporcionado” de 500 a tres mil pesos por cada expediente sujeto de notificación, pero nadie los ha escuchado... hasta el momento.

Consideran que a la jefa de jefas de la Actuaría le ha funcionado asegurar por todas partes que recibe la protección del fiscal General del Estado, César Jáuregui; y del magistrado del propio TSJ en esta frontera, Filiberto “El Fili” Terrazas Padilla.

No dudamos que solo use el nombre del honorable fiscal, pero estamos seguros que ni en el mundo la hace; y que, efectivamente, goza de la entrañable amistad de “Fili”, pero este no se prestaría a negocios de tan turbia naturaleza.

O pagan los abogados los tres mil pesos para ser atendidos sus casos o las notificaciones terminan en manos de algún lento empleado de la Actuaría que se tarda semanas y hasta meses para hacer el trabajo.

Prácticamente, todos los litigantes han cedido a la literal extorsión de esa fundamental área del Poder Judicial, pero eso no quita que a regañadientes desembolsen la onerosa cantidad.

Calculan que semanalmente son manejadas entre 300 y 350 notificaciones, así que multiplicadas por los tres mil de rigor nos llevan a una cantidad fabulosa promedio de un milloncito solo por semana.

Las quejas, los lamentos, los gritos de auxilio de los abogados, ya son del conocimiento de áreas centrales supervisoras del Poder Judicial, allá en la ciudad de Chihuahua. Están escandalizados los jefes sobre el tema, pero no han actuado porque la intención es no solo sacudir el árbol, sino arrancar de raíz la podredumbre.

No habrá “Fili” que le valga a la licenciada Cavazos y su lucrativo, cuantioso equipo. Si es que finalmente se deciden a actuar.

***

La publicación en el Diario Oficial de la Federación del pasado martes, sobre un criterio específico para atacar la posible evasión fiscal de algunas empresas, desató algunas versiones entre empresarios estatales sobre una cacería tal vez ilegítima contra patrones y trabajadores.

Sin embargo, ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró a nivel nacional hacia dónde se dirigen sus pasos en la materia, dado que hay despachos que ofertan a las empresas supuestos planes de pensiones para sus empleados, que en realidad son esquemas de elusión más sofisticados y nuevos que los conocidos.

El ahorro para el retiro por parte de los trabajadores no está gravado con impuestos, esa es la ventaja con la que operan dichos despachos, de los cuales, según la gente del SAT hay detectados varios con sede en el centro del país, pero que han extendido sus operaciones a estados norteños.

Así, lo que hacen es registrar sueldos de los empleados, como si fueran planes de retiro, lo que termina por afectar, además de la caja federal, a los trabajadores asalariados que en realidad no tienen dichos montos que les pagan como plan pensionario, sino como ingreso nominal normal.

La simulación hace que el trabajador reciba su nómina quincenal o semana, pero se reporta al SAT como algún plan de retiro y con eso se exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que en vez de pagarse al fisco queda como ganancia indebida para los patrones.

Esa forma de elusión desde luego que le pega a la recaudación federal, pero más que nada daña a los empleados en sus planes futuros, dado que jamás tendrán esos recursos para su retiro.

Así que no, no es una cacería ilegítima, sino una muy válida y necesaria, pues si el esquema ya está detectado y hasta es popular en despachos contables, no tarda en convertirse en un problema social grave. Por eso es mejor que actúe a tiempo la autoridad fiscal.

***

No fue suspendida la reunión de gabinete federal en Palacio Nacional, pero en el aire quedó flotando la punzante duda sobre la salud real del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lideraron el encuentro, al que también asistieron gobernadores de Morena y los delegados federales en los estados del país, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Ambos funcionarios solo mencionaron marginalmente que AMLO evoluciona de manera favorable y que para mañana podría tener su reaparición.

Después de ese tema se avocaron a desglosar avances en las mesas de seguridad y la ampliación del censo de los programas sociales en todos los estados que, en realidad fueron los asuntos planteados en la agenda inicial armada desde hace 10 días y convocada la semana pasada.

Hubieran querido varios de los presentes conocer más sobre la salud de AMLO, pero Adán y Augusto y Rosa Icela se concentraron en los puntos originales mencionados.

***

Mayoría sí hay y son muy pocas las resistencias al contrato multianual para la recolección y depósito de basura que pedirá el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, sea aprobado en el Cabildo juarense en las próximas semanas.

Es necesaria la aprobación de los regidores para celebrar el contrato antes de lanzar la licitación pública nacional con la que se buscará atender con eficiencia todas las rutas de la frontera, a partir de septiembre, cuando por fin acaba el servicio de Promotora Ambiental de La Laguna (PASA).

El dictamen para la aprobación de buscar un contrato multianual está prácticamente listo, sólo se afinan los detalles jurídicos para que no haya mayores problemas ni contratiempos, dado que debe aprobarse por un plazo que va más allá del fin de la administración actual, en 2024.

Sin embargo, dicho dictamen no fue subido a la sesión de Cabildo de esta semana, como se esperaba, y el propio Pérez Cuéllar instruyó revisarlo a fondo, terminarlo bien y sin prisas, para presentarse durante la primera quincena del mes de mayo.

En realidad no hay muchas trabas que pongan los regidores para dar su aval a la contratación. Es más bien la preocupación de que el proceso sea lo más claro y transparente posible, para que pueda resultar en una buena adjudicación en bien de Juárez.

La idea es, pues, que mientras más solidez jurídica tenga el proceso desde sus inicios, mejores serán los resultados de la concesión o concesiones de las rutas de recolección de basura, que han ido de mal en peor durante los 17 años en que PASA ha estado a cargo.

***

A la malagueña quiso Xóchitl Contreras Herrera sacudirse al secretario General del PAN municipal, Isaí Arámbula, pero se topó con la pared mayoritaria de los integrantes del comité blanquiazul en la frontera. No pudo destituirlo.

Encabezados en la voz cantante por el coordinador panista en el cabildo, Joob Quintín, los miembros del comité calificaron de “ruin y bajo” que Xóchitl tratara de actuar en las sombras para quitar al Secretario designado por todas las representaciones internas del partido.

Joob aprovechó para sacar aquella espina clavada cuando Xóchitl intentó retirarlo de la coordinación de regidores sin conseguirlo; también lo hizo a sus espaldas, aseguró.

La lideresa blanquiazul hizo el planteamiento de destitución en ausencia del propio afectado, Isaí, quien ni se las olía que había la intención de expulsarlo del cargo.