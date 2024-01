Datos duros en seguridad

Según la RAE, el concepto de seguridad se desglosa como la “cualidad de seguro”. Al respecto, la ONU “se refiere a la condición en la que considera que los estados o los individuos están expuestos en pequeña medida al peligro de un ataque militar, a penurias económicas, presión política e injusticia social”. Por otro lado, la conceptualización que más utilizan académicos del área de seguridad, radica en “la condición de estar libre de peligros, amenazas y/o riesgos”.

Ciudad Juárez es una entidad cosmopolita, en la que convergen una serie de culturas, tradiciones y costumbres que enriquecen el panorama diario de nuestra vida, sin embargo, dicha convergencia se ve sobrepasada, dada la condena pública que en materia de seguridad constantemente se expresa ya sea a través de redes sociales o medios de comunicación.

La crítica ha sido tal, que Ciudad Juárez llegó a ser señalada como la ciudad más violenta del mundo, consideración que a escrutinio propio se ha magnificado considerablemente, no pretendo esconder la problemática social que impera en esta localidad, empero pareciera que esta hermosa frontera cuenta con una campaña de desprestigio que señala una “violencia urbana” y que invita a quienes no conocen la dinámica juarense, a no visitar esta frontera.

La desaprobación ha sido tal, que incluso gobiernos, como el de Estados Unidos, a través de sus diplomáticos ha invitado a sus connacionales a no visitar esta ciudad, imprimiéndole un estigma que enarbola la falta de conocimiento, identidad y arraigo de las personas que dicen conocer Ciudad Juárez.

Quienes viven en Ciudad Juárez, coincidirán en que se ha posicionado como una metrópoli que ofrece una dinámica social diferente al resto del país, pues en Juárez no trabaja quien no quiere hacerlo, además, se recibe con los brazos abiertos a todos los migrantes que desean salir adelante y a todo aquel que pretende invertir, donde la solidaridad permite apoyar a aquellos que llegan a caer en desgracia, y donde las organizaciones de la sociedad civil se reúnen para exigir trabajo a las instituciones gubernamentales.

Es por ello que se necesitan datos duros y congruentes en materia de seguridad que demuestren el trabajo que realizan nuestras policías y el avance que, en dicha área se ha logrado, esos datos que no se publicitan, o bien, que cuando algún medio noticioso los expone, les brinda poca atención, razón por la cual la ciudadanía los desconoce a pesar de que acreditan que se hace más, de lo que los medios de comunicación presentan en su cuenta diaria, misma que se encamina a la nota roja que exalta la cantidad de personas que pierden la vida por algún tipo de delito.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como la estatal, manejan páginas en redes sociales, donde se busca la proximidad con la sociedad, acercando esos datos duros a la comunidad, para que tenga conocimiento de en qué se gasta el recurso público, ejemplificando dichos datos con la publicación realizada el pasado 8 de enero, donde la SSPM da a conocer los resultados de diferentes operativos realizados durante el 2023.

Algunos de esos resultados fueron los siguientes: se llevó a cabo el aseguramiento de 187 mil 622 pastillas de fentanilo, 257.977 hilos de cristal, 188.881 kilos de mariguana, 310 armas cortas, 70 armas largas, 352 cargadores y 5 mil 259 cartuchos de diversos calibres. Datos que difícilmente observamos en otras entidades.

Asimismo, se refirió haber realizado la detención de mil 948 personas por delitos del fuero común, 446 por delitos que corresponden a la federación, y mil 897 personas detenidas por contar con orden de aprehensión.

Solo presentando datos duros, demostrando el trabajo del día a día, se puede recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, generando en la sociedad un criterio diferente en cuanto lo que exponen las redes sociales y los medios de comunicación, pues se demuestra que las instituciones están para servir al pueblo y no para servirse de él.

Ciertamente, no es la casa más limpia aquella que más se barre, pero el camino es el adecuado, hay que actuar y ejecutar el trabajo que a cada uno corresponde, crear políticas preventivas que permitan disminuir el sentimiento local de riesgo, amenaza o peligro, enfrentemos con datos duros la crítica mediática que impera y que jamás desaparecerá, pero que con trabajo se puede poner en tela de juicio.