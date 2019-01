Cultura de la legalidad, impunidad y riesgo

Si, como indica Heron Valadez López (http://ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/27.pdf), “la Cultura de la Legalidad es el imperio de la ley, la observancia de la ley y el conocimiento de la ley”, el reciente caso vivido por las y los residentes del fraccionamiento Valle Verde, da cuenta de la condición de vulnerabilidad que vive la ciudadanía juarense y podría considerarse, la ciudadanía mexicana, ante las acciones de la delincuencia y de las autoridades gubernamentales.

En primer lugar, es evidente que los numerosos actos delincuenciales y criminales que se han extendido en nuestro municipio desde el año 2008, expresan una cada vez mayor infracción del marco legal vigente. El imperio de la ley, entendido como el reconocimiento del principio de legalidad, es cotidianamente socavado incumpliendo las expectativas de la ciudadanía.

Estas expectativas carecen, desde la perspectiva de las autoridades judiciales, de dos de los criterios indicados: no se observaron los requisitos de ley y no se hizo, se deduce, por la ignorancia o práctica común, de no requerir, administrar y preservar los documentos probatorios (facturas) de los bienes adquiridos para acondicionar sus viviendas.

Si, como se señala en la Ley de la Cultura de la Legalidad para el Estado de Chihuahua, (Periódico Oficial del Estado, No. 35, 30 de abril de 2011), esta se define como: “Atributo de la sociedad que se distingue por el respeto y acatamiento de las disposiciones jurídicas vigentes”, es claro que, en aspectos puntuales de carácter procesal, la ciudadanía carece del conocimiento y la práctica constante necesarias para sustentar, documentalmente, su demanda y exigencia, como en el caso a que se hace referencia, de sanción al delincuente, así como de la reparación del daño patrimonial sufrido.

De esta manera, el orden legal vigente ejerce violencia en contra de la ciudadanía, particularmente la más desfavorecida, a la que revictimiza al momento de establecer como parámetro la observancia de la ley, es decir, al momento de exigir que demuestre legalmente (documentalmente), el daño que refiere en su demanda, independientemente de las evidencias de la sustracción de sus bienes por el acusado y en este caso, detenido in fraganti o en flagrancia, en el acto mismo de introducirse a una vivienda, que no es la suya y apoderarse de bienes que tampoco son de su propiedad. Y salió libre, bajo proceso, más libre de cargos por algunos de sus robos.

Las expectativas de justicia de las y los vecinos afectados son frustradas en nombre del imperio y la observancia de la ley, abonando en este sentido a la percepción, como al hecho práctico, de impunidad. Como percepción, en tanto las autoridades sustentan sus decisiones en la observancia de la ley (se incumple con los criterios que esta establece), argumentos que la ciudadanía no necesariamente comparte y por tanto percibe que se materializa una injusticia al no ejercer la acción que espera; y como hecho cierto, en cuanto persisten delitos y delincuente sin sanción.

Por ello no extraña que, como indica la Encuesta Percepción de la ciudadanía sobre el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Juárez 2017, del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, sólo 6.7 por ciento de las personas que refirieron haber sido objeto de algún acto violento levantaron un acta o denuncia por el hecho. Como se indicó, este es un problema nacional, como lo muestra el Índice Global de Impunidad México 2018 a cargo de la Universidad de las Américas Puebla. Con respecto al estado de Chihuahua, señala que 78 por ciento de los casos presentados se descartan en la etapa de averiguación previa, por lo que sólo 22 por ciento comienza un proceso penal y sólo el 24 por ciento de los procesados y/o imputados recibieron una sentencia condenatoria.

El riesgo latente y del que ya se han presentado algunos hechos aislados, consiste en que sectores de la ciudadanía consideren viable ejercer justicia por propia mano, como ha sucedido en otros lugares del país, expresados en un promedio anual de 32 linchamientos, destacando 1997 con 27, 2010 con 47 y 2013 con 40 casos, como documenta Juan Pablo Aguirre Quezada (Linchamientos en México, Cuaderno de Investigación 39, Senado de la República, febrero de 2018).

Es responsabilidad gubernamental el Programa para Impulsar la Cultura de la Legalidad en el Estado de Chihuahua, una de las acciones para prevenir que la percepción y la materialización de la impunidad devengan en actos no deseables e ilegales, que incluso atenten en contra de inocentes.