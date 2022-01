Culpa al de antes

"Cuando culpas a los demás, renuncias al poder de cambiar".

Robert Anthony

Ciudad de México.- La culpa de todos los males de México la tienen los de antes. El presidente López Obrador, y su equipo, responsabilizan sistemáticamente a los gobiernos anteriores por todos los problemas. México no crece, porque los corruptos de antes despedazaron la economía; tenemos violencia, por las políticas neoliberales del pasado; no hay medicamentos en clínicas y hospitales, porque las empresas farmacéuticas que vendían medicamentos al sector público eran corruptas.

Ayer el presidente anunció una "investigación a fondo" sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Esta es la declaración que hemos escuchado siempre, cada vez que hay un acto de violencia importante; pero añadió: "La diferencia, lo que pasa es que lo digo y lo digo y es como si no se escuchara, la diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente, había relaciones de complicidad, eso era el gobierno, una banda de malhechores, ahora no".

Culpar a los gobiernos anteriores de los problemas que enfrenta una administración es un recurso habitual entre los políticos, pero hoy ha alcanzado niveles alucinantes: "Tenemos confianza porque somos diferentes, somos distintos, no somos iguales a los anteriores gobernantes, los anteriores gobernantes no tenían reunión a las seis de la mañana de seguridad todos los días, ¿o había reuniones de seguridad?", declaró ayer AMLO.

La verdad es que el que haya una reunión del gabinete de seguridad todos los días a las seis de la mañana no es garantía de eficacia en la lucha contra la inseguridad. Las autoridades dicen que se han reducido muchos delitos y que otros, como el homicidio doloso, se han estabilizado. Pero los homicidios dolosos en este sexenio rebasan los registrados en los gobiernos anteriores que tanto descalifica el presidente.

Vemos situaciones similares en otros campos. Si bien hubo un rebote económico en 2021, este no alcanza para compensar el desplome de 2020. Las perspectivas de crecimiento para 2022 se están reduciendo. Quizá habrá que esperar a 2023 o a 2024 para regresar al nivel de 2018. La pandemia ha sido un factor importante, pero otros países ya han rebasado la posición que tenían antes. Es el caso de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. La caída en México, sin embargo, empezó antes del Covid, en 2019, el primer año de este gobierno, mientras que la inversión fija bruta, indicador del crecimiento futuro, se mantiene en niveles más bajos que antes. Esta es la razón principal del raquítico crecimiento económico. El gobierno ha debilitado la confianza de los inversionistas.

Lo mismo sucede en salud. El gobierno desmanteló el Seguro Popular y lo sustituyó con el INSABI, una institución que ha sido inepta. Eliminó las compras consolidadas del IMSS, lo que provocó una escasez de medicamentos. México se encuentra entre los países con peor desempeño en el mundo en los esfuerzos por domar la pandemia. Estábamos mejor en salud, como en otros campos, cuando supuestamente estábamos peor.

Culpar a los predecesores no mejora la situación actual, pero al parecer sí tiene buenos resultados políticos. Ayer el gobierno divulgó el último resumen de aprobación de líderes mundiales de Morning Consult. López Obrador, con 66 por ciento, sigue estando en segundo lugar del mundo. Si se busca el aplauso, el presidente es un triunfador. Si queremos un mejor gobierno, sería mejor dejar de culpar por todo a los gobiernos anteriores y enderezar el rumbo.

Desaplicado

AMLO culpó ayer a un miembro de su gobierno, Rogelio Jiménez Pons, por los retrasos en el Tren Maya, ya que no se aplicó lo suficiente: "Por eso Javier May al Tren Maya", dijo. Yo dudo que esa sea la razón del retraso, pero suponiendo que lo fuera: ¿por qué nombraron entonces a Jiménez Pons como subsecretario de Transportes?

