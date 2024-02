Cuidado con la UACH

En los últimos movimientos que se han registrado en contra de la Universidad Autónoma de Chihuahua se observa claramente el interés de actores políticos por partidizar la actividad universitaria, en una apuesta muy peligrosa, porque el lucrar con el ímpetu de la juventud se puede fácilmente revertir.

Y nos referimos concretamente al intento por amparar a estudiantes con necesidades económicas en contra de la cuota de inscripción, que desde luego nadie quisiera pagar pero mientras el Gobierno federal siga destinando recursos a sus “prioridades”, la educación seguirá siendo cara.

No se puede ocultar la mano negra de políticos identificados con Morena en este caso en particular, situación que fue expuesta claramente en la columna del 10 de febrero de El Diario de Chihuahua: “Parece que hay mano negra de un legislador de Morena –y no cualquier legislador- dentro de los amparos y las acciones de protesta que se han realizado en contra del pago de colegiaturas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Salió a relucir el nombre de otro estudiante, Mario Moreno, y de un compañero de andanzas y liderazgo político de izquierda, Edin Estrada, hijo del actual coordinador de la fracción legislativa morenista, Edin Cuauhtémoc Estrada”.

Primero, es de señalar que estos jóvenes no son estudiantes de la UACH, han aprovechado células incrustadas en algunas facultades para alentar este y otros temas que buscan desestabilizar, no ayudar, porque en el tema de la universidad gratuita mucho pudieran hacer por presionar para que el presidente de la república cumpla con este compromiso.

De igual manera se ha detectado interés morenitas en controlar los sindicatos universitarios, y si no puede, reventarlos ahora que la ley permite uno, dos o tres sindicatos en una misma institución.

Al interior del Sindicato de Trabajadores Universitarios hay la presión de algunos de sus agremiados por separarse, por conformar una nueva agrupación gremial que la ley lo permite, y con ello insertar esos postulados morenistas que tanto quieren llevar al interior de la máxima casa de estudios.

Sobre la gratuidad de las Universidades Públicas hay mucho que decir, pero nada de eso les parece gustar precisamente al partido en el poder, a los seguidores de la Cuarta Transformación.

Hace cinco años el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió educación universitaria universal y gratuita con dos estrategias: la instalación de 100 Universidades “Benito Juárez” y claro la eliminación de las cuotas de inscripción.

Lo irónico de la situación financiera de las universidades e instituciones de educación superior es que mientras hacen malabares para sobrevivir, las 100 universidades gratuitas han resultado un fracaso.

Según información oficial, actualmente estas universidades cuentan con un poco más de 45 mil estudiantes, y están orgullosos de que supuestamente crece la matrícula y número de planteles del sistema.

A mayo de 2023, según sus propios datos, sólo 663 estudiantes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez se han titulado y 2,454 han recibido su certificado. Así lo señala el Quinto Informe de Gobierno del Ejecutivo, presentado el pasado 1 de septiembre.

A finales del año pasado, Raquel Sosa, directora general del Organismo Coordinador del programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, informó que se habían emitido 345 títulos y que 540 estudiantes en el proceso, pero que se esperaba que se tramitaran 1,782 antes de que acabara el año, lo cual no sucedió, pues de noviembre a mayo sólo 318 más se titularon.

Ese es el nivel de la educación “gratuita” del gobierno federal, que trata de competir contra la tradición y desde luego el prestigio de las universidades públicas como nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua.

La falta de recursos para el sistema superior en México en los últimos años se ha visto frente a una política pública de escasez, de precariedad, contrario a la utopía que define la reforma educativa recientemente promulgada donde el Estado deberá garantizar una universidad gratuita y la promesa del presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, de brindar acceso universitario gratuito.

Nuestra Universidad ha gozado en las últimas décadas de la tranquilidad en sus aulas, con jóvenes que dedican su tiempo a aprender e incorporarse a la realidad de nuestra sociedad, que demanda una juventud comprometida con las causas sociales, pero sobre todo con los retos de nuestra comunidad.

Sin duda hay que estar al pendiente de estos movimientos que buscan desestabilizar a la Universidad, porque su interés no es legítimo, sólo lucrar con fines partidistas.