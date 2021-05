¡CUenses al grito de guerra!

En un excelente ejercicio democrático, la máxima casa de estudios de la ciudad, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), tuvo a bien organizar un Foro Universitario sobre las elecciones de 2021, en el que se invitaron candidatos a la gubernatura del estado y a la presidencia municipal. En dicho evento se hizo preste la candidata a la gubernatura por el PAN, Maru Campos Galván, donde a pesar de tener una serie de propuestas favorables a la universidad, tuvo un desatino con un breve comentario que realizó sobre el campus sur de Ciudad Universitaria (CU), al decir que “…es una obra terminada, pero es una obra que no impacta en forma positiva”.

Entre los más de siete mil “CUenses” que conforman la vida estudiantil, académica y administrativa del campus sur, esta clase de comentarios no es nuevo, con anterioridad gobernantes de nivel local y estatal han vertido comentarios similares pues desconocen la especial dinámica que se vive en Ciudad Universitaria.

Para la mayoría de los universitarios que pertenecen a CU, la aventura comienza tomando el transporte público o institucional proporcionado por la UACJ, conocido como “Indiobus”. Durante el trayecto, se puede observar la serenidad del desierto y sentir la tranquilidad de poder apartarse un poco del ajetreado tráfico y ritmo apresurado que se vive en la mancha urbana. Al llegar al campus sur, deslumbra la infraestructura que adorna el paisaje, resulta increíble ver edificios de dos y tres pisos en medio del desierto. También el ambiente académico en CU es diferente a otros campus de la UACJ, el hecho de combinar diversos programas educativos en un solo espacio denota una profunda convivencia entre estudiantes, docentes y administrativos del plantel, creando una cohesión de identidad universitaria que se siente en la amabilidad y solidaridad de los “CUenses”, la cual se ve fortalecida por la particular lejanía del campus, pues, al estar apartado de la mancha urbana, permite la integración de todos aquellos que conforman CU.

En su discurso, la candidata blanquiazul, describe a Ciudad Universitaria como una obra terminada, no obstante, dicho comentario es lejos de ser verdad, a CU aún le faltan proyectos por concretar. Conforme al crecimiento de la matrícula estudiantil, ha sido necesario contratar más docentes y con ello acrecentar la infraestructura del campus. Por ello, que mencione que el proyecto no está terminado, es opinar desde comentarios de oídas o de un desconocimiento total. El segundo punto mencionado por la candidata a la gubernatura es que esta “obra no impacta de forma positiva”, comentario que no podría estar más desatinado. Invertir en educación nunca será una mala inversión, sin embargo, hay que admitir que los retornos de la inversión no son inmediatos. Ciertamente CU se encuentra “lejos de la mancha urbana”, pero también es cierto que para aquellas personas que residen en la región sur y sureste de la ciudad ha sido una oportunidad para continuar en la educación superior. Lo anterior se comprueba al interactuar con la población estudiantil “CUense”, quienes en su gran mayoría representan un orgullo familiar, puesto que son la primera generación en cursar estudios universitarios; y es este punto, esta sencilla primera oportunidad, la genera un cambio positivo a nuestra comunidad, y sin duda, crea el impacto positivo más importante de todos: brindar a los jóvenes juarenses la oportunidad de continuar con su desarrollo personal, académico y profesional, dentro de instalaciones dignas y equipadas, con docentes competentes y comprometidos, y un personal administrativo que ha mostrado una profunda entrega para hacer que Ciudad Universitaria siga en pie y adelante.