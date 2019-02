¿Cuántos partidos políticos más?

En días pasados el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que 102 organizaciones ciudadanas solicitaron su registro como nuevos partidos políticos nacionales. Por lo cual, el Consejo General dio inicio al procedimiento de registro respectivo; mismo que habrá de concluir a más tardar el 30 de noviembre.

Entre los dos proyectos políticos partidarios destacan el de Elba Esther Gordillo (Redes Sociales Progresistas); el de la expareja presidencial Margarita Zavala y Felipe Calderón (México Libre); y el de otro excandidato presidencial, Gabriel Quadri (Cambiemos).

Para René Fujiwara –nieto de Elba Esther Gordillo– “mi abuela no forma parte del nuevo partido político (RSP) que él junto con cientos de jóvenes políticos, impulsan; rechazando que sea una reedición del PANAL: “El nuevo partido no tiene nada que ver con Elba Esther Gordillo, si ella quiere sumarse después, será bienvenida”.

“Este partido no intenta reivindicar a mi abuela, pues el tiempo lo está haciendo y de forma natural. Ella se está reivindicando de manera orgánica, con el tiempo… siempre supe que las acusaciones eran por una postura política más que jurídica, frente al gobierno pasado”.

En Chihuahua, este movimiento está encabezado por el expriista Eloy García Tarín, Ruy Chettín y Marco Rodríguez, quienes dieron a conocer que ellos forman parte de la Coordinación Estatal de RSP. Y que no será el partido del expresidente municipal Marco Adán Quezada.

Eloy manifestó que “este proyecto huye de la disyuntiva de la concepción ideológica de partidos y gobiernos de izquierdas o de derechas, sino basado en los programas necesarios y la atención de necesidades existentes, rompiendo los paradigmas que nos atan que no nos han permitido identificarnos como nación".

En cuanto al proyecto político de Margarita Zavala, la excandidata presidencial independiente declaró que ni ella ni Felipe Calderón serán los protagonistas del nuevo partido, sino los miles de ciudadanos que buscarán una alternativa para participar en la política, porque “el partido que pretende formar no será para el PAN lo que Morena fue para el PRD”.

“No lo he pensado así, muchos de los que lo integran no están partiendo del PAN, algunos sí, sin duda, por las ideas que se comparten, pero no nos va a definir ser razón de ciertas personas, sino de un partido que obedece a situaciones nuevas”.

“Es una organización que rebasa a las personas. Por convicción no representa ningún camino para una candidatura personal. Quiero apoyar un camino para otros, una alternativa de participación política que México necesita… es una alternativa para que mujeres y hombres encuentren un camino como el que yo encontré”.

Si ‘México Libre’ consigue el registro como partido, (yo) no sería la abanderada a la Presidencia en el 2024; ya que no busco el protagonismo, sino generar participación política. También eliminó la posibilidad de que el nuevo partido político sea la plataforma política del expresidente Felipe Calderón.

Sobre la posición política que tendrá ‘México Libre’, Margarita declaró que “las puertas están abiertas para cualquier ciudadano… porque se requiere de claridad de principios, libertades políticas y económicas…”

Así las cosas, amable lector, usted podrá darse cuenta –con suma facilidad– que ninguno de estos actores políticos hacen referencia alguna al fondo de la cuestión: el reproche ciudadano a la clase política nacional, dada la falta de una verdadera representatividad política en el ejercicio de los cargos de elección popular.

Dada la nula democracia interna intrapartidista, la creación de nuevos partidos políticos, es el pretexto perfecto de todos estos ‘actores políticos’ para justificar su calidad de militantes tránsfugas para hacer ‘grilla’ preelectoral, al grito de “más participación política”… (a través de) más partidos políticos.

Yo me pregunto: ¿Cuántos partidos políticos habrán de aparecer en las boletas electorales en los comicios locales del 2021? ¡Hagan sus apuestas ,señores…!