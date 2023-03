De nombre José, así lo llamaremos, un joven de no más de 20 años que estudiaba ingeniería en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a su vez trabajaba en una tapicería. Como un día cualquiera tomó su bicicleta para dirigirse precisamente a la tapicería, pero nunca pudo llegar a ella, ni tampoco a las aulas. Sus días se cortaron de tajo cuando el conductor de un vehículo, por cierto mal estacionado, abrió la puerta lanzándolo hacia el centro de la avenida. Todo fue tan rápido… apenas intentaba incorporarse cuando un tráiler lo arrolló dejándolo sin vida.

La imprudencia de un conductor que seguramente bajo un: “no me tardo”, “me bajo rapidito”, “qué tanto mal hago en pararme aquí”, “no molesto a nadie”, provocó un ya no más para José. El destino fue distinto para los tres involucrados en el accidente: el chofer del tráiler salió libre esa misma tarde al no encontrarlo culpable; el conductor del automóvil, responsable del accidente, huyó y quizá, solo quizá, sea su conciencia la única que lo persigue; mientras tanto los sueños de José se truncaron para siempre.

La pregunta es, ¿cuánto vale la vida de José?

Hace unos días el presidente municipal anunció que la permanencia de las ciclovías estaba en manos de los ciudadanos; ante la posición de buena parte de los juarenses, la mayor parte conductores de vehículos motorizados, no es de extrañar que se opte por una salida política, sin embargo, hay puntos que no se pueden dejar pasar de largo porque ponen en entredicho la validez de la consulta misma y el resultado que ya todos sabemos, porque por pura lógica estadística serán más los que irán a votar en su vehículo que en bicicleta: la primera de ella es que va en contra de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial -a la que las políticas locales deben alinearse- es decir, la consulta por sí misma es ilegal y, por tanto, sus resultados no son vinculantes. En este sentido, la propia ley otorga a los ciclistas el derecho a viajar lo más seguros posibles y como los derechos adquiridos por en el marco de una ley no se consultan, el ejercicio que se pretende llevar a cabo es doblemente ilegal. Un tercer punto es que también es igualmente ilegal tomar medidas que disminuyan los derechos ya adquiridos constitucionalmente y más aun tratándose de grupos vulnerables, en este caso ciclistas, y lo son porque en medio de cualquier incidente en la calle, ellos son quienes llevan la de perder… recordemos a José.

Y es que ciertamente no vemos las ciclovías abarrotadas, mas ¿usted tomaría el reto de “torerar” en tráfico en las condiciones de inseguridad actuales? Roma no se hizo en un día, el tema es que cuando hablamos de planeación no se hace para quedar igual a como estamos, sino para avanzar. La experiencia en otras ciudades ha sido que al procurar infraestructura, en este caso ciclovías, para que los traslados sean seguros, se induce su uso. Y mientras aquí seguimos aferrados con “es que esto no funciona en Juárez”, el Área Metropolitana de Guadalajara, con la complejidad que implica coordinar sus 10 localidades conurbadas es reconocida internacionalmente por el instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, ITDP, (Institute fior Transportation and Development Policy).

Resta decir lo evidente: aquí damos tumbos sin mostrar una directriz clara en cuanto a políticas públicas se refiere, por un lado firmando convenios con ONU Hábitat sobre la Visión 2040 hablando de priorizar la movilidad sostenible, no solo por cuestiones de estructurar mejor la ciudad, sino de atender problemas sociales como la exclusión y marginación, y de manera importante medioambientales, y por otro vemos cómo las acciones contradicen lo que se aplaude en los discursos. La sola intención de mencionar una consulta para retroceder en el derecho de los ciudadanos para tener una movilidad segura, es sin duda dar pasos hacia atrás que muestra una visión limitada.

El tema de la movilidad urbana inclusiva, desde el peatón hasta el automóvil es un tema serio que cada día llama más a las acciones y políticas urbanas. Si de acuerdo al ranking en cuanto a los 11 ejes de las políticas públicas de movilidad en bicicleta en las ciudades mexicanas Ciudad Juárez alcanza un puntaje de 29/100 puntos a obtener, nos daremos cuenta de que aún se requiere mucho trabajo para alcanzar a la Ciudad de México y Guadalajara con 74/100, León 57/100, Torreón 40.5/199 y Hermosillo, con un clima como el nuestro con 37/100.

Considerando que el espacio público es el más democrático en las ciudades, y que por ende las calles son de todos… ¿Cuánto pagaría usted por resguardar la vida de José, y de miles como él? Y nosotros volteando para atrás.