Los mexicanos siempre nos hemos jactado de ser un pueblo que se ríe de la muerte, esperamos con ansias que llegue el 2 de noviembre, fecha que consideramos única a nivel mundial para celebrar a nuestros difuntos. Este día tan especial, al que denominamos “Día de Muertos” lo sentimos como propio, es algo que como mexicanos traemos arraigado en nuestra piel, en nuestra sangre, en nuestra cultura.

Sin embargo, pese a que esta celebración es muy importante, este día, la columna de opinión no se enfocará en hablar de la historia del Día de Muertos o de cómo es que nosotros los mexicanos celebramos dicho día. Esta columna, el día de hoy, se enfoca en hacer una observación muy interesante a la que los mexicanos sí le tenemos mucho miedo y me refiero a “el costo de la muerte”.

PUBLICIDAD

En Ciudad Juárez, la esperanza de vida es de 73.5 años, la cual es menor al nivel nacional. Las principales causas de muerte son enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes, accidentes de tráfico, y enfermedades del hígado. Aunado a lo anterior, debemos agregar que por casi una década hemos sido catalogados como una de las ciudades más violentas, tan así que en los años de 2010 a 2013 la violencia fue una de las principales causas de muerte de los juarenses. Además, no podemos olvidar el factor pandémico, en el cual, aún nos encontramos.

Con base a lo anterior, creo que es importante que nos hagamos la pregunta que si causa mucho terror: ¿Cuánto cuesta morirse? Y es que en verdad es un tema del que muchos evitan hablar. Cuando he platicado con familiares y amigos sobre, si ellos tienen algún servicio funerario prepagado para cuando lo inevitable llegue recibo casi las mismas respuestas: “¿pues que ya me quieres matar?”; “que se preocupen los que se quedan”; “ya muerto, que me avienten a cualquier hoyo”, algunos me han dicho sus intenciones de que los entierren en El Chamizal. Según estadística nacional, solo tres de cada 10 mexicanos cuentan con un plan funerario.

Pareciera que a los mexicanos no nos molesta morirnos, pero si nos da miedo hablar del costo que ello implica. Algunos estudios han revelado que el costo de los gastos funerarios depende mucho del lugar donde uno viva y del tipo de servicio que solicita. Sin embargo, haciendo una valoración podemos decir que el costo promedio de un funeral es de 45 mil pesos. Obviamente, hay unos que cuestan menos, como cuatro mil pesos y otros que pueden exagerarse hasta los 200 mil pesos.

El costo del servicio depende de si el cuerpo será cremado, lo cual puede oscilar en 12 mil pesos, o si se será enterrado, pero, si se opta por el entierro, hay que sumarle el costo del lote del panteón, el embalsamamiento, el ataúd (el cual puede variar si está hecho de madera o de algún tipo de metal), la velación en la capilla, el traslado al panteón y los gastos extras como flores, música, adornos, servicio de cafetería, etcétera. ¿Quién dijo que la muerte no era un negocio?

Y como dicen algunos conocidos, “cuando me muera, pues que se ocupen los demás”, no vaya siendo que, en vez de dejarle tranquilidad a sus seres queridos, les deje un cuentononón marca diablo. Así que métase esto bien a la cabeza, para los seres humanos morirse no es gratis, así que es mejor que vaya pensando en una forma de pagar su funeral, porque algo es cierto, la muerte y los impuestos son lo único seguro en este mundo, y eso de los impuestos lo pongo en duda, no falta el tengo buenos conectes o un apellido estrella al que se le condone dicha obligación.

Sin más, solo me queda decir, ¡Feliz Día de Muertos!