Cuando tener lo mismo no es más barato

Entre las pocas opciones que no deseaba en algún momento de mi vida laboral como médica, era trabajar en un hospital privado de la localidad, donde las jornadas de 8 a 12 horas eran extenuantes, bajo contratos cortos y de honorarios paupérrimos o bien bajo el esquema de Consultorios Adjuntos a Farmacias, (CAF). Sin saber mucho al respecto entendía que esta última, era una oferta laboral accesible para un médico de recién egreso, donde la poca experiencia nos cerraba puertas o bien te abría las de más bajos sueldos y prestaciones.

Tenía la idea, al hablar de la consulta que se ofertaba en farmacias, de que ahí, se debían de prescribir muchísimos medicamentos, que generaban una comisión económica para balancear los ingresos basales del médico, sin importar la prescripción razonada, las guías de manejo basadas en evidencia o incluso el incrementar el gasto bolsillo del paciente, es decir el que se realiza directamente por las familias para solventar requerimientos de la atención de salud, al ofertarle una consulta o consejería médica a bajo costo, pero altos gastos en medicinas. Además de suponer que el contratante insistiría en que los pacientes atendidos, recibieran en sus recetas al menos algún producto extra, además de la prescripción a modo de ganancia directa.

En Ciudad Juárez existe una población de poco más de un millón 500 mil habitantes, de la cual tenemos que un 64.7% de los mayores de 12 años constituyen a la población económicamente activa. De nuestra población total, se encuentra como afiliada a algún sistema de salud público hasta en un 80%, la mayoría al IMSS, con un 81%, al ISSSTE tan solo un 4.1%, y al INSABI, un 9.1%. Esto deja que una gran población de nuestra ciudad, por lo menos 300 mil personas, deban acudir por su condición no afiliada, a los servicios privados a recibir tan solo consultas médicas, por mencionar el primer escalón tradicional de atención a la salud. Sin mencionar estudios de diagnóstico, atención especializada a un segundo nivel, urgencias, cirugías, partos o rehabilitación.

Hablando de las simples consultas como una diarrea o gripe que se pueden resolver, en estos espacios clínicos, como señaló hace unos días el Dr. Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, debemos entender, que estas mismas constituyen el grueso de las consultas médicas diarias, en cualquier sistema público o privado, al menos ahora que la situación de pandemia se ha estabilizado o va disminuyendo. Según resultados de la última Encuesta Nacional de Salud 2021 hecha por el Instituto Nacional de Salud Pública, 7 de cada 10 mexicanos acuden a un consultorio privado, aun teniendo derechohabiencia y de estos, la tercera parte acude a CAF, por cercanía, accesibilidad y un tiempo de espera mucho menor que en las instituciones públicas. Por lo tanto, estamos hablando de una demanda real de la población, para atenderse en alguno de los 18 mil espacios que trabajan bajo este esquema. Al referirse a consultas de control de enfermedades crónicas, el Dr. López Gatell hizo énfasis en que estos espacios, no son los ideales y que en la crisis sanitaria por Covid-19 más severa, incluso algunos problemas se agravaron desde ahí.

Lo cierto es que una vez que surgen estas franquicias de servicios, se regulan por la Cofepris, y los médicos que ahí laboran son personas tituladas y con cédula profesional, por lo tanto, hablar de una afectación a la salud de los mexicanos por acudir a estos servicios, carece de fundamento al menos por la vía de la Normativa oficial.

Sabemos que el personal de salud de primera línea o primer contacto de atención estuvo en riesgo de contraer Covid-19, especialmente al inicio, sin equipo de protección suficiente y parte de ellos fueron los médicos que laboraban en farmacias, recordamos al Dr. Raúl Perea, médico jubilado IMSS que laboraba en este esquema de consultorios, en la ciudad de Chihuahua, cuando contrajo la enfermedad y por la cual desafortunadamente falleció, es decir en el cumplimiento de su deber y su vocación. También sabemos que las Guías de manejo para la Covid-19 tardaron al menos semanas en establecerse.

Lo que sí sabemos, es que los fallecimientos por Covid y los no relacionados, se aceleraron por muchas causas, la dispersión propia de la enfermedad, falta de acceso a camas de hospital, falta de tratamientos especializados y que las comorbilidades que más afectaron a nuestra población, fueron las que podían abordarse desde un modelo de atención preventivo de salud, es decir si llenáramos las salas de espera para la detección oportuna de enfermedades o educación de la salud, en vez de tener llena la demanda de las clínicas por enfermedades que ya se instalaron, es posible que empecemos a ver el panorama que nos señalaba el Dr. López Gatell, el que sea público, universal, suficiente, accesible y de calidad.

Ningún sistema es capaz a la fecha de sobrellevar toda la demanda tan solo de consultas, mientras sigamos siendo reactivos y no preventivos. Deberán fortalecerse las áreas de capacitación en los médicos de farmacias, de igual manera que para cualquier profesional de la salud, con monitoreo incluso estadístico de la información que se genera en esos espacios, así como disminuir en la medida posible los conflictos de interés. Tal vez no es lo mismo, seguramente no es más barato, lo que sí sabemos, es que el gasto de bolsillo en salud de las familias es real.