Cuando no hay resultados, hay pretextos

En el ámbito público se observan -lamentablemente en mayor cantidad- políticos que, con independencia del núcleo ideológico que sostienen o partido político que representan, cuentan con dos características comunes: siempre tienen una respuesta para toda cuestión -no saben decir: lo ignoro- y permanentemente justifican sus actos -no saben decir: me equivoqué-.

Derivado de los dos elementos es el escenario del cual surgen frases o recursos dialécticos posteriores a “todo es perfecto, pero”: “hay un grupo plenamente identificado que va en contra de mi por [...]”, “tal periódico recibía apoyo de [...] y por ello me ataca [...]” “existe prensa buena y ¡periódicos inmundos [...]”.

Al final de cada uno de los argumentos, lo único que se exhibe es una incapacidad gubernamental de exponer los resultados de gobierno, ya que, si bien, el cuarto poder es trascendental para la vida pública o la sociedad civil ha cobrado importancia, no debe caber duda que el quehacer gubernamental tiene mayor fuerza -las palabras atraen, pero los hechos subsumen-.

¿Por qué la utilización de pretextos? Entre otras existentes, se deben considerar tres como ejes prioritarios; la maximización de la especialización, amistades utilitarias y el narcisismo.

Primero, si algo demostró el renacimiento, es la formula para emanciparse del oscurantismo y permitir repensar el mundo, esta etapa surge por la imposibilidad de la celebración del Concilio de Basilea-Ferrara- Florencia, el descubrimiento de América o la inauguración las bibliotecas públicas, este último, permitió que se pudiera leer a Aristóteles, tal ves el primer hombre multidsciplinar.

El renacimiento permite valorar la polimatía, ya que ésta es la característica de las personas que permite introducirse en distintas áreas del conocimiento o permitir entrelazar el arte y la ciencia, es decir, orientar de manera transversal la auto determinación del ser. Esa posibilidad de auto crearse no esta ligada a la sobreexplotación de una sola área de la ciencia.

En este sentido, nuestros participantes públicos son hasta la medula políticos, su formación científica, profesional y personal se basa en la ciencia política -la especialización-, lo que permite estructurar grandes discursos, establecer buena administración, pero nula imaginación y genialidad para poder enfrentar preguntas con ignorancia -aceptándola y aceptar el error.

Segundo, el valor de la amistad, esta categoría puede ser analizada desde lo teorizado por Aristóteles –o Cicerón-, filósofo que divide la amistad en tres modelos, siendo: utilitario, de la diversión y la de excelencia.

El primero, es aquella amistad que permite establecer utilidades interpersonales, es decir, esa situación u objetivo común que permite establecer un camino común y seguirlo, el segundo, es aquel cuyo centro es la diversión y la amistad tendrá como condicionante la diversión, sobre decir que esta es breve, tercera, la excelencia como amistad, permite establecer un complemento para tener objetivos comunes y ser felices al lograrlos, conformar nuevos y sobre todo, buscar el areté dual.

En este sentido, la cúpula política mexicana permite observar personas cuyo modelo de amistad es la utilitaria, por ello, se puede ven políticos que a lo largo de su vida cambian de filias a fobias solo porque los elementos comunes son distintos, es decir, ese sujeto deja de ser útil y por lo tanto, pierde valor interactuar con esa persona.

Tercero, el exceso narcisismo, recuerde la mitología griega, cuando Iriope -madre de Narciso- lo lleva ante Tiresias para preguntarle ¿Mi hijo llegará a viejo? Él le contesta: “llegará a viejo si no se conoce a si mismo”, tal premisa, refleja una contradicción a la filosofía cuya base es “conózcase lo más posible”.

Tal situación cobra sentido, cuando narciso se burla de la ninfa Eco y los dioses lo castigan haciendo que él sufra al enamorarse -y no ser correspondido- de la primera persona que vea, días posteriores Narciso se ve reflejado en el agua, se enamora y pasa horas viéndose, se gusta tanto que trata de llegar de abrazarse y termina ahogándose.

En estas tres características se puede observar la imposibilidad de pensamiento critico de los actores políticos, primero, al situarse exaltada la jactancia y el engreimiento personal no tiene cabida la humildad que permitirá auto desarrollarse, segundo, no cuentan con una amistad que le permita hacerse una mejor persona; solo compinches que aplauden, tercero, poca genialidad al no concebir la del arte y la ciencia política.

Al no existir un pensamiento artístico y científico amplio: falta de curiosidad o un desarrollo de la personalidad desde la aceptación de la vulnerabilidad del ser o al no contar con amistades que permitan verse reflejados, lo único que quedará son pretextos hacia sus actos: esa pequeña zona de confort cuya construcción es solitaria, falta de ingenio y autocritica.