Cuando la ciudad se convierte en negocio…

Los negocios que se hacen con la ciudad, no acaban de sorprender. Hacer negocios, lícitos, en la ciudad es comprensible, pero tomar a la ciudad para favorecer intereses particulares es imperdonable y hasta inmoral… pero ¿habrá a quién le importe lo que está bien, o lo que está mal, cuando de privilegios se trata?

Al leer el título del artículo “La ciudad no es un negocio, es un lugar de vida” en el que se alude al urbanista Carlos Moreno, no tuve más remedio que devorar sus líneas. Y si el título llamó mi atención el contenido me capturó.

El urbanista y profesor de la Universidad de París IAE-Panteón Sorbona, en Francia, habla en él sobre la ciudad sostenible de manera amplia: en una de sus afirmaciones expresa categóricamente que “tenemos que ofrecer una ciudad que sea viable ecológicamente, pero que al mismo tiempo, sea viable económicamente e inclusiva”, en la que cada peso invertido regrese una inversión ecológica, económica y social”. Sin embargo, aquí en Juárez, parece que estamos en el mundo al revés. Lo económico priva.

Sabiendo que un marco legal garantiza derechos y obligaciones en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, el hecho de que sea susceptible a ser modificado en cualquier momento y cargado hacia cierto sentido, genera inseguridad para cualquier persona que en algún momento puede ser afectada por decisiones e intereses de terceros. Dios nos libre de estar, aun sin saber, en una condición que pueda ser molesta para alguien que tiene mejores “contactos”, o argumentos, si así usted lo quiere ver, en lo que respecta a la cuestión urbana.

Me refiero a un caso en particular, aunque hay decenas de ejemplos de ello: solo basta mencionar los cambios que en uso del instrumento que bajo el inofensivo nombre “Modificaciones menores a los planes de desarrollo” han llevado al actual caos que se vive en la zona conocida como Sendero. Ahora, se trata del cambio de uso de suelo de un predio destinado a infraestructura… sí, de esa que tanta falta nos hace en toda la ciudad y más aun cuando se trata de captar las aguas pluviales, al uso denominado servicios generales, esto para abrir la posibilidad de que ahí se establezca una industria maquiladora, como si no hubiera suficiente suelo disponible en la mancha urbana.

Por el uso que actualmente tiene se puede presumir que el predio es propiedad del Municipio, el cual ante todo debiera velar por el bien común, es decir, porque todas las acciones reditúen en favor de la comunidad, tal como expresamente lo menciona Carlos Moreno: que cada peso invertido retorne una inversión ecológica, social y económica, y no solo la última y ésta de manera cuestionable, pues ya hemos hablado de que si bien la industria maquiladora crea empleos, por cierto mal retribuidos, la riqueza que genera se va a otras ciudades y a pocos bolsillos aquí.

A todas luces se trata de cambiar el uso de suelo de un bien común para atender un interés particular con una amplia posibilidad de que cientos de familias de Riberas del Bravo se vean afectadas por las inundaciones, lo cual pone en riesgo el patrimonio de una comunidad que padece día tras día y en carne propia las decisiones, malas para ellos, que se tomaron hace dos décadas siguiendo la misma tónica: el privilegio de algunos a costa de muchos.

Es loable la actitud de los vecinos de Riberas que están ejerciendo presión para que se escuche su voz y el cambio no se autorice, más aún cuando el IMIP lo avala argumentando que la Conagua ya tiene previsto solucionar el problema del cauce del agua canalizando el dren, aunque no se sabe ni cómo ni cuando lo hará. Por otra parte, se está ofreciendo que la autorización del cambio de uso se condicionará a que el desarrollador salve el problema pluvial, lo cual no garantiza una solución integral. Esta es una situación por demás incierta. ¿Recuerda usted que lo mismo pasó en los fraccionamientos ubicados en la Laguna de Patos? ¿Recuerda los cientos de familias que han visto afectado su patrimonio, por cierto, viviendas de interés social? ¿Supo usted si su lamentable situación fue atendida por el gobierno? ¿O por los desarrolladores? La respuesta es no. Nunca se hizo la infraestructura en las condiciones que se solicitó. Las huellas de las inundaciones del 2006 y 2008 aún están vivas.

En lo que a la ciudad se refiere, como un ente eminentemente público, lo público incluye tanto lo que podemos reconocer como tal, público, y también lo privado. Nunca se debe considerar que podemos hacer lo que nos venga en gana con la propiedad privada, es más, ya hemos hablado del sentido social que debe tener la propiedad privada cuando se emplaza en una ciudad, es decir, que su uso no afecte a nadie ¡a nadie! Que los regidores tomen nota de ello.